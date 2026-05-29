A republikánusok Trump arcát raknák a dollárra

A szövetségi törvény tiltja az amerikai pénznemek élő személy képével történő nyomtatását, de Donald Trump kongresszusi szövetségesei olyan törvényjavaslatot nyújtottak be, amely kivételt tenne. Egy pénzügyminisztériumi szóvivő a BBC-nek elmondta, hogy a hivatal „megfelelő tervezést és átvilágítást végez”.

A törvényhozók szerint a bankjegy összege az ország idei 250. évfordulóját szimbolizálná.

Ha jóváhagyják, ez lesz a legújabb példa Trump és szövetségesei részéről arra, hogy arcát, nevét és képmását nemzeti intézményekre és szimbólumokra helyezzék.