05. 01.
péntek
putyin oscar lufthansa pavel talankin díj rendező szobor

Botrány a Lufthansánál: elkobozták a Putyin-ellenes rendező Oscar-díját, majd el is veszítették azt

2026. május 01. 09:17

A légitársaság elvette Pavel Talankin Oscar-díját, mondván azt fegyverként is lehet használni. Azonban mire a gép földet ért, a szobor eltűnt.

Mint ismert, Pavel Talankin orosz dokumentumfilmes 2026-ban Oscar-díjat nyert a Senki tanár úr Putyin ellen című filmjéért. Amikor azonban a filmes a díjával fel szeretett volna szállni a Lufthansa egyik járatára, a légitársaság elvette a rendező Oscar-szobrát, majd később el is hagyta azt – írja a BBC.

Talankin szerint a díjat a kézipoggyászában vitte volna egy Németországba tartó szerdai járatra, ám a New York-i John F. Kennedy Nemzetközi Repülőtér biztonsági ellenőrzésénél megállították, és elvették tőle a szobrot, mondván, az fegyverként is használható.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Amikor azonban megérkezett Németországba, az Oscar már nem volt sehol.

A Lufthansa közölte, hogy munkatársaik a díjat egy külön dobozba csomagolták, mivel Talankinnak nem volt feladott poggyásza. Hozzátették: az ügyet „kiemelt figyelemmel és sürgősséggel” kezelik, valamint „átfogó belső vizsgálatot” indítanak a szobor felkutatására.

A dokumentumfilm producere, Robin Hessman elmondta, hogy a rendező már többször is utazott az Oscar- és BAFTA-díjaival az Egyesült Államokon belül és nemzetközi járatokon is, és soha nem volt gondja azzal, hogy felvigye ezeket a fedélzetre.

Ez nem történt volna meg Leonardo DiCaprióval”

– mondta.

A rendező egyébként jelenleg biztonsági okokból száműzetésben él, Európában és a világ más részein tartózkodik. Oroszország három streamingplatformon is betiltatta a filmjét, arra hivatkozva, hogy az „szélsőségességet és terrorizmust propagál”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

Összesen 11 komment

orokkuruc-2
2026. május 01. 11:46
Máris 100 millió dollárra perelni, max hangerővel! Egyértelmű szívatásnak indult, nyaljon vissza a fagyi!
csapláros
2026. május 01. 10:50
szimpibetti 2026. május 01. 10:39 • ..."Mert putyin eltetetné láb alól?Ezzel a köcsög puytingecóval barátkozott orbán és szijjártó.😁👍Most mehetnek ki hozzá moszkvába, mielőtt elcsicseregnek valamit ,és pókemberest játszhatnak egy felhőkarcoló tetején."... Anyádat hülyítsd, a Poloskapeti puccer fasz szopója: Orbán és Szijjártó nem barátkoztak Putyinnal. Dolgoztak. Van belőle Paks 2 és OLCSÓ ruszki gáz és olaj. Most, hogy benne van Magyarország és a magyarság nyakig a LIBERÁLNÁCI DIKTATÚRÁTOKBAN, a fosotokban, és toljátok a pusztulásba, Orbán és Szijjártó is magasról szarik rátok. Az övéké már nem számít. Végre pihennek egyet. Te meg szophatod a puccer faszt tovább, míg bele nem pusztultok.
szimpibetti
2026. május 01. 10:39 Szerkesztve
A rendező egyébként jelenleg biztonsági okokból száműzetésben él, Európában és a világ más részein tartózkodik. Oroszország három streamingplatformon is betiltatta a filmjét, arra hivatkozva, hogy az „szélsőségességet és terrorizmust propagál”. Mert putyin eltetetné láb alól?Ezzel a köcsög puytingecóval barátkozott orbán és szijjártó.😁👍Most mehetnek ki hozzá moszkvába, mielőtt elcsicseregnek valamit ,és pókemberest játszhatnak egy felhőkarcoló tetején.😂
Silcon
2026. május 01. 10:33
Milyen hosszú Putyin keze :) Iván Dolgorukij sehol sincs.
