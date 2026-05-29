A republikánusok Trump arcát raknák a dollárra

Donald Trump amerikai elnök kormányzata egy új, 250 dolláros bankjegy nyomtatására készül, amelyen az ő portréja is szerepelhet, amennyiben a törvényhozók engedélyezik ezt a lépést.
A szövetségi törvény tiltja az amerikai pénznemek élő személy képével történő nyomtatását, de Donald Trump kongresszusi szövetségesei olyan törvényjavaslatot nyújtottak be, amely kivételt tenne. Egy pénzügyminisztériumi szóvivő a BBC-nek elmondta, hogy a hivatal „megfelelő tervezést és átvilágítást végez”.
A törvényhozók szerint a bankjegy összege az ország idei 250. évfordulóját szimbolizálná.
Ha jóváhagyják, ez lesz a legújabb példa Trump és szövetségesei részéről arra, hogy arcát, nevét és képmását nemzeti intézményekre és szimbólumokra helyezzék.
A 250 dolláros bankjegy művészi koncepcióit nem hozták nyilvánosságra, de a Gravírozási és Nyomtatási Hivatal (BEP), a Pénzügyminisztérium alügynöksége, amely amerikai valutát fejleszt és gyárt, terveket kért.
„Amennyiben ez a törvényhozási megbízás törvénybe lép, a BEP proaktívan lépéseket tesz egy 250 dolláros emlékbankjegy kiállítása érdekében, amely méltóképpen elismeri majd nagyszerű nemzetünk 250. évfordulóját” – mondta a pénzügyminisztérium szóvivője egy nyilatkozatban.
