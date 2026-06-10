„Rendkívül kevés információ áll rendelkezésre arról, hogy a magyar kormány pontosan milyen migrációs és menekültügyi stratégiát kíván követni”

Úgy tűnik, lendületet kap az EU azon terve, hogy az elutasított menedékkérelmezőket az Unió területén kívüli visszatérési központokba szállítsák, mivel a tagállamok fővárosai készen állnak a migránsok visszatérésére vonatkozó új szabályok támogatására – számolt be a Politico.

Egyes országok már megkezdték a munkát a visszatérési központok létrehozásán: Olaszország már megállapodást kötött Albániával más országok pedig rendszeres találkozókat tartanak saját deportációs központok létrehozásáról. Németország, Hollandia, Dánia, Ausztria és Görögország rendszeresen tárgyal a visszatérési központokról, Németország és Hollandia pedig ki is jelentette, hogy év végére elkészülnek a terveik.