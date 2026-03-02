Magyarországon kikosarazták, Angliából befenyítették a Ferencvárost

A Ferencváros klubtörténelmi nemzetközi kupatavaszt él meg, miközben a téli átigazolási időszakban két kulcsemberét, Tóth Alexet és Varga Barnabást is elveszítette. Hajnal Tamás sportigazgató a Nemzeti Sportnak elmondta, hogy a nyolcaddöntőben a portugál Braga ellen két kemény mérkőzés vár a csapatra, de a cél továbbra is az, hogy borítsák a papírformát. A negyeddöntőbe jutás szerinte óriási eredmény lenne: „Ha megnézzük, milyen mezőny szerepel a mostani nyolcaddöntőben… az elmúlt tizenöt év munkájának, ezen belül az elmúlt nyolc esztendőnek egy újabb mérföldköve.”

A téli átigazolások kapcsán Hajnal Tamás részletezte Tóth Alex esetét is. „Tudtuk, hogy legjobb esetben a nyárig tudjuk megtartani. Folyamatosan egyeztettünk az ügynökével, Papp Bencével, láttuk, hogy jelentős az érdeklődés iránta. Amikor a Bournemouth megjelent, és rendszeresen küldte a megfigyelőit a mérkőzéseinkre, érezhető volt, komoly a szándékuk. A téli spanyolországi edzőtáborban voltunk, amikor befutott a konkrét ajánlat. Azért is volt nagy szó, mert ha Tóth Alexnek három csapatot kellett volna papírra vetnie, hová igazolna legszívesebben, a Bournemouth köztük lett volna. A klub filozófiája, a Premier League, a közeg rendkívül vonzó volt számára, innentől egyértelmű volt, hogy ez az optimális választás” – mondta.