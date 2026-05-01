Botrány a Lufthansánál: elkobozták a Putyin-ellenes rendező Oscar-díját, majd el is veszítették azt

A légitársaság elvette Pavel Talankin Oscar-díját, mondván azt fegyverként is lehet használni. Azonban mire a gép földet ért, a szobor eltűnt.
Mint ismert, Pavel Talankin orosz dokumentumfilmes 2026-ban Oscar-díjat nyert a Senki tanár úr Putyin ellen című filmjéért. Amikor azonban a filmes a díjával fel szeretett volna szállni a Lufthansa egyik járatára, a légitársaság elvette a rendező Oscar-szobrát, majd később el is hagyta azt – írja a BBC.
Talankin szerint a díjat a kézipoggyászában vitte volna egy Németországba tartó szerdai járatra, ám a New York-i John F. Kennedy Nemzetközi Repülőtér biztonsági ellenőrzésénél megállították, és elvették tőle a szobrot, mondván, az fegyverként is használható.
Amikor azonban megérkezett Németországba, az Oscar már nem volt sehol.
A Lufthansa közölte, hogy munkatársaik a díjat egy külön dobozba csomagolták, mivel Talankinnak nem volt feladott poggyásza. Hozzátették: az ügyet „kiemelt figyelemmel és sürgősséggel” kezelik, valamint „átfogó belső vizsgálatot” indítanak a szobor felkutatására.
A dokumentumfilm producere, Robin Hessman elmondta, hogy a rendező már többször is utazott az Oscar- és BAFTA-díjaival az Egyesült Államokon belül és nemzetközi járatokon is, és soha nem volt gondja azzal, hogy felvigye ezeket a fedélzetre.
Ez nem történt volna meg Leonardo DiCaprióval”
– mondta.
A rendező egyébként jelenleg biztonsági okokból száműzetésben él, Európában és a világ más részein tartózkodik. Oroszország három streamingplatformon is betiltatta a filmjét, arra hivatkozva, hogy az „szélsőségességet és terrorizmust propagál”.
Egyedülálló jelenség.
Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP
***