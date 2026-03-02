Ft
03. 02.
hétfő
kassai lajos szalai zoltán maxima ukrajna

„Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy magyarnak születtem!” – Kassai Lajos a Maximában

2026. március 02. 09:22

A Kassai-völgyben látogatta meg a lovasíjászt Szalai Zoltán.

2026. március 02. 09:22
null

A Kassai-völgyben, a világ legjobban felszerelt lovasíjászközpontjában vettük fel a Maxima legújabb adását Kassai Lajossal, a modern kori lovasíjászat megteremtőjével. A beszélgetés során többek között az is szóba kerül, hogy mit jelent ma a magyarság egy világlátott ember számára, mik lehetnek a háború mozgatórugói, és a tanyasi élet szépségei, kihívásai is.

Számos inspiráló gondolatot osztott meg a lovasíjász Maxima című portréműsorunkban.

 Mint Kassai kifejtette hálás a sorsnak, ugyanis abból él amit szeret és azzal él, akit szeret, így egyfajta derű hatja át a mindennapjait. 

Kassai Lajos azt is elmondta, hogy bár számos országot látott már, de csak Magyarországon van otthon. Nagyon hálás a sorsnak, hogy magyarnak született. 

Ugyanakkor a háború is szóba került, mint elmondta: 

Ne próbáljuk meg cukormázzal bekenni a háborút, az egy borzalmas dolog.”

Az orosz-ukrán háború kapcsán nem sok esélyt lát Ukrajna győzelmére Kassai Lajos.

Nyitókép forrása: Földházi Árpád/Mandiner

Tekintse meg műsorunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Welszibard
•••
2026. március 02. 12:34 Szerkesztve
Polárüveg Sok beszédnek sok az alja. A Kassai-féle magánbirtok nem valósítható meg tömeges méretekben, mint a boldogság és a megelégedettség forrása. Ugyanis nem lehet mindenki 15 holdon sikeres lovasíjász, Makovecz templommal. Már az is problémás, amikor az őstörténeti mítosz iránt teljesen közömbös ifjú titánok némelyike pusztán csak jól jövedelmező sportágként fogja fel a lovasíjászatot, és megelégszik a Kassainál tanult technika lélektelen hasznosításával, melyet aranytojást tojó tyúkként használ a nemzetközi biznisz pénztől csengő oltárán.
yalaelnok
2026. március 02. 10:46
én mindennap hálát adok a sorsnak, hogy magyarként élhetek, ebbe a hagyományba születhettem bele
polárüveg
2026. március 02. 10:09
Kassai Lajosról, az általam tisztelt lovasíjászról szeretnék gondolatokat megosztani. Előre is elnézést kérek, de ezek a gondolatok persze, szubjektívek. Az ő munkássága a maga teljességében még nem mérhető fel. Az általa világszervezetként létrehozott hungarikum visszavonhatatlanul a nevéhez, mint alapítóhoz kötődik. Az ehhez vezető út (sors)tanulságokat tartogat mindenkinek. 1./ Hogy hozhatott létre ilyen kapcsolatot a lovakkal, amely ezt a lovasíjászi adottságokat megalapozta, és vele egy világszervezetet. Szerintem sorsszerűen. Kassai fiatalkorában az addigi munkájának a teljes eredményét egy totalsérült ló vágóhídról való kivásárlására költötte. Ezután ha jól emlékszem két évig, a ló teljes gyógyulásáig e lóval barangolt a vidéken, miközben barátjává, lelki társává fogadta. Szerintem ez az önzetlenség, a lóhoz, mint lelkes társhoz való hozzáállás nyitotta meg a kaput számára a későbbi ismert jövőjét és a világhírt. E képtelennek tűnő önzetlenség mindenki számára tanulság! Folyt.
polárüveg
2026. március 02. 10:08
II. A magyarság múltjának egy értékét tárta fel, és adaptálta a jelenünkre. Tehát a ma világszervezetté váló Kassai-lovasíjászat egy múltra való támaszkodással, mint gyökérrel jöhetett másodsorban létre. Azt gondolom, hogy a múltunkban még rengeteg ilyen értéket, kincset találhatunk, tárhatunk fel, és adaptálva élvezhetjük a hasznát. Azt gondolom, hogy az állatokkal való élete, ezen életen alapuló együttérzéses, együttműködési készség kifejlesztése az emberekkel, a természettel és így Istennel is az optimális harmóniát követve alakult, mert így alakítja. Így az, hogy bárkivel szót ért, ebből a harmóniára törekvéséből fakad. Tehát mindenkivel szót lehet érteni, aki nem emel szubjektív gátat. Kassai Lajos felmutatta azt, hogy vidéken is lehet teljes, értékes életet élni, és közel önellátásra berendezkedni. Sőt, ez életet képessé vált vonzónak bemutatni. Hány és hány embert fordított a természetes élet, a praktikus organikus hagyományos gazdálkodási rendszer felé, ki tudja. Folyt.
