05. 01.
péntek
rendszám franciaország ideiglenes

Európa új terve: jönnek a rózsaszín rendszámtáblák – de nem azért, amire elsőre gondolnánk

2026. május 01. 07:12

Egyedülálló jelenség.

Az első rózsaszín rendszámtáblák már feltűntek az utakon, és bár első pillantásra szokatlannak tűnhetnek, valójában egy szigorúbb európai ellenőrzési rendszer részei. A különleges szín nem esztétikai döntés: a január 1-től bevezetett rendelkezés célja az, hogy az ideiglenes rendszámok azonnal felismerhetők legyenek a forgalomban, akár a hatóságok, akár a többi közlekedő számára – írja a Blikk

Az intézkedés hátterében elsősorban a visszaélések visszaszorítása áll. A francia hatóságok szerint az elmúlt években látványosan megszaporodtak a visszaélések az ideiglenes rendszámok körül, évente ugyanis nagyjából 460 ezer autó közlekedik ilyen engedéllyel Franciaországban, és sokan a megengedett határidő lejárta után is az utakon maradtak.

Az ideiglenes rendszámokat ugyanis gyakran használják olyan járműveknél, amelyek még nem kaptak végleges forgalmi engedélyt – például importált autóknál, friss vásárlásoknál vagy export előtt álló járműveknél. A korábbi, kevésbé feltűnő táblákat könnyebb volt jogosulatlanul használni, vagy lejárt érvényesség mellett is „forgalomban tartani”.

Az új rendszer egyik fontos eleme, hogy a rendszámon jól láthatóan feltüntetik az érvényesség végét (hónap és év formátumban). Ez lehetővé teszi, hogy akár egy pillantással is kiderüljön: a jármű használata még legális-e. A rózsaszín színnel együtt ez jelentősen megkönnyíti a közúti ellenőrzéseket.

A hatóságok célja tehát többirányú:

  • egyszerűbb és gyorsabb ellenőrzés,
  • kevesebb visszaélés az ideiglenes rendszámokkal,
  • átláthatóbb adminisztráció az autóforgalomban.

Franciaország ezzel az intézkedéssel úttörőnek számít Európában, mivel jelenleg más ország nem használ ilyen feltűnő, egységes színkódot az ideiglenes rendszámok megkülönböztetésére.

Összesen 6 komment

Polly_neni
2026. május 01. 08:14
Jó lenne ezt hinni...
Obsitos Technikus
2026. május 01. 08:13
Szivárványos kéne még..
Kar-6-Alom
2026. május 01. 07:52
Nem is csoda a sok ideiglenes rendszámú autó francia honban, mivel a vendégnépességük egyik kedves szokása az autók felgyújtása nemzeti-, futball- és egyéb ünnepek alkalmával.
Gondolkodó56
2026. május 01. 07:43
És mi a helyzet az uborkák görbületével?
