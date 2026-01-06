Egymásnak ugrott Schiffer András és Kohán Mátyás: ezt mondta a vita után az ügyvéd (VIDEÓ)

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Schiffer elárulta, hogy ez a csörte számára szellemi felfrissülést jelentett.
Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója egy videót osztott meg a Facebook-oldalán arról, hogy Schiffer Andrással beszélget. A téma meglehetősen pikáns, ugyanis az ügyvéd vitába szállt Kohán Mátyással, a Mandiner újságírójával.
Schiffer elárulta, hogy a vita számára szellemi felfrissülés jelentett.
„Szerintem ezzel nincsen semmi baj. Tehát bár mindig arról lenne szó, hogyha nem értünk egyet a nyilvános térben, akkor viszonylag civilizáltan tudjuk ezt ütköztetni” – árulta el az ügyvéd.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Kapcsolódó vélemény
Venezuelában nem Nicolás Maduro illegitim rezsimje a szuverén, hanem a venezuelai nép, amely bizonyítható módon leváltotta Maduro illegitim rezsimjét.