Teljesítik a parancsot: valami megmozdult Ukrajnában Zelenszkij halálos fenyegetőzése után

Fico sorsára juthat: az ukránok egyre biztosabbak az Orbán Viktor elleni merényletben
A szlovák miniszterelnök majdnem meghalt.
Miután fél Európa kiakadt az ukrán elnök mondatain, a helyi lapok egyre gyakrabban és erősebben keretezik úgy Volodimir Zelenszkij halálos fenyegetőzését, mintha csak ironikusan és tréfásan üzent volna Orbán Viktornak.
Ołeksij Melnyk, a kijevi Razumkov Központ szakértője szerint Volodimir Zelenszkij nem fenyegette vagy zsarolta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, kijelentéseit szándékosan félreértelmezték – írja az Unian annak kapcsán, hogy a múlt heti sajtótájékoztatón az ukrán elnök azt mondta, ha nem jutnak hozzá Magyarország miatt a 90 milliárd eurós EU-hitelhez, megadja a katonáinak a kormányfő címét.
Ukrajnában tehát folytatódik a trend:
miután fél Európa kiakadt az ukrán elnök mondatain, a helyi lapok elkezdték úgy keretezni Zelenszkij halálos fenyegetőzését, mintha csak ironikusan és tréfásan üzent volna Orbán Viktornak.
A miniszterelnök reakciójában leszögezte: „Az ukrán elnök azért zsarol és fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar látni a Magyarország élén. Egész egyszerűen útban vagyok. De engem nem lehet sem zsarolással, sem fenyegetéssel megfélemlíteni!”
Az Unian eközben egyébként arról értekezett, hogy nem is fontos, hogy lesz-e valódi merénylet a magyar kormányfő ellen, hanem az, hogy ugyanúgy kihasználja majd a helyzetet, mint Robert Fico – pedig a szlovák miniszterelnök majdnem belehalt az esetbe.
Ezt is ajánljuk a témában
A szlovák miniszterelnök majdnem meghalt.
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.