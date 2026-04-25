04. 25.
szombat
nemzetközi energiaügynökség európa mesterséges intelligencia

A jövő mágnesei, amelyek újrarajzolják a világtérképet

2026. április 25. 18:48

Képzeljünk el egy olyan zöldátállást, amely mentes a kínai ritkaföldfém-függőségtől. A mesterséges intelligencia jóvoltából ez már nem sci-fi: a laborokban most születő újgenerációs anyagok forradalmasítják a zöldátállást, felkínálva Európának a technológiai felzárkózást.

Az Ecoticias portál minapi elemzése szerint a mesterséges intelligencia bevonásával hatalmas áttörést értek el a New Hampshire-i Egyetem kutatói. A tudósok nagy nyelvi modellekkel 100 ezer tudományos publikáció adatait szintetizálták, felépítve egy 68 ezer bejegyzéses adatbázist.  

Az új MI-algoritmus 25 olyan új ferromágneses jelöltet azonosított, amely ritkaföldfémek nélkül gyártható, mégis extrém magas hőmérsékleten is stabil marad.  

Az egyik legígéretesebb egyedi vegyület (GaFe2Co4Si) a 700 Celsius-fokot meghaladó hőmérsékleten is kiválóan működik. 

Sebezhető ellátási láncok 

Ezek a laboratóriumi eredmények rendszerszintű jelentőségűek a globális ipar, különösen az energetika és a járműgyártás számára, mivel  

az elektromos autók és a modern szélturbinák motorjaiban használt állandó mágnesek előállítása napjainkban egy geopolitikailag rendkívül sebezhető ellátási láncra támaszkodik.  

A ritkaföldfémek bányászata és finomítása erősen koncentrált, ami komoly stratégiai kockázatot jelent a technológiai átállást erőltető nyugati gazdaságoknak. 

Kína nyersanyagpiaci dominanciája 

A Nemzetközi Energiaügynökség aktuális adatai is rávilágítanak erre a geopolitikai kiszolgáltatottságra, ugyanis a tavalyi adatokból kiolvasható, hogy a finomítás globális piacának 86 százalékát Kína uralta. Az előrejelzések szerint  

a finomított ritkaföldfémek szegmensében Peking egészen 2035-ig megőrizheti a 70-80 százalékos piaci dominanciáját.  

Ez az elképesztő koncentráció egy évtizedek óta tudatosan épített, államilag finanszírozott iparpolitika eredménye, amely a nyugati világot igen nehéz helyzetbe kényszerítette. 

Európai versenyhátrány 

Az ipari fókusz eltolódása a belső égésű technológiákról az akkumulátorokra és a szoftveres vezérlésre, rendkívül súlyosan érintette az európai autógyártókat. A kínai iparpolitika gyors fejlődése és az elektromos értéklánc földrajzi koncentrációja behozhatatlan versenyelőnyt biztosít Pekingnek. A technológiai versenyfutás ráadásul  

tovább növeli a kritikus afrikai nyersanyagokért, köztük a kobaltért és a rézért folytatott nagyhatalmi küzdelmet, amely folyamatoknak Európa jellemzően csak elszenvedője. 

Technológiai szuverenitás 

Ebben a fojtogató geopolitikai környezetben jelenthet fordulópontot a ritkaföldfém-függőség algoritmusokkal támogatott mérséklése, mivel az anyagtudományi kutatások mesterséges intelligenciával segített felgyorsítása teret nyit az amerikai és a nyugat-európai technológiai szuverenitás helyreállítására. Ha a nyugati ipar képes megkerülni a ritkaföldfémeket a gyártás során, azzal tompíthatja a bányászati kapacitások ázsiai túlsúlyából fakadó kiszolgáltatottságát, és egy stabil, saját kézben tartható ellátási rendszert építhet ki.  

Ipari átrendeződés várható 

Bár az újgenerációs anyagok ipari tömeggyártására még legalább 5-10 évet várni kell, a következő évtizedben elképesztő robbanás előtt áll az akkumulátorok és az elektromos motorok fejlődése . A regionális akkumulátor-ökoszisztéma stratégiai fennmaradása szempontjából fontos, hogy a termelési struktúra a nyersanyagintenzív technológiák felől a fejlett, adatalapú anyagtudományi innovációkat integráló megoldások irányába mozduljon el, végleg lezárva a kizárólag volumenre fókuszáló ipari korszakot. 

Régiós kihívások 

A tech- és autóipari ellátási láncok átrendeződése borítékolható, és ehhez a magyar gazdaságpolitikának proaktív beavatkozással kell alkalmazkodnia. Az állami innovációs forrásokat és a tehetséggondozást a hazai stratégiai iparágak szolgálatába kell állítani, megakadályozva a gazdaság összeszerelői pozícióba történő beragadását. A nemzetgazdasági konnektivitás fenntartása céljából ösztönözni kell az innovatív, ritkaföldfém-független rendszerek régiós beágyazását, kiegészítve azt a magasabb hozzáadott értékű teljesítményelektronikai kompetenciák felépítésével. A sebezhetőség csökkentése mellett a kritikus digitális infrastruktúra, így az adatközpontok fizikai védelme is alapfeltétele annak, hogy az ország az újgenerációs hajtásláncok európai központjává válhasson.  

 

 Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
figyelő4322
2026. április 25. 19:06
Az EU mai vezetésével a tagországok gazdaságai nem lesznek versenyképesebbek. Ez a vezetőség öngyilkos politikát folytat. A prioritásainak köze sincs fejlődéshez, hihetetlenül ostobák. Az Oroszországtól való gazdasági és politikai elzárkózás nem fejlődéshez, hanem hanyatláshoz vezet minden téren. Az EU folyamatban lévő átszervezése egy germánok által vezetett Negyedik Birodalommá pedig katasztrófába fog vezetni!
csulak
2026. április 25. 18:53
egyelore mindez csak alom
