Megdöbbentő adatokat közölt a gyerekek képernyőfüggőségéről a Bethesda igazgatója

Meghaladja a napi öt órát a 13 éves kor alatti gyerekek átlagos képernyőhasználata, a 13 év felettieké pedig már a napi 8 és fél órát is. Ez a nap egyharmada, ami ráadásul nem tanulás, hanem szabadidős képernyőhasználat, kvázi szórakozás – számolt be a megdöbbentő adatról Velkey György, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója, az InfoRádió Aréna című műsorában, megjegyezve, hogy ehhez még hozzá kell adni az iskolai okoseszközökön való tanulás időtartamát is.

Mint mondta, nyilvánvaló, hogy

a túlzott képernyőhasználat miatt a gyerek mozgása le és alvásideje le fog csökkenni, továbbá a szociális interakciók száma is nagyon jelentősen visszaesik.

Ráadásul a gyerek ezt a tevékenységet alapvetően egyedül, magában végzi, mégpedig úgy, hogy mellette akár nassol meg kólát iszik, miközben nem mozog. Ebből adódik aztán az a sok szív-érrendszeri, mozgásszervi, mentális probléma, ami egy függőségi helyzet is – folytatta Velkey. Nagyon világos az összefüggés a képernyőhasználati idő és az elhízás között is.

Kiemelte:

orvosi értelemben ez ugyanúgy függőség, mint a jól ismert függőségek, beleértve az alkoholt, dohányzást, drogot vagy akár felnőttkorban a munkafüggőséget.

Ennek a függőségnek is kimutatták a biokémiai alapjait. Ez a dopaminháztartással összefüggő jutalmazás, amit aztán egyre erősebb ingerekkel lehet csak kiváltani.

Velkey György közölte: a képernyőhasználatnak nagyon világos testi és lelki tünetei vannak, például a dühroham nagyon tipikus, mint ahogy a viselkedészavarok, az alvászavarok és az abból adódó fáradtság és figyelemzavar.