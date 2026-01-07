Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
musk geoffrey hinton intelligencia kockázat technológia mesterséges intelligencia

Durván a fékre lépnének az MI ellenzői

2026. január 07. 23:04

Az MI-szkeptikus mozgalom újra lendületbe jött Amerikában: a CNN december végi műsorában egy amerikai szenátor és egy neves, Nobel-díjas MI-úttörő riadót fújtak, a technológia kockázatait sorolva. Kiderült: már törvényjavaslat is készül az új MI-adatközpontok bővítésének lassítására.

2026. január 07. 23:04
null

A mesterséges intelligencia (MI) fejlődése az emberiség történetének egyik legjelentősebb technológiai forradalmát ígéri, ám egyre hangosabbak azok a figyelmeztető nyilatkozatok, amelyek egzisztenciális kockázatokra és látványosan mélyülő munkaerőpiaci, mentális és szélesebb társadalmi válságra hívják fel a figyelmet.  

Bernie Sanders független, de a demokratákhoz sorolt, balliberális szenátor vezetésével és Katie Britt szenátor támogatásával formálódó MI-szkeptikus mozgalom komoly szövetségesre talált: Geoffrey Hintonra, az MI „keresztapjaként” ismert Nobel-díjas tudósra. A CNN State of the Union című hírműsor december 28-i különkiadásában léptek ismét nyilvánosság elé az MI-szkeptikusok. A kétórás műsorban Sanders és Hinton – számos más szakértővel együtt – részletesen nyilatkoztak a technológia veszélyeiről. A munkahelyek elvesztésén és a fiatalok lelki egészségén túl  az MI lehetséges világuralmáról is esett szó. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Hinton aggodalmai 

Geoffrey Hinton, aki korábban a Google-nél dolgozott vezető beosztásban, ma már nyíltan kritizálja a szakmát, azt, amelynek a megszületésénél nem csupán jelen volt, de tavaly Nobel-díjat is kapott az MI technológiai alapjainak lerakásáért. Hangsúlyozta, hogy az MI sokkal gyorsabban fejlődik, mint korábban gondolta, és különösen az emberek manipulálásában jeleskedik. Szerinte a mesterséges intelligencia az emberi intelligenciát ugyanúgy irrelevánssá teheti, mint ahogy az ipari forradalom az izomerőt. Amellett, hogy rendkívül hasznosnak találja az MI-t a gyógyászatban, a gyógyszerkutatásokban, a klímavédelemben és az oktatásban, a súlyos egzisztenciális kockázatokra is felhívja a figyelmet. Szerinte 10-20 százalékos lehet az esélye annak, hogy az MI átveheti a világuralmat. Nem mellesleg Elon Musk is osztja ezt a félelmet, 2015 nyarán aláírt ő is egy ilyen MI-ellenes kiáltványt több mint ezer vezető kutatóval és üzletemberrel, köztük Stephen Hawkinggal vagy Steve Wozniakkal, aki az Apple társalapítója volt Steve Jobs mellett. 

Hinton úgy gondolja, a mesterséges intelligencia nemcsak merő véletlenségből (lásd az MI-hallucinációkat), hanem tudatosan is becsaphatja az embereket, ha a létét veszélyeztetve érzi. A nagy techcégek közül csak a Claude-ot fejlesztő Anthropicot dicsérte a biztonságra törekvése miatt, ezzel szemben az OpenAI-t és a Metát profitközpontúnak tartja. Kötelező biztonsági teszteket sürget, nehogy az MI öngyilkosságra buzdítson gyerekeket, ahogy az már több esetben is megtörtént. Hozzátette, hogy az amerikai szabályozás megbénult a techlobbi miatt. 

 Techmilliárdosok irányítják a jövőt!? 

Bernie Sanders úgy látja, annak ellenére, hogy az MI az emberiség történetének legjelentősebb technológiája, mégis szinte semmilyen komoly társadalmi vita nincs róla az USA-ban. A fejlesztést néhány multimilliárdos – Musk, Zuckerberg, Bezos, Thiel – irányítja, akik elsősorban a vagyonuk, illetve a hatalmuk növelésére használják fel az MI-fejlesztéseket. Hozzátette: Musk és Gates nyilatkozatai alapján 

 a legtöbb hagyományos munkahely eltűnhet, a munka „opcionálissá” válhat, de a kongresszusban nincs érdemi vita arról, hogy miből élnek majd az emberek.  

A szenátor kiemelte a fiatalok MI-függőségét is, hiszen az érzelmi támogatás áthelyeződése a gépekre mentális válságot okozhat. Moratóriumot javasol az új adatközpontokra, az MI-fejlesztés drasztikus lassítását követelve, valamint független vizsgálatot a mesterséges intelligencia társadalmi, mentális és gazdasági hatásairól. Hintonnal egyetértésben az MI terén ő is soha nem látott vagyon- és hatalomkoncentrációt lát, ami ellehetetleníti a szabályozást. 

Globális verseny, európai kihívások 

Az USA vezeti az MI-fejlesztést, Kína gyorsan zárkózik, de Európa, benne Magyarország sem vonhatja ki magát a kockázatok értékelése alól.  

Az LLM-ek korlátai  

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a mai nagy nyelvi modellek (LLM-ek) nem képesek valódi emberi gondolkodásra. Ugyanakkor nemcsak az álláshelyek átalakulása, hanem a gépi öntudat kialakulása is lehetséges a következő években.  

Különösen érdemes odafigyelni a kvantum- és szuperszámítógépek hibridjére, amelyek új szintre emelhetik a mesterséges intelligenciát. A robotika MI-vel való összeolvadása pedig már pár éven belül átalakítja a fizikai munkát. 

Miért sürgető a vita? 

Sanders és Hinton közös fellépése jól jelzi, hogy az MI-technológia előnyeinek kihasználása mellett a kockázatok kezelése nem halogatható. Lassítás, szabályozás és társadalmi párbeszéd nélkül a profitvezérelt fejlődés milliókat tehet munkanélkülivé, miközben egzisztenciális veszélyei is vannak. Az MI-ellenes mozgalom erősödése jó eséllyel elindítja a technológiával szembeni kiritkus(abb) hozzáállást nemcsak Amerikában vagy Európában (ahol eleve óvatosabban viszonyulnak az MI-hez), hanem szerte a világon. 

 

Kapcsolódó: 

 

 

C:\Users\Felhasználó\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\2BE2C120.tmp    
További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon.    

Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP

 

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!