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berlin orbán anita johann wadephul magyarország németország

Berlinben tárgyalt Orbán Anita és a német külügyminiszter

2026. június 10. 15:23

A megbeszélés egyik kiemelt témája az ősszel megrendezendő német–magyar fórum előkészítése volt.

2026. június 10. 15:23
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Orbán Anita külügyminiszter Berlinben egyeztetett Johann Wadephul német külügyminiszterrel. A találkozóról közösségi oldalán számolt be, kiemelve, hogy a helsingborgi NATO-külügyminiszteri találkozót követően ezúttal részletesebben is áttekintették a magyar–német együttműködés legfontosabb kérdéseit.

A megbeszélés egyik kiemelt témája az ősszel megrendezendő német–magyar fórum előkészítése volt. A miniszter szerint az esemény idén különösen fontos jelképe lehet a két ország kapcsolatának, ezért már megkezdték a szervezési munkálatokat.

Orbán Anita közölte, a cél az, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd a két ország között. A tervek szerint 

  • a digitalizációért, 
  • az oktatásért, 
  • a közlekedésért 
  • és az energiaügyekért 

felelős tárcavezetők is egyeztetnek majd egymással. A külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország nyitott, felkészült és eredményorientált együttműködésre törekszik Németországgal.

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Nyitókép: Facebook

Összesen 22 komment

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Sorrend:
pollip
2026. június 10. 16:46
Hány migráns átvételét ígérte meg???
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0
0
nempolitizalok-0
•••
2026. június 10. 16:26 Szerkesztve
Vajon mit kap cserében, miért adta el a magyarokat?
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2
0
fater0921
2026. június 10. 16:21
Ez a hülye picsa is csak vigyorogni tud, mint a z amerikai kanalas maris!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2
0
Majdmegmondom
2026. június 10. 16:17
Újjabb nagyszabású szelfiparádé. Nem olyan régen, Szíjártó minden nap egy másik országból jelentkezett be és elmondta a tárgyalások lényegét, eredményét. Ezek meg csak parádéznak, ahelyett, hogy megköszönnék a Fidesz kormánynak, hogy feltették Magyarországot a térképre. Ezek meg azon vannak, hogy minél mélyebben eldugják...
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4
0
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