A képernyőidő csökkentése mindannyiunk érdeke – gyermekeink jövője a tét

A brit kormány új irányelvei szerint az öt év alatti gyerekek esetében a képernyőidő napi egy órára korlátozása lenne kívánatos, míg a két év alatti kisgyermek nem tölthet időt egyedül képernyő előtt – számol be róla a BBC cikke. Ez a megközelítés azonban nem pusztán ajánlás: a fejlődéslélektan, a pszichológia és az egészség területén dolgozó szakemberek szerint a gyerekek idegrendszere különösen érzékeny a korai digitális hatásokra – tehát a képernyőidő csökkentése mindannyiunk érdeke.