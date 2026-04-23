Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
04. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
létesítmény állam digitális európa infrastruktúra

Nyolcszoros fölény: az USA elszakadt a globális adatközpontversenyben 

2026. április 23. 18:36

A legfrissebb adatok szerint az Egyesült Államok 4088 adatközponttal a globális kapacitás 43 százalékát birtokolja, miközben Európa csak egy szűk földrajzi sávba sűríti az infrastruktúráját. 

2026. április 23. 18:36
null
Révész Béla Ákos
Révész Béla Ákos

A márciusi adatok alapján a globális adatközpont-infrastruktúra igen extrém módon oszlik meg: az Egyesült Államok 4088 létesítménnyel a világ kapacitásának 43 százalékát birtokolja. Ez több mint nyolcszor annyit, mint a második helyezett Németországé, amelynek 507 adatközpontja van, míg az Egyesült Királyság fej fej mellett halad vele 506 egységgel. A harmadik hely környékén már egy törés látszik: Kína következik 369 létesítménnyel, majd Franciaország 346-tal. 

A középmezőnyben Kanada (286), India (278) és Ausztrália (270) tűnik fel, ami nem véletlen, hiszen valamennyi nagy területű és bővíthető infrastruktúrájú ország, ahol a skálázás fizikai korlátai kevésbé szorítanak. Japán 255, Olaszország 216, Brazília 204 adatközponttal szerepel, míg Spanyolország (195), Hollandia (187), Indonézia (185) és Oroszország (181) zárja a top 15-öt. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Európa esetén jól láthatóan kirajzolódik a koncentráció: 

a Frankfurt–London–Amszterdam–Párizs–Dublin-tengely, az úgynevezett FLAP-D folyosó a kontinens digitális gerincévé vált. Ez a földrajzi közelségen túl pénzügyi és hálózati központokat is egyesít, ami kulcsfontosságú a felhő- és MI-szolgáltatások számára. Nem véletlen, hogy Németország, az Egyesült Királyság és Franciaország is az élmezőnyben szerepel. 

 

A globális rangsor alsóháza drámai kontrasztot mutat: Fehéroroszországnak mindössze 2, Monacónak és Azerbajdzsánnak 3-3 adatközpontja van, ami jól mutatja a digitális infrastruktúra egyenlőtlenségeit. 

A növekedés motorja egyértelműen a mesterséges intelligencia, és mivel az adatközpontokat egyre inkább a felhasználók közelébe telepítik, ez felgyorsítja a globális kapacitásbővítést. 

Ez ugyanakkor a problémákat is a felszínre hozza, például a rendelkezésre álló földterületet, az energiaellátást és a helyi társadalmi elfogadottságot. Erre válaszul egyre több kísérleti megoldás jelenik meg. Írországban például egy AWS-adatközpont a felesleges hőt a távfűtési rendszerbe táplálja, lakóépületek és közintézmények ellátására. Más szereplők ennél is radikálisabb irányba mennek: felmerült már az orbitális, azaz világűrbe telepített adatközpontok koncepciója is. 

Az adatközpont-építés az elmúlt években a digitális szuverenitás és a gazdasági erő egyik legkeményebb indikátora lett, ebben a rendszerben pedig az Egyesült Államok jelenleg messze a mezőny előtt halad. 

*** 

Fotó: Dreamstime 

 

Kapcsolódó: 

 

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2026. április 23. 19:26
Az eurolibsi csürhe, miért pont ehhez értene. Ők LMBTQ-ban kurvaerősek.
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2026. április 23. 18:44
EU-nak még az is sok(k)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!