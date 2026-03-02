„Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy magyarnak születtem!” – Kassai Lajos a Maximában

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
A Kassai-völgyben látogatta meg a lovasíjászt Szalai Zoltán.
A Kassai-völgyben, a világ legjobban felszerelt lovasíjászközpontjában vettük fel a Maxima legújabb adását Kassai Lajossal, a modern kori lovasíjászat megteremtőjével. A beszélgetés során többek között az is szóba kerül, hogy mit jelent ma a magyarság egy világlátott ember számára, mik lehetnek a háború mozgatórugói, és a tanyasi élet szépségei, kihívásai is.
Számos inspiráló gondolatot osztott meg a lovasíjász Maxima című portréműsorunkban.
Mint Kassai kifejtette hálás a sorsnak, ugyanis abból él amit szeret és azzal él, akit szeret, így egyfajta derű hatja át a mindennapjait.
Kassai Lajos azt is elmondta, hogy bár számos országot látott már, de csak Magyarországon van otthon. Nagyon hálás a sorsnak, hogy magyarnak született.
Ugyanakkor a háború is szóba került, mint elmondta:
Ne próbáljuk meg cukormázzal bekenni a háborút, az egy borzalmas dolog.”
Az orosz-ukrán háború kapcsán nem sok esélyt lát Ukrajna győzelmére Kassai Lajos.
Nyitókép forrása: Földházi Árpád/Mandiner
Tekintse meg műsorunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!