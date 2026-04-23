Nyolcszoros fölény: az USA elszakadt a globális adatközpontversenyben 

A márciusi adatok alapján a globális adatközpont-infrastruktúra igen extrém módon oszlik meg: az Egyesült Államok 4088 létesítménnyel a világ kapacitásának 43 százalékát birtokolja. Ez több mint nyolcszor annyit, mint a második helyezett Németországé, amelynek 507 adatközpontja van, míg az Egyesült Királyság fej fej mellett halad vele 506 egységgel. A harmadik hely környékén már egy törés látszik: Kína következik 369 létesítménnyel, majd Franciaország 346-tal.

A középmezőnyben Kanada (286), India (278) és Ausztrália (270) tűnik fel, ami nem véletlen, hiszen valamennyi nagy területű és bővíthető infrastruktúrájú ország, ahol a skálázás fizikai korlátai kevésbé szorítanak. Japán 255, Olaszország 216, Brazília 204 adatközponttal szerepel, míg Spanyolország (195), Hollandia (187), Indonézia (185) és Oroszország (181) zárja a top 15-öt.