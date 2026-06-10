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magyar kormány olaszország magyarország migráció

„Rendkívül kevés információ áll rendelkezésre arról, hogy a magyar kormány pontosan milyen migrációs és menekültügyi stratégiát kíván követni”

2026. június 10. 15:22

Szakértőt kérdeztünk a migrációs paktumról és a nyugati országok által támogatott visszatérési központok megvalósíthatóságáról.

2026. június 10. 15:22
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Úgy tűnik, lendületet kap az EU azon terve, hogy az elutasított menedékkérelmezőket az Unió területén kívüli visszatérési központokba szállítsák, mivel a tagállamok fővárosai készen állnak a migránsok visszatérésére vonatkozó új szabályok támogatására – számolt be a Politico. 

Egyes országok már megkezdték a munkát a visszatérési központok létrehozásán: Olaszország már megállapodást kötött Albániával más országok pedig rendszeres találkozókat tartanak saját deportációs központok létrehozásáról. Németország, Hollandia, Dánia, Ausztria és Görögország rendszeresen tárgyal a visszatérési központokról, Németország és Hollandia pedig ki is jelentette, hogy év végére elkészülnek a terveik.

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A központok kapcsán megkerestük Gönczi Róbertet, a Migrációkutató Intézet elemzőjét. A szakértő elmondta: „A visszaküldési központok célja, hogy az elutasított menedékkérők vagy az illegálisan tartózkodó migránsok egy harmadik országban várják meg a hazatérésük vagy visszafogadásuk lebonyolítását. Az elképzelés az, hogy ezáltal a kiutasítási eljárások gyorsabbá és hatékonyabbá válhatnak”. 

Gönczi Róbert hozzátette: a probléma eddig sem a központok hiánya volt. 

„Az Európai Unióban évek óta rendkívül alacsony a kiutasítási határozatok végrehajtási aránya, tagállamtól függően nagyjából 20-27 százalék között mozog. 

A legtöbb esetben nem az a kérdés, hogy hol helyezzük el az érintetteket, hanem hogy egyáltalán sikerül-e őket felkutatni, őrizetbe venni, illetve együttműködik-e a származási ország a visszafogadásukban. 

Ezért úgy látom, hogy a visszaküldési központokról szóló vita sokszor megelőzi a valóságot” – magyarázta az elemző. 

Már több ország próbálkozott visszatérési központokkal, de eddig kevés sikerrel. Gönczi Róbert példaként hozta fel a britek ruandai tervét, ami nem valósult meg, valamint az olasz–albán modellt, amely szintén nehézségekbe ütközött. Mint elmondta: jelenleg sem ismert olyan harmadik ország, amely tömegesen és hosszú távon vállalná ilyen központok működtetését. 

Pénteken életbe lép a migrációs és menekültügyi paktum, de a szakértő szerint ez sem fogja megoldani a problémát. 

Kimondja a kiutasítás lehetőségét, de továbbra is a tagállamok feladata marad az érintettek felkutatása, őrizetbe vétele és eltávolítása, ennek minden pénzügyi és adminisztratív terhével együtt”

– magyarázta az elemző. 

Magyarországgal kapcsolatban Gönczi Róbert elmondta: „rendkívül kevés információ áll rendelkezésre arról, hogy a magyar kormány pontosan milyen migrációs és menekültügyi stratégiát kíván követni a következő években. A politikai kommunikációban gyakran hangzanak el általános célkitűzések, de a konkrét végrehajtási elképzelések, a partnerországok, a finanszírozás és a jogi keretek egyelőre nem ismertek. Márpedig egy visszaküldési központ esetében éppen ezek a részletek határozzák meg, hogy működőképes-e a rendszer.”

A szakértő elmondta, hogy egy új válság estén a határ játszana főszerepet. 

„Nem szabad elfelejteni, hogy Magyarország külső schengeni határország.

Ha a jövőben ismét erősödne a migrációs nyomás a nyugat-balkáni útvonalon, akkor az ország elsődleges kihívása várhatóan továbbra sem a visszaküldési központok működtetése lenne, hanem a határigazgatás, a menekültügyi eljárások és az esetleges másodlagos migráció kezelése. Éppen ezért ma még korai lenne eldönteni, hogy egy ilyen konstrukció valódi opciót jelent-e Magyarország számára. Jelenleg több a nyitott kérdés, mint a rendelkezésre álló válasz” – mondta Gönczi Róbert.

A visszaküldési központokról a szakértő elmondta: előnyük, hogy elméletileg növelhetik a migrációs rendszer hitelességét. 

Az európai menekültügyi rendszer egyik legnagyobb problémája, hogy az elutasított kérelmezők jelentős része végül nem hagyja el az Európai Unió területét. Ha a kiutasítások végrehajtása javulna, az önmagában erősíthetné a rendszer működőképességét és visszatartó hatást is gyakorolhatna” 

– mondta az elemző.

A megvalósítás ugyanakkor rendkívül nehéz. 

„A rendszer költséges, jogilag vitatott és a sikere szinte teljes egészében attól függ, hogy a partnerországok hajlandók-e együttműködni. Emellett fennáll annak a veszélye is, hogy a politikai figyelem a visszaküldési központokra összpontosul, miközben a valódi problémák változatlanok maradnak.A kulcskérdés továbbra sem az, hogy hol helyezzük el a kiutasított személyeket, hanem hogy képesek vagyunk-e őket azonosítani, felkutatni és ténylegesen visszaküldeni. Amíg erre nincs hatékony válasz, addig a visszaküldési központok önmagukban nem jelentenek megoldást. Magyarország szempontjából ráadásul az új migrációs paktum további kockázatokat is hordoz. Az Eurodac-rendszer és a dublini szabályok megerősítése miatt könnyebbé válhat azoknak a migránsoknak a visszaküldése az első belépési országba, akik később más tagállamokban jelennek meg. 

Egy újabb migrációs hullám esetén ezért a külső határországokra, így Magyarországra is fokozott nyomás nehezedhet”

 – fejtette ki a Migrációkutató Intézet elemzője. 

Nyitókép: Adnan Beci / AFP

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Összesen 31 komment

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bagira004
2026. június 10. 17:04
Migránstábor épülhet Magyarországon: ennyibe kerülne a magyar adófizetőknek. Nyugdíjasoktől 13-14 havi elrabolt pénzekből telik. Brüsszeli báb sz emberekszájából s falatot jkiveszi , hogy a brüsszeli tömeggyilkosok parancsát teljesítse.
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survivor
2026. június 10. 16:57
Felkészülni! Mindent betárazni, önvédelmi eszközöket , gyógyszert stb...beszerezni. Magyarországon MÉG legális a "sétabot". A gumilövedékes fegyver, a spray... stb.
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survivor
2026. június 10. 16:51
nuevas-reglas Hát, neked minden szar lesz , ezután is. Nekem legalább volt jó életem, jó 16 évem. Van jó nyugdíjam: 42 év munka után. Te dolgoztál életedben is valamit ?
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survivor
2026. június 10. 16:48
Na tiszások, megkapjátok, ami nektek jár. Nem baj: a libsi pinák basznak egy jót. Aztán ott maradnak felcsinálva ! Ja, jöhet az abortusz: HURRÁ. !
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