„Maradjatok csendben, mert már nem ti vagytok otthon” – avagy így változtatja meg az illegális migráció Európát

Az iráni háború következtében újabb menekülthullámra számítanak Európában. Miközben Brüsszel továbbra is fejjel a falnak rohan saját vesztébe, Magyarországon a szakértők egy stratégiai megközelítésből vizsgálják a helyzetet, hogy hogyan lehetne a tünetek enyhítése helyett a probléma gyökerét megszüntetni.
A migráció geostratégiája címmel mutatta be az Óvilág geostratégiája című kiadvány második kötetét a Hungarian Conservative március 27-én a Lónyay–Hatvany-villában.
Míg az előző tanulmány fókuszában a „Nyugat” és a „Kelet” közötti törésvonalak, valamint az újvilág globális geostratégiai egyensúlyának kérdése volt, az idei kiadvány egyértelműen a migrációra és annak hátterére fókuszál.
A bemutató házigazdája Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány politikai igazgatója volt, majd rövid köszöntő után a kötet szerzője, Dezső Tamás, a Migrációkutató Intézet főigazgatója, a Batthyány Lajos Alapítvány elnöke, Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő és Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója is felszólalt. Az előadók mindannyian tagjai a Migrációellenes Digitális Polgári Körnek.
Dezső Tamás, a Migrációkutató Intézet főigazgatója, a Batthyány Lajos Alapítvány politikai igazgatója, a kötet szerzője elmondta: Magyarországon abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a kormány sikeres politikájának köszönhetően az illegális migráció problémája nem érint bennünket közvetlenül a mindennapokban, így az ügykezelés helyett stratégiai megközelítésből tudunk a kérdéssel foglalkozni.
Hangsúlyozta: egyértelműen beigazolódott, hogy
Magyarország jól döntött, amikor ki akart maradni a migrációból – csakúgy, mint most az ukrajnai háborúból és minden, az ország biztonságát veszélyeztető helyzetből.
Hangsúlyozta, stratégiai szempontból nézve a legfontosabb dolog, amit meg kell állapítanunk, hogy a migráció „nem maga a betegség, csupán egy tünet”, és érdemes megvizsgálni, mi a valódi probléma, ami miatt az elmúlt évtizedekben tömeges migrációs hullám zúdult az európai kontinensre. Hozzátette, a legnagyobb probléma, hogy az Európai Unió jelenleg nem is próbálja feltárni az okokat, ugyanis teljesen lefoglalja a bevándorlók, vagyis a tünetek kezelése.
A szakértő elmondta, a migráció hátterében több ok is áll, de az első és talán legfontosabb a rohamos népességnövekedés Afrikában és a Közel-Keleten. 1950 és 2025 között jelentős, több milliós népességnövekedést mértek a közel-keleti országokban, főleg Afganisztánban, Pakisztánban, Iránban és Irakban, de ugyanez figyelhető meg Afrikában is. Dezső Tamás kiemelte, ez a tendencia a jövőben folytatódni fog: míg Európában csökken, ezekben az országokban folyamatosan nő a népesség.
Hozzátette, a népességnövekedés mellett az is megfigyelhető, hogy a kiinduló országokban sokkal alacsonyabb az átlagéletkor, mint Európában. Míg az unió legtöbb országában 40 és 50 év közöttire mérték az átlagéletkort, több afrikai országban is a lakosság fele 14 éves vagy annál fiatalabb.
„Az Európát migrációs szempontból fenyegető országok össznépessége 1950-től 2025-ig 361 millióról 2 milliárd 470 millió főre emelkedett, 2050-re pedig 3 milliárd 700 millió fővel számolhatunk” – foglalta össze az ENSZ által nyilvánosságra hozott adatokat.
A túlnépesedés mellett a vízhiány is sok területen járul hozzá az elvándorlás növekedéséhez. 2070-re lesznek olyan országok, ahol 40 százalékos édesvízhiányra kell számítani.
Dezső Tamás ugyanakkor kiemelte: a rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy többségében nem menekültek, hanem gazdasági bevándorlók érkeznek Európába, hiszen csak egy részük származik háború sújtotta országokból. Ráadásul az érkezők 70–80 százaléka 14 és 34 év közötti férfi.
„A magyar migrációs politika nem kirekesztésen, hanem statisztikán alapul. A magyar kormány belátta, hogy ez nem egy menekültválság”
– vélekedett.
Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára felhívta a figyelmet arra, hogy az iráni konfliktus újabb jelentős migrációs válságot okozhat Európának, amelyre a kontinensnek fel kellene készülnie, ám Brüsszelben jelenleg épp az ellenkezőjét teszik. Az iráni menekülthullámra hivatkozva a tagállamokat a migrációs paktum mihamarabbi alkalmazására szólították fel.
„De ezt nem szabad megengednünk” – hangoztatta a képviselő.
Rétvári szerint Iránban egy több évig húzódó általános válságra és káoszra kell számítani, ami azt jelenti, hogy a menekülthullám is elhúzódik.
