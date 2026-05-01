Európa új terve: jönnek a rózsaszín rendszámtáblák – de nem azért, amire elsőre gondolnánk

Az első rózsaszín rendszámtáblák már feltűntek az utakon, és bár első pillantásra szokatlannak tűnhetnek, valójában egy szigorúbb európai ellenőrzési rendszer részei. A különleges szín nem esztétikai döntés: a január 1-től bevezetett rendelkezés célja az, hogy az ideiglenes rendszámok azonnal felismerhetők legyenek a forgalomban, akár a hatóságok, akár a többi közlekedő számára – írja a Blikk.

Az intézkedés hátterében elsősorban a visszaélések visszaszorítása áll. A francia hatóságok szerint az elmúlt években látványosan megszaporodtak a visszaélések az ideiglenes rendszámok körül, évente ugyanis nagyjából 460 ezer autó közlekedik ilyen engedéllyel Franciaországban, és sokan a megengedett határidő lejárta után is az utakon maradtak.