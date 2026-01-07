Elszabadultak az indulatok Schiffer Andrásék tüntetésén: azonnal előálltak egy követeléssel a tüntetők

Az Egyesült Államok január 3-án hajnalban elfogta Venezuela elnökét, Nicolas Madurot és feleségét, Cilia Florest. Az akció ellen szerda délután tiltakozást szerveztek az amerikai nagykövetség elé a Szabadság téren.

A felszólalók között volt Schiffer András, az LMP egykori országgyűlési képviselője, Hegyi Gyula, az MSZP volt Európa Parlamenti képviselője, valamint Shakkour Aram, a Szikra Mozgalom képviselője is – számolt be az eseményről az Index.