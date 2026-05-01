Botrány a Lufthansánál: elkobozták a Putyin-ellenes rendező Oscar-díját, majd el is veszítették azt

Mint ismert, Pavel Talankin orosz dokumentumfilmes 2026-ban Oscar-díjat nyert a Senki tanár úr Putyin ellen című filmjéért. Amikor azonban a filmes a díjával fel szeretett volna szállni a Lufthansa egyik járatára, a légitársaság elvette a rendező Oscar-szobrát, majd később el is hagyta azt – írja a BBC.

Talankin szerint a díjat a kézipoggyászában vitte volna egy Németországba tartó szerdai járatra, ám a New York-i John F. Kennedy Nemzetközi Repülőtér biztonsági ellenőrzésénél megállították, és elvették tőle a szobrot, mondván, az fegyverként is használható.