iráni háború Donald Trump Irán Egyesült Államok

Trump most már nagyon szabadulna az iráni háborútól, kompromisszumokra is kész

2026. április 17. 09:40

Az amerikai elnök komolyan gondolja a tárgyalásokat, és nagyon szeretné, ha véget érnének.

null

Donald Trump elnök tárgyalna az iráni háború lezárásáról, amint azt a csütörtöki bejelentése is bizonyítja az Izrael és Libanon közötti ideiglenes tűzszünetről – írja a Politico.

Annak ellenére, hogy Washington és Teherán távol áll egymástól, az, hogy Trump a Fehér Házban fogadja Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt és Joseph Aoun libanoni elnököt, a legújabb példa arra, hogyan mozdultak el az amerikaiak álláspontja az elmúlt napokban.

A múlt héten az elnök „külön csetepaténak” nevezte Izrael Hezbollah elleni támadásait Libanonban,

és hangsúlyozta, hogy az nem része a Teheránnal kötött tűzszüneti megállapodásnak. De azzal, hogy Netanjahut a bombázás leállítására kényszerítette, Trump eltávolított egy Iránnal való egyezséget meghiúsító tényezőt az egyenletből.

Miután a múlt hétvégi pakisztáni tárgyalások nem hoztak áttörést, Trump – a növekvő fogyasztói árakkal és a csökkenő népszerűséggel szembesülve – talán hajlandóbb lesz Teherán legalább néhány követelésére, mint azt nyilvános álláspontja sugallná – olvasható a Politico cikkében.

„Azt hiszem, több kompromisszumot is elfogadna, mert nagyon szeretné, ha ez véget érne” 

– mondta a lapnak egy Öböl-menti, magas rangú tisztviselő, aki ismeri a béketárgyalásokat. Trump „komolyan gondolja a tárgyalásokat, és nagyon szeretné, ha véget érnének; de az irániak eddig nem hajlandók megadni neki azt, amire szüksége van a hírneve megmentéséhez és a távozáshoz.”

Annak ellenére, hogy J.D. Vance alelnök kijelentette, hogy már átadta Amerika „végső ajánlatát” Iszlámábádban, a háttértárgyalások folyamatban vannak. Akár már ezen a hétvégén sor kerülhet a személyes tárgyalások újabb fordulójára.

„Irán megállapodást akar kötni, és nagyon jól kijövünk velük”

– mondta Trump, megismételve azt a vörös vonalat, miszerint Iránnak nem lehetnek atomfegyverei. Kijelentette: „Ma olyan dolgokra hajlandóak, amiket két hónappal ezelőtt nem tettek volna meg”.

Donald Trump látszólag elutasította, hogy a megállapodás húszéves moratóriumot tartalmazzon Irán urándúsítási képességére vonatkozóan, de most kifejezetten azt zárta ki, hogy Teherán atomfegyverhez jusson. A Fehér Ház nem válaszolt konkrétan arra a kérdésre, hogy az elnök elfogadhat-e egy olyan megállapodást, amely lehetővé teszi Irán számára, hogy a jövőben valamikor polgári célokra uránt dúsítson.

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Reszelő Aladár
2026. április 17. 10:46
Itt mindenkinek van igazsága. Irán is egy szuverén állam, bárhogyan is írányítsák. A globális biztonság szempontjából fontos, hogy ne pénzelhessenek terrorizmust világszerte és valóban ne legyen atombombájuk. A nagy zseniális szankciós politika nem vezetett eredményre, mert még egyetlen rendszert sem döntött meg igazán, mert egy diktatúrában mindig lesz pénz a hadseregre és pont leszarják az emberek jólétét. De úgy tűnik ellenállóbak, mint azt bárki gondolta volna, noha az USA formálisan nem vonult be, levegőből meg nehéz elfoglalni valamit. Szóval igen, szabadulnának is a konfliktusból, de tenni is kellett valamit. Praktikusan pedig erre bármely elnöknek leginkább a második ciklusának az elején van lehetőség. Ezt láttuk most is.
Gordon.
2026. április 17. 10:40 Szerkesztve
Trump hátránya, hogy tekintettel kell lennie a lakossági közvéleményre és egyéb belpolitikai szempontoka (félidős választások). A veszteségekkel is el kell számolnia. Mindez az iráni szörnyrezsimre nem vonatkozik. Közvélemény? Aki tiltakozik, arra börtön, golyó, vagy akasztófa vár. Veszteségek? Nem számít, ott az emberélet olcsó - nem szempont. Senkinek semmiért nem kell elszámolniuk. Egyedül a gazdasági veszteségek érzékenyek, de egy ideig ezt is elviselik. Trumpnak sürgősebb a befejezés, mint Iránnak - ez Irán stratégiája. Hiába, a diktatúrák már csak így működnek.
Nasi12
2026. április 17. 10:10
"Ennek a háborúnak el sem kellett volna kezdődnie". Mondta Ukrajnára. Én ugyanezt mondom. Mindkettőre.
szim-patikus
2026. április 17. 10:06 Szerkesztve
Irán neki a II. Vietnám... Jó reggelt ....de Nem a nanu-nanus, hanem, az atom-hamus.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!