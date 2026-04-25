A jövő mágnesei, amelyek újrarajzolják a világtérképet

Ebben a fojtogató geopolitikai környezetben jelenthet fordulópontot a ritkaföldfém-függőség algoritmusokkal támogatott mérséklése, mivel az anyagtudományi kutatások mesterséges intelligenciával segített felgyorsítása teret nyit az amerikai és a nyugat-európai technológiai szuverenitás helyreállítására. Ha a nyugati ipar képes megkerülni a ritkaföldfémeket a gyártás során, azzal tompíthatja a bányászati kapacitások ázsiai túlsúlyából fakadó kiszolgáltatottságát, és egy stabil, saját kézben tartható ellátási rendszert építhet ki.

Ipari átrendeződés várható

Bár az újgenerációs anyagok ipari tömeggyártására még legalább 5-10 évet várni kell, a következő évtizedben elképesztő robbanás előtt áll az akkumulátorok és az elektromos motorok fejlődése . A regionális akkumulátor-ökoszisztéma stratégiai fennmaradása szempontjából fontos, hogy a termelési struktúra a nyersanyagintenzív technológiák felől a fejlett, adatalapú anyagtudományi innovációkat integráló megoldások irányába mozduljon el, végleg lezárva a kizárólag volumenre fókuszáló ipari korszakot.

Régiós kihívások

A tech- és autóipari ellátási láncok átrendeződése borítékolható, és ehhez a magyar gazdaságpolitikának proaktív beavatkozással kell alkalmazkodnia. Az állami innovációs forrásokat és a tehetséggondozást a hazai stratégiai iparágak szolgálatába kell állítani, megakadályozva a gazdaság összeszerelői pozícióba történő beragadását. A nemzetgazdasági konnektivitás fenntartása céljából ösztönözni kell az innovatív, ritkaföldfém-független rendszerek régiós beágyazását, kiegészítve azt a magasabb hozzáadott értékű teljesítményelektronikai kompetenciák felépítésével. A sebezhetőség csökkentése mellett a kritikus digitális infrastruktúra, így az adatközpontok fizikai védelme is alapfeltétele annak, hogy az ország az újgenerációs hajtásláncok európai központjává válhasson.