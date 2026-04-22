Húszezer járatot töröl a népszerű európai légitársaság a kerozinhiány miatt: kiderült, hogy Budapestet érinti-e a megszorítás

Kezd térdre rogyni az üzemanyaghiánytól az európai légi közlekedés: kiderült, mekkora a baj Budapesten
A Budapest Airport tájékoztatást adott arról, hogy a Hormuzi-szoros lezárásából fakadó kerozinhiány mennyire érinti a ferihegyi repülőteret.
A Lufthansa bejelentette, hogy októberig mintegy 20 ezer járatot töröl, elsősorban a drasztikusan megemelkedett üzemanyagköltségek miatt – írja a légitársaság közleményére hivatkozva a Politico.
A döntés célja, hogy a veszteséges járatok felfüggesztésével több mint 40 ezer tonna kerozint takarítsanak meg.
Mint ahogy azt lapunk is megírta, a kerozin ára az iráni konfliktus kirobbanása óta megduplázódott, ami komoly nyomást helyez az európai légitársaságokra.
Ennek következtében jelentette be a Lufthansa a járattörlést.
Az intézkedések már megkezdődtek: hétfőn 120 járatot függesztettek fel. A légitársaság közlése szerint az érintett utasokat már értesítették, és a következő hónapokra vonatkozó menetrendet jelenleg felülvizsgálják. Az új, módosított menetrend várhatóan április végén vagy május elején lesz elérhető.
Az intézkedések több kulcsfontosságú európai csomópontot érintenek, köztük Frankfurtot, Münchent, Zürichet, Bécset, Brüsszelt és Rómát. A légitársaság szerint a cél ezzel nem csupán a költségek csökkentése, hanem a hálózat hatékonyabb működtetése is.
A Lufthansa hangsúlyozta, hogy bár jelentős kapacitáscsökkentést hajtanak végre, a csoport üzemanyag-ellátása a következő hetekre biztosított.
Ugyanakkor nem kizárt, hogy további „menetrend-optimalizálási” lépések is következnek.
Más európai légitársaságok is hasonló kihívásokkal néznek szembe. A SAS Scandinavian Airlines például mintegy ezer járatot törölt, míg az Air France-KLM 100 eurós felárat vezetett be a hosszú távú jegyekre az emelkedő költségek ellensúlyozására.
Ezt is ajánljuk a témában
