01. 07.
szerda
schiffer andrás hegyi gyula Magyarország tüntetés Venezuela Budapest egyesült államok

Elszabadultak az indulatok Schiffer Andrásék tüntetésén: azonnal előálltak egy követeléssel a tüntetők

2026. január 07. 21:16

A teljes tömeg ugyanazt skandálta.

2026. január 07. 21:16
null

Az Egyesült Államok január 3-án hajnalban elfogta Venezuela elnökét, Nicolas Madurot és feleségét, Cilia Florest. Az akció ellen szerda délután tiltakozást szerveztek az amerikai nagykövetség elé a Szabadság téren.

A felszólalók között volt Schiffer András, az LMP egykori országgyűlési képviselője, Hegyi Gyula, az MSZP volt Európa Parlamenti képviselője, valamint Shakkour Aram, a Szikra Mozgalom képviselője is – számolt be az eseményről az Index.

Schiffer András beszédében emlékeztetett arra, hogy nem először tiltakoznak az amerikai Egyesült Államok Latin-Amerikában végrehajtott katonai akcióival szemben. „Itt voltunk 2003 tavaszán, amikor tiltakoztunk az idősebb Bush által elrendelt invázió ellen, ami az iraki olajkészletekért folyt. Itt voltunk 2006 júniusában, amikor tiltakoztunk ifjabb Bush Irak elleni inváziója ellen” – mondta.

Hegyi Gyula úgy véli, „van olyan, hogy amerikai imperializmus”, és ez „a jó szándékú humanista emberek legnagyobb ellensége”.

Jenkik haza”

– mondta Hegyi Gyula, ami után a teljes tömeg elkezdte ezt skandálni.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

survivor
2026. január 07. 21:47
Sch-t tisztelem. Most erkölcsileg IGAZA van. Miert nem ő van Poloska helyen most ?😱😱😱
Burg_kastL71-C
•••
2026. január 07. 21:45 Szerkesztve
Ha a Demokraták győztek volna és szétcsapnak itt -- mert már egyéként is tűkön ültek a Fidesz miatt -- a patrióta táboron, akkor a venézek tiltakoztak, tüntettek volna értünk a Föld másik oldalán ? Nem, nem tüntettek volna. Tankolták volna éjjel nappal kőolajjal az árnyékflottát. Egymást érték 1920-ban a tüntetések, hogy széttépték Magyarországot ? Ja' ... nem.
aaabbbccc
2026. január 07. 21:42
2003-ban az oreg Bush reg nyugdijas volt, nem adott utasitast semmilyen invaziora, 1988-1992 kozott volt elnok
survivor
2026. január 07. 21:40
Erkölcsileg igazuk van. Bar eddig ez " emberrablas"...ja es 80 mas halott. " Lex fortissimum" Az erősebb kutya baszik. Ez van, kérem.