„Ráadásul a modern eszközöknek köszönhetően a migráció felgyorsult, az embercsempészek már bejáratott útvonalakon közlekednek. Egy jól bevált, profitábilis rendszerről beszélünk” – jelentette ki.
Hangoztatta, az Európai Uniónak le kellene zárnia a külső határait, és fel kellene függesztenie a migrációs paktumot, amely szerinte jelenleg gyakorlatilag „migránsmágnesként” működik.
„Most még időben vagyunk: ha az EU egységesen lép fel, lezárja a külső határokat és felfüggeszti a migrációs paktumot, még megakadályozhatjuk, hogy ezek az emberek az EU felé induljanak”
– mondta, de megjegyezte, jelenleg nem ebbe az irányba haladnak a dolgok.
Ráadásul a magyarországi ellenzéki Tisza Párt világnézeti alapon támogatja a multikulturalizmust, a migránsok befogadását, és szerinte ne legyenek kétségeink, hogy ha megnyernék az április 12-i választásokat, migránspárti politikát folytatnának.
Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő arról osztotta meg tapasztalatait, milyen következményei vannak az illegális migrációnak az unió fővárosában, Brüsszelben.
Megjegyezte, megdöbbentő, milyen hatalmas mértékű problémákkal szembesülnek éppen abban a városban, ahol számtalan döntés születik a migráció kapcsán.
Hangsúlyozta, Belgiumban a migráció találkozik a szervezett bűnözéssel, hiszen Antwerpenben található az egyik legnagyobb kikötő, ahová a drogcsempészek hajói érkeznek.
„Csak tavaly 101 lövöldözést regisztráltak Brüsszelben, a főügyész pedig kijelentette: Brüsszelben bárkit eltalálhat egy kóbor golyó”
– vázolta fel a biztonsági helyzetet. Ezt követően egy személyes példát is elmondott a párt egyik brüsszeli gyakornokáról – anélkül, hogy megnevezte volna –, akihez a villamoson ment oda egy bevándorló, és szólította fel, hogy hallgasson el, mert a mellette álló társával beszélgetett. Miután nem tett eleget a felszólításnak, a villamos végéből egy másik bevándorló lépett oda hozzá, és azt mondta:
„Igen, maradjatok csendben, mert már nem ti vagytok otthon!”
De nemcsak Belgiumban, Svédországban, Franciaországban, Németországban vagy épp Olaszországban is hasonló a helyzet – állította Dömötör, aki szerint a migráció támogatói alapvetően három fő okkal indokolják a bevándorlók érkezésének szükségességét. Az egyik ilyen, hogy a jövő a multikulturalizmusé, a második, hogy a beáramló embertömegek megoldják a helyi gazdasági problémákat, ám ennek az elképzelésnek nem bizonyosodott be a létjogosultsága az elmúlt években. A harmadik, ám Dömötör szerint kevesebbet emlegetett álláspont, hogy az egyre népszerűtlenebb baloldali pártok ezektől a bevándorlóktól remélik, hogy a jövőben a szavazóik lesznek, és a legkevésbé sem zavarja őket, hogy hogyan és milyen körülmények között érkeztek Európába.
Dömötör emlékeztetett: nem szabad elfelejteni, hogy a jelenleg Brüsszel által erőltetett migrációs paktum fő hajtómotorja az Európai Néppárt, amelynek a Tisza Párt is tagja.
„Aki a Tiszára szavaz, az a migrációs paktumra, a kötelező elosztásra és a bevándorlásra is szavaz”
– figyelmeztetett.
Utolsó felszólalóként Marsai Viktor azzal egészítette ki a korábbi felszólalásokat, hogy elmondta: Afrikában hatalmas problémát jelent a munkahelyhiány.
„A Szubszaharai Afrikában évente 15 millió fiatal lép be a lényegében nem létező munkaerőpiacra” – osztotta meg a sokkoló adatokat, alátámasztva, hogy a migráció hátterében többnyire gazdasági indokok állnak.
Hozzátette, Afrikában tovább nehezíti az emberek helyzetét a klímaváltozás – amely a kontinensen sokkal erősebben érezhető, mint bárhol máshol –, valamint a terrorizmus.
„Régen az a tévhit keringett, hogy a dzsihadizmus központja a Közel-Kelet, de mára bebizonyosodott, hogy valójában Afrikában van a legtöbb terrortámadás: a halálos áldozatok 70 százaléka is a kontinenshez köthető”
– vélekedett.
Végezetül megjegyezte, bár Európa nehéz helyzetben van, az illegális migráció megfékezése nem lehetetlen, csak elhatározás kérdése. Példaként említette Oroszországot és Kínát, ahol a szilárd határvédelemnek köszönhetően gyakorlatilag nem létezik illegális migráció, de emlékeztetett, nyugati példa is van. Vegyük csak az USA esetét, ahol Donald Trump gyakorlatilag véget vetett az illegális migrációnak. Ráadásul úgy, hogy Latin-Amerikában valójában semmi változás nem történt, csak az amerikai elnök küldött egy erős üzenetet: „ha illegális migráns vagy, nem engedünk be az USA-ba, ha pedig mégis sikerült bejutnod, deportálunk”.
