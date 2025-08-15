Ft
képernyőidő mobilhasználat függőség betegség kiskorú

Megdöbbentő adatokat közölt a gyerekek képernyőfüggőségéről a Bethesda igazgatója

2025. augusztus 15. 11:52

A túlzott képernyőhasználatnak nagyon világos testi és lelki tünetei vannak.

2025. augusztus 15. 11:52
null

Meghaladja a napi öt órát a 13 éves kor alatti gyerekek átlagos képernyőhasználata, a 13 év felettieké pedig már a napi 8 és fél órát is. Ez a nap egyharmada, ami ráadásul nem tanulás, hanem szabadidős képernyőhasználat, kvázi szórakozás – számolt be a megdöbbentő adatról Velkey György, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója, az InfoRádió Aréna című műsorában, megjegyezve, hogy ehhez még hozzá kell adni az iskolai okoseszközökön való tanulás időtartamát is. 

Mint mondta, nyilvánvaló, hogy 

a túlzott képernyőhasználat miatt a gyerek mozgása le és alvásideje le fog csökkenni, továbbá a szociális interakciók száma is nagyon jelentősen visszaesik. 

Ráadásul a gyerek ezt a tevékenységet alapvetően egyedül, magában végzi, mégpedig úgy, hogy mellette akár nassol meg kólát iszik, miközben nem mozog. Ebből adódik aztán az a sok szív-érrendszeri, mozgásszervi, mentális probléma, ami egy függőségi helyzet is – folytatta Velkey. Nagyon világos az összefüggés a képernyőhasználati idő és az elhízás között is. 

Kiemelte:

orvosi értelemben ez ugyanúgy függőség, mint a jól ismert függőségek, beleértve az alkoholt, dohányzást, drogot vagy akár felnőttkorban a munkafüggőséget. 

Ennek a függőségnek is kimutatták a biokémiai alapjait. Ez a dopaminháztartással összefüggő jutalmazás, amit aztán egyre erősebb ingerekkel lehet csak kiváltani.

Velkey György közölte: a képernyőhasználatnak nagyon világos testi és lelki tünetei vannak, például a dühroham nagyon tipikus, mint ahogy a viselkedészavarok, az alvászavarok és az abból adódó fáradtság és figyelemzavar.

Arra a kérdésre, hogy ha ez betegség, akkor kezelhető-e, a szakember azt válaszolta: a téma szakirodalma egyelőre még nem túl bő, de úgy kell tekintenünk, mint egy függőséget. Úgy kell beállítani a kezelést és a tünetmentességet is, valamint olyan életformára kell rávezetnünk a pácienst. 

Ebben az esetben egyébként 

a páciens nemcsak a gyerek, hanem az egész család, 

mert ez egy alapvetően családi miliőben lezajló kórállapot-rendszer, ami együtt érinti a család legtöbb tagját.

A Bethesda Gyermekkórházban rengeteget foglalkoztak ezzel az elmúlt másfél évben, így döbbentek rá ők is a probléma nagy jelentőségére. Van egy módszertanuk erre, amit pszichológusok, pszichiáterek sokasága a meglevő tapasztalatok alapján állított be.

Fotó: haon.hu/Czinege Melinda

 

