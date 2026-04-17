Trump most már nagyon szabadulna az iráni háborútól, kompromisszumokra is kész

Iránban vége a bombázásoknak, de most jön az igazi játszma az Egyesült Államokkal
Az amerikai–iráni tárgyalások kimenetele továbbra is bizonytalan.
Az amerikai elnök komolyan gondolja a tárgyalásokat, és nagyon szeretné, ha véget érnének.
Donald Trump elnök tárgyalna az iráni háború lezárásáról, amint azt a csütörtöki bejelentése is bizonyítja az Izrael és Libanon közötti ideiglenes tűzszünetről – írja a Politico.
Annak ellenére, hogy Washington és Teherán távol áll egymástól, az, hogy Trump a Fehér Házban fogadja Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt és Joseph Aoun libanoni elnököt, a legújabb példa arra, hogyan mozdultak el az amerikaiak álláspontja az elmúlt napokban.
A múlt héten az elnök „külön csetepaténak” nevezte Izrael Hezbollah elleni támadásait Libanonban,
és hangsúlyozta, hogy az nem része a Teheránnal kötött tűzszüneti megállapodásnak. De azzal, hogy Netanjahut a bombázás leállítására kényszerítette, Trump eltávolított egy Iránnal való egyezséget meghiúsító tényezőt az egyenletből.
Miután a múlt hétvégi pakisztáni tárgyalások nem hoztak áttörést, Trump – a növekvő fogyasztói árakkal és a csökkenő népszerűséggel szembesülve – talán hajlandóbb lesz Teherán legalább néhány követelésére, mint azt nyilvános álláspontja sugallná – olvasható a Politico cikkében.
„Azt hiszem, több kompromisszumot is elfogadna, mert nagyon szeretné, ha ez véget érne”
– mondta a lapnak egy Öböl-menti, magas rangú tisztviselő, aki ismeri a béketárgyalásokat. Trump „komolyan gondolja a tárgyalásokat, és nagyon szeretné, ha véget érnének; de az irániak eddig nem hajlandók megadni neki azt, amire szüksége van a hírneve megmentéséhez és a távozáshoz.”
Annak ellenére, hogy J.D. Vance alelnök kijelentette, hogy már átadta Amerika „végső ajánlatát” Iszlámábádban, a háttértárgyalások folyamatban vannak. Akár már ezen a hétvégén sor kerülhet a személyes tárgyalások újabb fordulójára.
„Irán megállapodást akar kötni, és nagyon jól kijövünk velük”
– mondta Trump, megismételve azt a vörös vonalat, miszerint Iránnak nem lehetnek atomfegyverei. Kijelentette: „Ma olyan dolgokra hajlandóak, amiket két hónappal ezelőtt nem tettek volna meg”.
Donald Trump látszólag elutasította, hogy a megállapodás húszéves moratóriumot tartalmazzon Irán urándúsítási képességére vonatkozóan, de most kifejezetten azt zárta ki, hogy Teherán atomfegyverhez jusson. A Fehér Ház nem válaszolt konkrétan arra a kérdésre, hogy az elnök elfogadhat-e egy olyan megállapodást, amely lehetővé teszi Irán számára, hogy a jövőben valamikor polgári célokra uránt dúsítson.
Fotó: Kent Nishimura / AFP