kerozin lars klingbeil nemzetközi energiaügynökség der spiegel német európa

Hatalmas a baj, a németek is beismerték: nem lesz üzemanyag

2026. április 18. 16:46

A német pénzügyminiszter szerint az ukrajnai háború okozta energiaválsághoz hasonló probléma jöhet az roszágban.

2026. április 18. 16:46
null

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője, Fatih Birol a napokban figyelmeztetett, hogy ha nem ér véget hamarosan az iráni konfliktus, és nem indul újra a közlekedés a Hormuzi-szoroson keresztül, hat héten belül elfogyhat Európa kerozintartaléka, ami azt jelenti, hogy hamarosan több légijáratot is törölni kell.

Lars Klingbeil német pénzügyminiszter egy szombaton megjelent interjúban megerősítette Birol kijelentéseit, és hangsúlyozta: megalapozottak az aggodalmak az európai kerozinhiány miatt. Szerinte mihamarabb át kell állni a megújuló energiára.

Nagyon komolyan kell vennünk a kerozinhiányra vonatkozó figyelmeztetéseket” 

– nyilatkozta Klingbeil a Der Spiegel című német hírmagazinnak. Hangsúlyozta, nemcsak az olajár emelkedése fog súlyos problémát okozni, de az ellátáshiány is. A pénzügyminiszter intézkedéseket szorgalmazott az Európában kialakuló hiány kezelésére, és sürgette a német koalíciós kormányt, hogy az iráni konfliktus fényében gyorsítsa fel a fosszilis tüzelőanyagokról a megújuló energiára való átállást.

Egyúttal figyelmeztetett

az elhúzódó konfliktus hosszútávú hatásaira is, amely szerinte az ukrajnai háború nyomán kialakult energiaválsághoz hasonló problémákat fog okozni.

A német légiközlekedési vállalatok szövetsége (BDL) arra számít, hogy még az iráni konfliktus gyors lezárása esetén is csak lassan normalizálódhat az energiapiaci helyzet. A kerozin ára február vége óta több mint kétszeresére emelkedett, az importált üzemanyag nagy része a Közel-Keletről érkezik, ahol a konfliktusban több olajlétesítmény is súlyosan megrongálódott.

(MTI)

Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szilvarozsa
2026. április 18. 19:26
Mit kell itt sopánkodni? Gyalog kell járni! Áruszállításra ott a teherbicikli, fűtés helyett meg összebújnak a fekákkal. A lényeg, hogy folyamatos legyen a fekák betelepítése, pénzeljék az ukránokat, szeressék a buzikat és szankcionálják az oroszokat!
orokkuruc-2
2026. április 18. 19:17
Itt holnap lesz a 480-as benzinár! Ugye poloskák?
luisbathhelena
2026. április 18. 19:12
Ukrán háború okozta energiaválság??? Mégis ki okozta???
tomnemis
•••
2026. április 18. 18:30 Szerkesztve
Ha a légierők tartalékai is így állnak, akkor az ororszok könnyedén elfoglalhatják az EU-t. Már, ha akarnák. Az oroszok látják el a fél világot kőolajjal. (Biztos, hogy nem szűkölködnek kerozinban. Mármint az oroszok.) Hónapok óta ment ez az ijesztgetés az oroszok támadásáról. (Ha akarták volna, már itt lennének. Mert ennél kedvezőbb alkalom ritkán adódik.)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!