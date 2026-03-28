„Maradjatok csendben, mert már nem ti vagytok otthon” – avagy így változtatja meg az illegális migráció Európát

– vázolta fel a biztonsági helyzetet. Ezt követően egy személyes példát is elmondott a párt egyik brüsszeli gyakornokáról – anélkül, hogy megnevezte volna –, akihez a villamoson ment oda egy bevándorló, és szólította fel, hogy hallgasson el, mert a mellette álló társával beszélgetett. Miután nem tett eleget a felszólításnak, a villamos végéből egy másik bevándorló lépett oda hozzá, és azt mondta:

„Igen, maradjatok csendben, mert már nem ti vagytok otthon!”

De nemcsak Belgiumban, Svédországban, Franciaországban, Németországban vagy épp Olaszországban is hasonló a helyzet – állította Dömötör, aki szerint a migráció támogatói alapvetően három fő okkal indokolják a bevándorlók érkezésének szükségességét. Az egyik ilyen, hogy a jövő a multikulturalizmusé, a második, hogy a beáramló embertömegek megoldják a helyi gazdasági problémákat, ám ennek az elképzelésnek nem bizonyosodott be a létjogosultsága az elmúlt években. A harmadik, ám Dömötör szerint kevesebbet emlegetett álláspont, hogy az egyre népszerűtlenebb baloldali pártok ezektől a bevándorlóktól remélik, hogy a jövőben a szavazóik lesznek, és a legkevésbé sem zavarja őket, hogy hogyan és milyen körülmények között érkeztek Európába.

Dömötör emlékeztetett: nem szabad elfelejteni, hogy a jelenleg Brüsszel által erőltetett migrációs paktum fő hajtómotorja az Európai Néppárt, amelynek a Tisza Párt is tagja.

„Aki a Tiszára szavaz, az a migrációs paktumra, a kötelező elosztásra és a bevándorlásra is szavaz”

– figyelmeztetett.

Utolsó felszólalóként Marsai Viktor azzal egészítette ki a korábbi felszólalásokat, hogy elmondta: Afrikában hatalmas problémát jelent a munkahelyhiány.

„A Szubszaharai Afrikában évente 15 millió fiatal lép be a lényegében nem létező munkaerőpiacra” – osztotta meg a sokkoló adatokat, alátámasztva, hogy a migráció hátterében többnyire gazdasági indokok állnak.

Hozzátette, Afrikában tovább nehezíti az emberek helyzetét a klímaváltozás – amely a kontinensen sokkal erősebben érezhető, mint bárhol máshol –, valamint a terrorizmus.

„Régen az a tévhit keringett, hogy a dzsihadizmus központja a Közel-Kelet, de mára bebizonyosodott, hogy valójában Afrikában van a legtöbb terrortámadás: a halálos áldozatok 70 százaléka is a kontinenshez köthető”

– vélekedett.

Végezetül megjegyezte, bár Európa nehéz helyzetben van, az illegális migráció megfékezése nem lehetetlen, csak elhatározás kérdése. Példaként említette Oroszországot és Kínát, ahol a szilárd határvédelemnek köszönhetően gyakorlatilag nem létezik illegális migráció, de emlékeztetett, nyugati példa is van. Vegyük csak az USA esetét, ahol Donald Trump gyakorlatilag véget vetett az illegális migrációnak. Ráadásul úgy, hogy Latin-Amerikában valójában semmi változás nem történt, csak az amerikai elnök küldött egy erős üzenetet: „ha illegális migráns vagy, nem engedünk be az USA-ba, ha pedig mégis sikerült bejutnod, deportálunk”.

