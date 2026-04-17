Súlyos figyelmeztetés az Nemzetközi Energiaügynökség vezetőjétől: Európában mindössze hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyag maradt az iráni háború miatt

Ha nem változik a helyzet, számolni kell azzal, hogy hamarosan több járatot is törölni fognak.
Európában mindössze hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyag maradt az iráni háború miatt, és ha a közel-keleti olajszállítás nem áll helyre hamarosan, akkor rövid időn belül járatrövidítések várhatók – jelentette be Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője.
Birol elmondta, hamarosan olyan hírek jelenhetnek meg, hogy
egyes járatok üzemanyaghiány miatt mégsem indulnak.
A légitársaságok működésén már most is érezhető az üzemanyag-drágulás: a holland KLM például bejelentette, hogy 160 járatot töröl csak a következő egy hónapban a magas kerozinárak miatt.
Ugyanakkor hangsúlyozzák, jelenleg még nincsen üzemanyaghiány, inkább gazdasági megfontolások állnak a döntés hátterében. Az, hogy még nincsen teljes hiány, annak köszönhető, hogy a háború előtt indított szállítmányok még megérkeztek Európába, ám mostanra azok is kezdenek elfogyni. Alapesetben a repterek és légitársaságok nagyjából hat hétre elegendő tartalékkal rendelkeznek, de a konfliktus elhúzódása miatt ezek a készletek gyorsan apadnak, és nem tudják más forrásokból pótolni a kieső közel-keleti ellátást.
Nyitókép: AFP/Nicolas Economou