Durván a fékre lépnének az MI ellenzői

Hinton aggodalmai

Geoffrey Hinton, aki korábban a Google-nél dolgozott vezető beosztásban, ma már nyíltan kritizálja a szakmát, azt, amelynek a megszületésénél nem csupán jelen volt, de tavaly Nobel-díjat is kapott az MI technológiai alapjainak lerakásáért. Hangsúlyozta, hogy az MI sokkal gyorsabban fejlődik, mint korábban gondolta, és különösen az emberek manipulálásában jeleskedik. Szerinte a mesterséges intelligencia az emberi intelligenciát ugyanúgy irrelevánssá teheti, mint ahogy az ipari forradalom az izomerőt. Amellett, hogy rendkívül hasznosnak találja az MI-t a gyógyászatban, a gyógyszerkutatásokban, a klímavédelemben és az oktatásban, a súlyos egzisztenciális kockázatokra is felhívja a figyelmet. Szerinte 10-20 százalékos lehet az esélye annak, hogy az MI átveheti a világuralmat. Nem mellesleg Elon Musk is osztja ezt a félelmet, 2015 nyarán aláírt ő is egy ilyen MI-ellenes kiáltványt több mint ezer vezető kutatóval és üzletemberrel, köztük Stephen Hawkinggal vagy Steve Wozniakkal, aki az Apple társalapítója volt Steve Jobs mellett.

Hinton úgy gondolja, a mesterséges intelligencia nemcsak merő véletlenségből (lásd az MI-hallucinációkat), hanem tudatosan is becsaphatja az embereket, ha a létét veszélyeztetve érzi. A nagy techcégek közül csak a Claude-ot fejlesztő Anthropicot dicsérte a biztonságra törekvése miatt, ezzel szemben az OpenAI-t és a Metát profitközpontúnak tartja. Kötelező biztonsági teszteket sürget, nehogy az MI öngyilkosságra buzdítson gyerekeket, ahogy az már több esetben is megtörtént. Hozzátette, hogy az amerikai szabályozás megbénult a techlobbi miatt.