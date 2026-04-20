04. 20.
hétfő
repülőtér budapest airport FERIHEGYI REPTÉR liszt ferenc nemzetközi repülőtér hormuzi - szoros kerozinhiány

Kezd térdre rogyni az üzemanyaghiánytól az európai légi közlekedés: kiderült, mekkora a baj Budapesten

2026. április 20. 18:46

A Budapest Airport tájékoztatást adott arról, hogy a Hormuzi-szoros lezárásából fakadó kerozinhiány mennyire érinti a ferihegyi repülőteret.

2026. április 20. 18:46
A Budapest Airport 24.hu-nak adott tájékoztatása szerint jelenleg nincs ellátási probléma a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működésében: a légitársaságok nem jeleztek kerozinhiányt, a forgalom zavartalan, és számottevő járattörlések sem történtek. Mindez annak ellenére van így, hogy a nemzetközi légi közlekedési ágazat egyre óvatosabban ítéli meg az üzemanyagpiac kilátásait.

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség főigazgatója a közelmúltban arra figyelmeztetett, hogy Európában május végére már járattörlések is bekövetkezhetnek, a Hormuzi-szoros lezárásából fakadó kerozinhiány miatt. Hasonlóan borúlátó képet vázolt fel Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség igazgatója is, aki szerint az európai készletek mindössze 5–6 hétre elegendőek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A Budapest Airport hangsúlyozta, hogy folyamatosan nyomon követi a piaci és nemzetközi folyamatokat, ugyanakkor jelenleg nem tapasztal fennakadást a működésben.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a repterük üzemanyag-tárolási kapacitásának korlátai egyértelműek, ugyanis a jelenlegi infrastruktúra legfeljebb négy-öt napnyi üzemanyag tárolását teszi lehetővé a mostani forgalmi szint mellett.

A Budapest Airport szerint ezért vizsgálják a tárolókapacitás bővítésének lehetőségét is, mivel a jelenlegi, néhány napos tartalék hosszabb távon nem biztos, hogy elegendő egy kiszámíthatatlanabb piaci környezetben.

Ezt is ajánljuk a témában

survivor
•••
2026. április 20. 20:08 Szerkesztve
Kisgépek Ju 52 14 utas, 1000 km ,210 km/ h 3 motor🛩 Hova sietsz ??
survivor
2026. április 20. 20:05
Siklórep+ Zeppelinek...
VeressZoltán
2026. április 20. 19:51
Pötyi /nylonmessiás/ már felszólította zselét, hogy ne szórakozzon - ez nem eu konform - és Putyint is, hogy tolja az olajat a csőbe! Nézzük, mire megy az aszottkurva hátszelével!
yalaelnok
2026. április 20. 19:51
"Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség igazgatója is, aki szerint az európai készletek mindössze 5–6 hétre elegendőek" soha nem volt ennél magasabb a készlet, ennyi a tárolókapacitás mindig ilyen szinten állnak, júniusban is ilyen szinten lesznek a tartalékok
