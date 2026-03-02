„Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy magyarnak születtem!” – Kassai Lajos a Maximában

A Kassai-völgyben, a világ legjobban felszerelt lovasíjászközpontjában vettük fel a Maxima legújabb adását Kassai Lajossal, a modern kori lovasíjászat megteremtőjével. A beszélgetés során többek között az is szóba kerül, hogy mit jelent ma a magyarság egy világlátott ember számára, mik lehetnek a háború mozgatórugói, és a tanyasi élet szépségei, kihívásai is.

Számos inspiráló gondolatot osztott meg a lovasíjász Maxima című portréműsorunkban.