Senki ne higgye, hogy a migráció kérdése meg van oldva

Meddig kell fizetni a napi egymilliót?

Az első nagy kérdés a napi egymillió eurós büntetés jövője. A EUobserver arról számolt be, hogy mikor Magyar Péter találkozott az uniós tisztviselők küldöttségével, a szakmai megbeszélés után már javasolta is a napi bírság felfüggesztését. Az Európai Bizottság közölte, hogy a bírságot akkor szüntetik meg, ha Magyarország végrehajtja a szükséges lépéseket. „A magyar kormány feladata, hogy megfeleljen a döntésben foglaltaknak, és amint ez megtörténik, a kérdés megoldódik” – mondta Paula Pinho, a Bizottság szóvivője.

A büntetés részletei összetettek: hiszen egyrészt azért büntetik Magyarországot, mert tranzitzónákat hozott létre. Marsai Viktor elmondta: a tranzitzónákra hiába adott választ a Fidesz-kormány azzal, hogy bezárta őket, ez nem volt elegendő a Bíróságnak. A második része a büntetésnek ugyanis a menekültügyi rendszerhez való hozzáféréssel volt kapcsolatos. Az eddig uniós gyakorlat az volt, hogy ha valaki eléri egy adott tagállam határát, akkor beadhatja a menekültügyi kérelmet. Ezzel szemben a magyar kormány azt az álláspontot képviselte, hogy akik biztonságos harmadik országon keresztül érik el az Unió területét, azok nem jogosultak erre – magyarázta Marsai Viktor. Márpedig Szerbiát Budapest biztonságos harmadik országként definiálta. A magyar kormány hagyott egy kiskaput: a belgrádi nagykövetségen be lehetett adni egy szándéknyilatkozatot a menedékkérelméről. „Az uniós bíróság úgy döntött, hogy ez a rendelkezés illegális, mert túl nagy mértékben szűkíti le a menekültügyi rendszerhez való hozzáférést. Ezért kellett Magyarországnak az egyszeri 200 milliós, és azóta is napi 1 millió eurós büntetést fizetnie” – jegyezte meg a szakértő.

Mit kell tennie az új kormánynak, hogy ne kelljen büntetést fizetni? A Fidesz megpróbálta a tranzitzónák bezárását, de ez nem volt elég. Mégis mit akar a Bizottság Magyarországtól? A szakértő szerint ezt senki nem tudja.

„A migrációs paktummal június közepétől egy teljesen más EU-s jogi keretrendszer fog érvénybe lépni. Tehát ebből a szempontból most már nem a jelenlegi jogszabályi csomagokat kellene majd követnie a magyar kormányzatnak, hanem majd az új paktum által felállított jogi kereteket. Azt kellene implementálni a magyar jogba először, ami ugye nem történt meg, mert a kimenő kormányzat következetesen elutasította a Paktum végrehajtását, vagy legalábbis annak több rendelkezését” – fejtette ki Marsai Viktor.