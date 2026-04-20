Kezd térdre rogyni az üzemanyaghiánytól az európai légi közlekedés: kiderült, mekkora a baj Budapesten

A Budapest Airport 24.hu-nak adott tájékoztatása szerint jelenleg nincs ellátási probléma a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működésében: a légitársaságok nem jeleztek kerozinhiányt, a forgalom zavartalan, és számottevő járattörlések sem történtek. Mindez annak ellenére van így, hogy a nemzetközi légi közlekedési ágazat egyre óvatosabban ítéli meg az üzemanyagpiac kilátásait.

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség főigazgatója a közelmúltban arra figyelmeztetett, hogy Európában május végére már járattörlések is bekövetkezhetnek, a Hormuzi-szoros lezárásából fakadó kerozinhiány miatt. Hasonlóan borúlátó képet vázolt fel Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség igazgatója is, aki szerint az európai készletek mindössze 5–6 hétre elegendőek.