Elszabadultak az indulatok Schiffer Andrásék tüntetésén: azonnal előálltak egy követeléssel a tüntetők

Egymásnak ugrott Schiffer András és Kohán Mátyás: ezt mondta a vita után az ügyvéd (VIDEÓ)
Schiffer elárulta, hogy ez a csörte számára szellemi felfrissülést jelentett.
A teljes tömeg ugyanazt skandálta.
Az Egyesült Államok január 3-án hajnalban elfogta Venezuela elnökét, Nicolas Madurot és feleségét, Cilia Florest. Az akció ellen szerda délután tiltakozást szerveztek az amerikai nagykövetség elé a Szabadság téren.
A felszólalók között volt Schiffer András, az LMP egykori országgyűlési képviselője, Hegyi Gyula, az MSZP volt Európa Parlamenti képviselője, valamint Shakkour Aram, a Szikra Mozgalom képviselője is – számolt be az eseményről az Index.
Schiffer András beszédében emlékeztetett arra, hogy nem először tiltakoznak az amerikai Egyesült Államok Latin-Amerikában végrehajtott katonai akcióival szemben. „Itt voltunk 2003 tavaszán, amikor tiltakoztunk az idősebb Bush által elrendelt invázió ellen, ami az iraki olajkészletekért folyt. Itt voltunk 2006 júniusában, amikor tiltakoztunk ifjabb Bush Irak elleni inváziója ellen” – mondta.
Hegyi Gyula úgy véli, „van olyan, hogy amerikai imperializmus”, és ez „a jó szándékú humanista emberek legnagyobb ellensége”.
Jenkik haza”
– mondta Hegyi Gyula, ami után a teljes tömeg elkezdte ezt skandálni.
