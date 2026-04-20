Kezd térdre rogyni az üzemanyaghiánytól az európai légi közlekedés: kiderült, mekkora a baj Budapesten

Figyelmeztetnek a szakértők: veszélybe kerülhet a nyaralásunk, ha kitart az iráni konfliktus
Ha a Hormuzi-szoros továbbra is zárva marad, már a május is komoly kihívások elé állíthatja a légitársaságokat.
A Budapest Airport tájékoztatást adott arról, hogy a Hormuzi-szoros lezárásából fakadó kerozinhiány mennyire érinti a ferihegyi repülőteret.
A Budapest Airport 24.hu-nak adott tájékoztatása szerint jelenleg nincs ellátási probléma a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működésében: a légitársaságok nem jeleztek kerozinhiányt, a forgalom zavartalan, és számottevő járattörlések sem történtek. Mindez annak ellenére van így, hogy a nemzetközi légi közlekedési ágazat egyre óvatosabban ítéli meg az üzemanyagpiac kilátásait.
A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség főigazgatója a közelmúltban arra figyelmeztetett, hogy Európában május végére már járattörlések is bekövetkezhetnek, a Hormuzi-szoros lezárásából fakadó kerozinhiány miatt. Hasonlóan borúlátó képet vázolt fel Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség igazgatója is, aki szerint az európai készletek mindössze 5–6 hétre elegendőek.
A Budapest Airport hangsúlyozta, hogy folyamatosan nyomon követi a piaci és nemzetközi folyamatokat, ugyanakkor jelenleg nem tapasztal fennakadást a működésben.
Arra is felhívták a figyelmet, hogy a repterük üzemanyag-tárolási kapacitásának korlátai egyértelműek, ugyanis a jelenlegi infrastruktúra legfeljebb négy-öt napnyi üzemanyag tárolását teszi lehetővé a mostani forgalmi szint mellett.
A Budapest Airport szerint ezért vizsgálják a tárolókapacitás bővítésének lehetőségét is, mivel a jelenlegi, néhány napos tartalék hosszabb távon nem biztos, hogy elegendő egy kiszámíthatatlanabb piaci környezetben.
