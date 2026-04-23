Hamarosan itt a nyár, de egyre bizonytalanabb, hogy összejön-e idén a vakáció

Közeledik a nyár, ami azt jelenti, hogy egyre többen akarnak repülővel utazni ebben az időszakban. Idén ráadásul nemcsak a növekvő kereslet dob hatalmasat a repjegyárakon, hanem az is, hogy az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása következtében nem áll rendelkezésre elegendő üzemanyag Európában; ami pedig van, annak is jelentősen megnövekedett az ára. Április közepén több helyről is érkezett figyelmeztetés, hogy Európának csupán hat hétre elegendő üzemanyag-tartaléka maradt, ami nemcsak jelentős drágulást, hanem járatritkításokat is eredményezni fog. Pár napra rá meg is érkezett az első sokkoló bejelentés: a Lufthansa már húszezer nyári járatát törölte, és várhatóan nem a német légitársaság lesz az egyetlen, amely ilyen jellegű intézkedésekkel igyekszik jövedelmezően fenntartani a működését. A járatritkítások ráadásul pont a rövidebb útra szóló, alacsonyabb árú repülőutakat érintik, hiszen a vállalatoknak is ezek hozzák a legkisebb profitot.

A légitársaságok járatritkítással és áremeléssel próbálják kompenzálni a drága üzemanyagot

Egyértelmű üzenet: veszélyben az ellátás

Az elmúlt napokban több szakember is figyelmeztetett, hogy a közel-keleti helyzet és a Hormuzi-szoros blokkolása miatt Európa légiközlekedését hatalmas veszély fenyegeti. Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője április 16-án bejelentette, hogy ha nem változik az iráni helyzet, hamarosan több légijáratot is törölni kell Európában. Figyelmeztetett, hogy a kontinensnek mindössze hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyag-tartaléka maradt, és várhatóan hamarosan több légitársaság is bejelenti, hogy egyes járatokat mégsem tud elindítani. Bejelentésében hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs üzemanyaghiány; a légitársaságok inkább gazdasági megfontolásból dönthetnek úgy, hogy nem indítanak el egyes, kevésbé jövedelmező járatokat.