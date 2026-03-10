Ft
03. 10.
kedd
volodimir zelenszkij halálos fenyegetés magyarország Unian ukrajna orbán viktor

Teljesítik a parancsot: valami megmozdult Ukrajnában Zelenszkij halálos fenyegetőzése után

2026. március 10. 09:53

Miután fél Európa kiakadt az ukrán elnök mondatain, a helyi lapok egyre gyakrabban és erősebben keretezik úgy Volodimir Zelenszkij halálos fenyegetőzését, mintha csak ironikusan és tréfásan üzent volna Orbán Viktornak.

2026. március 10. 09:53
null

Ołeksij Melnyk, a kijevi Razumkov Központ szakértője szerint Volodimir Zelenszkij nem fenyegette vagy zsarolta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, kijelentéseit szándékosan félreértelmezték – írja az Unian annak kapcsán, hogy a múlt heti sajtótájékoztatón az ukrán elnök azt mondta, ha nem jutnak hozzá Magyarország miatt a 90 milliárd eurós EU-hitelhez, megadja a katonáinak a kormányfő címét.

Ukrajnában tehát folytatódik a trend:

miután fél Európa kiakadt az ukrán elnök mondatain, a helyi lapok elkezdték úgy keretezni Zelenszkij halálos fenyegetőzését, mintha csak ironikusan és tréfásan üzent volna Orbán Viktornak.

A miniszterelnök reakciójában leszögezte: „Az ukrán elnök azért zsarol és fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar látni a Magyarország élén. Egész egyszerűen útban vagyok. De engem nem lehet sem zsarolással, sem fenyegetéssel megfélemlíteni!”  

Az Unian eközben egyébként arról értekezett, hogy nem is fontos, hogy lesz-e valódi merénylet a magyar kormányfő ellen, hanem az, hogy ugyanúgy kihasználja majd a helyzetet, mint Robert Fico – pedig a szlovák miniszterelnök majdnem belehalt az esetbe.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Csigorin
2026. március 10. 18:27
tipikus maffia tempo
Szabados49
2026. március 10. 16:14
Lassan üzemi próbát kellene az elektromos leállással tenni, nyaralásra pedig Montenegrót javasolom.
arpadan
2026. március 10. 13:26
A jóságos Lenin bácsi visszarúgta az elgurult labdát a focizó kisfiúknak. Pedig közéjük is lövethetett volna... Lehet, hogy annak a tömeggyilkos rohadéknak a mai utódai újragondolják a történetet ?!?
Szuperszig
2026. március 10. 11:43
Akárhogy kereteznek, ezek nem kultúrlények.
