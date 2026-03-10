Felkészült a háborúra Svédország: kiderült, mire szólították fel a lakosságot

Svédország fokozza a potenciális válságokra való felkészülést azáltal, hogy alapvető készleteket halmoz fel, többek között üzemanyagból, élelmiszerekből és áramfejlesztőkből. A kormány 1,4 milliárd koronát különített el az önkormányzatok számára – jelentette be hétfőn Carl-Oskar Bohlin polgári védelmi miniszter a Novinite tájékoztatása szerint.

A svéd kormány már 2024-ben elkezdte a lakosság felkészítését nem várt eseményekre, például azzal, hogy minden háztartásba kiküldtek egy ismeretterjesztő anyagot, amelyben részletesen közölték, mennyi ivóvizet kell tárolni,

és hogyan lehet hírekhez hozzáférni áramszünet esetén. Ráadásul Svédország felszólította a lakosságot, hogy azonnal készítsenek be otthonra jelentős mennyiségű készpénzt egy esetleges háború esetére.