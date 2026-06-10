Berlinben tárgyalt Orbán Anita és a német külügyminiszter

Orbán Anita külügyminiszter Berlinben egyeztetett Johann Wadephul német külügyminiszterrel. A találkozóról közösségi oldalán számolt be, kiemelve, hogy a helsingborgi NATO-külügyminiszteri találkozót követően ezúttal részletesebben is áttekintették a magyar–német együttműködés legfontosabb kérdéseit.

A megbeszélés egyik kiemelt témája az ősszel megrendezendő német–magyar fórum előkészítése volt. A miniszter szerint az esemény idén különösen fontos jelképe lehet a két ország kapcsolatának, ezért már megkezdték a szervezési munkálatokat.