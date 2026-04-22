lufthansa repülő légitársaság járattörlés üzemanyaghiány

Húszezer járatot töröl a népszerű európai légitársaság a kerozinhiány miatt: kiderült, hogy Budapestet érinti-e a megszorítás

2026. április 22. 09:49

A kerozin ára az iráni konfliktus kirobbanása óta megduplázódott, ami komoly nyomást helyez az európai légitársaságokra.

A Lufthansa bejelentette, hogy októberig mintegy 20 ezer járatot töröl, elsősorban a drasztikusan megemelkedett üzemanyagköltségek miatt – írja a légitársaság közleményére hivatkozva a Politico.

A döntés célja, hogy a veszteséges járatok felfüggesztésével több mint 40 ezer tonna kerozint takarítsanak meg.

Mint ahogy azt lapunk is megírta, a kerozin ára az iráni konfliktus kirobbanása óta megduplázódott, ami komoly nyomást helyez az európai légitársaságokra. 

Ennek következtében jelentette be a Lufthansa a járattörlést.

Az intézkedések már megkezdődtek: hétfőn 120 járatot függesztettek fel. A légitársaság közlése szerint az érintett utasokat már értesítették, és a következő hónapokra vonatkozó menetrendet jelenleg felülvizsgálják. Az új, módosított menetrend várhatóan április végén vagy május elején lesz elérhető.

Az intézkedések több kulcsfontosságú európai csomópontot érintenek, köztük Frankfurtot, Münchent, Zürichet, Bécset, Brüsszelt és Rómát. A légitársaság szerint a cél ezzel nem csupán a költségek csökkentése, hanem a hálózat hatékonyabb működtetése is.

A Lufthansa hangsúlyozta, hogy bár jelentős kapacitáscsökkentést hajtanak végre, a csoport üzemanyag-ellátása a következő hetekre biztosított.

 Ugyanakkor nem kizárt, hogy további „menetrend-optimalizálási” lépések is következnek.

Más európai légitársaságok is hasonló kihívásokkal néznek szembe. A SAS Scandinavian Airlines például mintegy ezer járatot törölt, míg az Air France-KLM 100 eurós felárat vezetett be a hosszú távú jegyekre az emelkedő költségek ellensúlyozására.

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hakapeszim
2026. április 22. 12:45
"fideszesek mondjuk nem nagyon repülnek, csak a lukszizó főnökeik." Fidesz szavazó vagyok, a fél világot bejártam. Most júniusra is megvan már rég a jegyem, Turkish Airlines, kelet - Ázsiába megyünk. A törököket kevésbé fogja érinteni ez a hiány.
massivement5
2026. április 22. 12:33
Köszönjétek Trumpnak és Netanjahunak. A gyakorlatban pedig csak idő kérdése, hogy melyik karunkat kell levágni és mikor. A klímaváltozás már most is kezd alávágni Magyarországnak. Ha volna is elegendő és olcsó olaj, akkor sajnos még gyorsabb és általánosabb volna a növekedés, mindenben és még gyorsabban jönne el a teljes összeomlás, ami amúgy is eljön értünk. Előbb-utóbb a tömeges repülés korlátozva lesz, vagy az ár és a piac által, vagy adminisztratív eszközökkel. A herbálos, krumplis fideszesek mondjuk nem nagyon repülnek, csak a lukszizó főnökeik.
Halder_1899
2026. április 22. 11:21
Egy újabb olyan dolog, amire az ellenzék azt mondta egy fideszes "álprobléma", aha látszik....
Obsitos Technikus
2026. április 22. 10:42
Remek lesz. Európának vége. Vele nekünk is végünk.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!