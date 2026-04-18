Hatalmas a baj, a németek is beismerték: nem lesz üzemanyag

Súlyos figyelmeztetés az Nemzetközi Energiaügynökség vezetőjétől: Európában mindössze hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyag maradt az iráni háború miatt
Ha nem változik a helyzet, számolni kell azzal, hogy hamarosan több járatot is törölni fognak.
A német pénzügyminiszter szerint az ukrajnai háború okozta energiaválsághoz hasonló probléma jöhet az roszágban.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője, Fatih Birol a napokban figyelmeztetett, hogy ha nem ér véget hamarosan az iráni konfliktus, és nem indul újra a közlekedés a Hormuzi-szoroson keresztül, hat héten belül elfogyhat Európa kerozintartaléka, ami azt jelenti, hogy hamarosan több légijáratot is törölni kell.
Lars Klingbeil német pénzügyminiszter egy szombaton megjelent interjúban megerősítette Birol kijelentéseit, és hangsúlyozta: megalapozottak az aggodalmak az európai kerozinhiány miatt. Szerinte mihamarabb át kell állni a megújuló energiára.
Nagyon komolyan kell vennünk a kerozinhiányra vonatkozó figyelmeztetéseket”
– nyilatkozta Klingbeil a Der Spiegel című német hírmagazinnak. Hangsúlyozta, nemcsak az olajár emelkedése fog súlyos problémát okozni, de az ellátáshiány is. A pénzügyminiszter intézkedéseket szorgalmazott az Európában kialakuló hiány kezelésére, és sürgette a német koalíciós kormányt, hogy az iráni konfliktus fényében gyorsítsa fel a fosszilis tüzelőanyagokról a megújuló energiára való átállást.
Egyúttal figyelmeztetett
az elhúzódó konfliktus hosszútávú hatásaira is, amely szerinte az ukrajnai háború nyomán kialakult energiaválsághoz hasonló problémákat fog okozni.
A német légiközlekedési vállalatok szövetsége (BDL) arra számít, hogy még az iráni konfliktus gyors lezárása esetén is csak lassan normalizálódhat az energiapiaci helyzet. A kerozin ára február vége óta több mint kétszeresére emelkedett, az importált üzemanyag nagy része a Közel-Keletről érkezik, ahol a konfliktusban több olajlétesítmény is súlyosan megrongálódott.
(MTI)
Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP