truth social hormuzi - szoros irán donald trump

Donald Trump: Irán megnyitja a Hormuzi-szorost

2026. április 17. 15:44

Rendkívüli bejelentést tett az amerikai elnök.



Irán megnyitja a Hormuzi-szorost – közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken.

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent rövid bejegyzésében az iráni bejelentésre hivatkozva azt írta, hogy a Hormuzi-szoros 

„teljes mértékben nyitva és készen áll az áthajózásra”.

Az elnök egy további bejegyzésében ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó amerikai katonai blokád továbbra is érvényben marad, és egészen addig tart, amíg az Egyesült Államok teljes megállapodást nem köt Iránnal. Megjegyezte, hogy a folyamat nagyon gyorsan haladhat, mert a megállapodás tartalmának legtöbb pontjáról már egyezség született.

Az amerikai elnök csütörtökön Washingtonban újságírók előtt arra utalt, hogy a személyes részvétellel zajló béketárgyalások akár már a hétvégén folytatódhatnak az amerikai és az iráni vezetés között a pakisztáni fővárosban. Trump azt is kilátásba helyezte, hogy egy békemegállapodás aláírására akár ő maga is kész elutazni Iszlámábádba, ha a konfliktus formális lezárása ott történne meg.

Forrás: Truth Social 

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Andrew Leyden / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. április 17. 16:35
Magyarul képtelen legyőzni Iránt és elérni a céljait.
masikhozzaszolo
2026. április 17. 16:31
Tramp megy a hídon. Dübörögnek. Azt se vette észre, hogy nem egérel, hanem patkány nyal dübörög.
tikkadt-szocske
•••
2026. április 17. 16:26 Szerkesztve
Az olaj ára - láss csodát - mégsem akar az iráni válság előtti szintre visszamenni.
szim-patikus
2026. április 17. 15:54
Gyönyörű megfogalmazása ez annak, hogy az USA hajó-blokád eltakarodik onnan.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!