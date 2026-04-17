légiközlekedés háború nemzetközi energiaügynökség fatih birol klm üzemanyag légitársaság európa

Súlyos figyelmeztetés az Nemzetközi Energiaügynökség vezetőjétől: Európában mindössze hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyag maradt az iráni háború miatt

2026. április 17. 06:36

Ha nem változik a helyzet, számolni kell azzal, hogy hamarosan több járatot is törölni fognak.

2026. április 17. 06:36
Európában mindössze hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyag maradt az iráni háború miatt, és ha a közel-keleti olajszállítás nem áll helyre hamarosan, akkor rövid időn belül járatrövidítések várhatók – jelentette be Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője.

Birol elmondta, hamarosan olyan hírek jelenhetnek meg, hogy 

egyes járatok üzemanyaghiány miatt mégsem indulnak. 

A légitársaságok működésén már most is érezhető az üzemanyag-drágulás: a holland KLM például bejelentette, hogy 160 járatot töröl csak a következő egy hónapban a magas kerozinárak miatt.

Ugyanakkor hangsúlyozzák, jelenleg még nincsen üzemanyaghiány, inkább gazdasági megfontolások állnak a döntés hátterében. Az, hogy még nincsen teljes hiány, annak köszönhető, hogy a háború előtt indított szállítmányok még megérkeztek Európába, ám mostanra azok is kezdenek elfogyni. Alapesetben a repterek és légitársaságok nagyjából hat hétre elegendő tartalékkal rendelkeznek, de a konfliktus elhúzódása miatt ezek a készletek gyorsan apadnak, és nem tudják más forrásokból pótolni a kieső közel-keleti ellátást.

Nyitókép: AFP/Nicolas Economou


 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbexxx
•••
2026. április 17. 08:03 Szerkesztve
Lock down újratöltve..nem röpködnek mint a madarak. Akinek muszály annak magán gépébe mindig fog jutni . Hogy hogy nem ..vagy szolidalritásból lejjebb asszonynak se jut kihiszi ezt el! Pl zselé csak ez miatt Nem fog többet sehová odatolni azt a kolduló mocskos pofáját.!? Nem ezt a polgároknak kell elszenvedni..ha nem indulnak tömegével járatok ,akkor se pilóta ,se stewardess és még ügyfélszolgálatosból nem kell olyan sok .!! munka adóktól elbocsájtások várhatóak. Tovább az Európát mélybe taszító " Lenin-i rendíthetetlen úton"úton!
Válasz erre
0
0
Rodolfo
2026. április 17. 07:43
Így hogy tér végre haza a londoni mosogató-hadtest? Ez aggasztó!
Válasz erre
1
0
europész
2026. április 17. 07:35
Legfeljebb nem karositjak tovabb a levego minoseget.Lassan mar annyi gep van ugyis a levegoben mint az egen a csillag.Ha valami problemajuk merul fel repules kozben akkor egy fel magyarorszagot beterito kerozint frocskolnek szet a levegoben.Utana meg nem tudjuk mi bajuk lett hirtelen a gyumolcsfaknak.
Válasz erre
2
0
egyszeri
2026. április 17. 07:32
"Súlyos figyelmeztetés az Nemzetközi Energiaügynökség vezetőjétől" Az Mandiner meg áttért az ómagyar nyelvhasználatra. Vagy ez már a mesterséges intelligencia diktatúrája?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!