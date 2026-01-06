Ft
01. 06.
kedd
vita schiffer andrás szalai zoltán kohán mátyás

Egymásnak ugrott Schiffer András és Kohán Mátyás: ezt mondta a vita után az ügyvéd (VIDEÓ)

2026. január 06. 14:11

Schiffer elárulta, hogy ez a csörte számára szellemi felfrissülést jelentett.

2026. január 06. 14:11
null

Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója egy videót osztott meg a Facebook-oldalán arról, hogy Schiffer Andrással beszélget. A téma meglehetősen pikáns, ugyanis az ügyvéd vitába szállt Kohán Mátyással, a Mandiner újságírójával.

Schiffer elárulta, hogy a vita számára szellemi felfrissülés jelentett.

„Szerintem ezzel nincsen semmi baj. Tehát bár mindig arról lenne szó, hogyha nem értünk egyet a nyilvános térben, akkor viszonylag civilizáltan tudjuk ezt ütköztetni” – árulta el az ügyvéd.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Idézőjel

Kedves András, köszönöm a megtisztelő kritikát

Venezuelában nem Nicolás Maduro illegitim rezsimje a szuverén, hanem a venezuelai nép, amely bizonyítható módon leváltotta Maduro illegitim rezsimjét.

 

Összesen 11 komment

tapir32
•••
2026. január 06. 15:59 Szerkesztve
Kölcsönösen demagóg módon érveltek. Szánalmasak. Vagy elítélünk minden beavatkozást vagy csak bizonyos esetekben tartjuk érvényesnek a beavatkozások elítélését. Mindkettő veszélyes álláspont. Az abszolút elítélés /Schiffer/ tarthatatlan álláspont. A másik esetben a határok meghúzása a problémás. A neoliberalizmus az abszolút elítélés mellett van és a társadalmi vitát ellenzi /elitista/, ill. fél a határhúzás társadalmi vitájának eredményétől.
elcapo-2
2026. január 06. 15:30
A Schiffer alapvetően balos , ellenzéki, viszont tájékozott és okos......azaz nem tiszás. A Kohán is egy okos fickó , egyértelműen konzervatív. Az értelmes viták mindig élvezhetőek és érdekesek.
Sróf
2026. január 06. 15:23
Nem vitás, hogy Schiffer kifejezetten értelmes, de a felsőbbrendűség-tudata engem speciel borzasztóan taszít(ott mindig is).
Burg_kastL71-C
•••
2026. január 06. 15:19 Szerkesztve
A tegnapi Kohán Mátyás által írottakhoz csak annyit szeretnék hozáfűzni, hogy rosszul látta, ... nem a venezuelai nép váltotta le Maduro illegitim rezsimjét. Nagyon nem. Hanem 150 USA harcirepülő és egynéhány hadihajó összehangolt támadása folytán került arra sor, mert különben a mai napig ugyanúgy Maduro kezelné az ottani helyzetet, mégha bújócskázva is. Bocs, ... még annyit, hogy a rezsim még igazából le sincs váltva, teljesen képlékeny az ottani helyzet, az USA is most tájékozódik, igaz, már helyben.
