Berlinben tárgyalt Orbán Anita és a német külügyminiszter

Botrány a Bundestagban: már hivatalosan is egy kategóriába esik a szivárványos és a nemzeti zászló
Megtiltották a képviselőknek a német zászló használatát annak ellenére, hogy az egyébként folyamatosan ki van függesztve az épület homlokzatára.
A megbeszélés egyik kiemelt témája az ősszel megrendezendő német–magyar fórum előkészítése volt.
Orbán Anita külügyminiszter Berlinben egyeztetett Johann Wadephul német külügyminiszterrel. A találkozóról közösségi oldalán számolt be, kiemelve, hogy a helsingborgi NATO-külügyminiszteri találkozót követően ezúttal részletesebben is áttekintették a magyar–német együttműködés legfontosabb kérdéseit.
A megbeszélés egyik kiemelt témája az ősszel megrendezendő német–magyar fórum előkészítése volt. A miniszter szerint az esemény idén különösen fontos jelképe lehet a két ország kapcsolatának, ezért már megkezdték a szervezési munkálatokat.
Orbán Anita közölte, a cél az, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd a két ország között. A tervek szerint
felelős tárcavezetők is egyeztetnek majd egymással. A külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország nyitott, felkészült és eredményorientált együttműködésre törekszik Németországgal.
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Megtiltották a képviselőknek a német zászló használatát annak ellenére, hogy az egyébként folyamatosan ki van függesztve az épület homlokzatára.
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