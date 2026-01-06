Egymásnak ugrott Schiffer András és Kohán Mátyás: ezt mondta a vita után az ügyvéd (VIDEÓ)

Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója egy videót osztott meg a Facebook-oldalán arról, hogy Schiffer Andrással beszélget. A téma meglehetősen pikáns, ugyanis az ügyvéd vitába szállt Kohán Mátyással, a Mandiner újságírójával.

Schiffer elárulta, hogy a vita számára szellemi felfrissülés jelentett.

„Szerintem ezzel nincsen semmi baj. Tehát bár mindig arról lenne szó, hogyha nem értünk egyet a nyilvános térben, akkor viszonylag civilizáltan tudjuk ezt ütköztetni” – árulta el az ügyvéd.