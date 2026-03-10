Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Svédország lakosság veszély

Felkészült a háborúra Svédország: kiderült, mire szólították fel a lakosságot

2026. március 10. 10:49

Nem viccel a polgári védelmi miniszter.

2026. március 10. 10:49
null

Svédország fokozza a potenciális válságokra való felkészülést azáltal, hogy alapvető készleteket halmoz fel, többek között üzemanyagból, élelmiszerekből és áramfejlesztőkből. A kormány 1,4 milliárd koronát különített el az önkormányzatok számára – jelentette be hétfőn Carl-Oskar Bohlin polgári védelmi miniszter a Novinite tájékoztatása szerint.

A svéd kormány már 2024-ben elkezdte a lakosság felkészítését nem várt eseményekre, például azzal, hogy minden háztartásba kiküldtek egy ismeretterjesztő anyagot, amelyben részletesen közölték, mennyi ivóvizet kell tárolni,

és hogyan lehet hírekhez hozzáférni áramszünet esetén. Ráadásul Svédország felszólította a lakosságot, hogy azonnal készítsenek be otthonra jelentős mennyiségű készpénzt egy esetleges háború esetére.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Jonathan NACKSTRAND / AFP

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Sándor
2026. március 10. 13:17
A Svédországot elfoglalt iszlámot akarja védeni???
Válasz erre
1
0
Robi54
2026. március 10. 12:57
Kik ellen akartok harcolni,csak nem a néger, arab megszállók ellen? Mert,ha igen,akkor meg jött az eszetek! Azt hiszem,sajnos tévedek.
Válasz erre
4
0
bagira004
2026. március 10. 12:33
Nácik az oroszokat várják , helyette energiahiány érkezik.
Válasz erre
2
1
ThunderDan
2026. március 10. 12:23
Ezek ELMEBETEGEK. Nem tudok mást mondani. 1815 óta minden háborúból ki tudtak maradni... egy kezemen meg tudom számolni azon európai országokat, akik abban a privilegizált helyzetben voltak, hogy MIND az első, MIND a második vh-ból kimaradtak. Erre most, 2026-ban nekimennének egy atomnagyhatalomnak.
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!