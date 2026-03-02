Magyarországon kikosarazták, Angliából befenyítették a Ferencvárost

A portugálok szerint a budapesti pokolban nemcsak a Fradi szurkolóival, de Varga Barnabással is meg kell küzdenie a Bragának
Tartanak a Groupama Arénától.
Hajnal Tamás, a zöld-fehérek sportigazgatója a Nemzeti Sportnak adott interjúban az Európa-liga nyolcaddöntőjéről és a nehéz döntésekről is beszélt. A Ferencváros klubtörténelmi nemzetközi kupatavaszt él meg, miközben a téli átigazolási időszakban két kulcsemberét is elveszítette.
A Ferencváros klubtörténelmi nemzetközi kupatavaszt él meg, miközben a téli átigazolási időszakban két kulcsemberét, Tóth Alexet és Varga Barnabást is elveszítette. Hajnal Tamás sportigazgató a Nemzeti Sportnak elmondta, hogy a nyolcaddöntőben a portugál Braga ellen két kemény mérkőzés vár a csapatra, de a cél továbbra is az, hogy borítsák a papírformát. A negyeddöntőbe jutás szerinte óriási eredmény lenne: „Ha megnézzük, milyen mezőny szerepel a mostani nyolcaddöntőben… az elmúlt tizenöt év munkájának, ezen belül az elmúlt nyolc esztendőnek egy újabb mérföldköve.”
A téli átigazolások kapcsán Hajnal Tamás részletezte Tóth Alex esetét is. „Tudtuk, hogy legjobb esetben a nyárig tudjuk megtartani. Folyamatosan egyeztettünk az ügynökével, Papp Bencével, láttuk, hogy jelentős az érdeklődés iránta. Amikor a Bournemouth megjelent, és rendszeresen küldte a megfigyelőit a mérkőzéseinkre, érezhető volt, komoly a szándékuk. A téli spanyolországi edzőtáborban voltunk, amikor befutott a konkrét ajánlat. Azért is volt nagy szó, mert ha Tóth Alexnek három csapatot kellett volna papírra vetnie, hová igazolna legszívesebben, a Bournemouth köztük lett volna. A klub filozófiája, a Premier League, a közeg rendkívül vonzó volt számára, innentől egyértelmű volt, hogy ez az optimális választás” – mondta.
„Az angol klub képviselői kijelentették, ha ebben alkudozni próbálunk, azonnal megszakítják a tárgyalást”
– tette hozzá a sportigazgató, aki hangsúlyozta, hogy Tóth Alex átigazolása fontos üzenet minden fiatal magyar számára: „a gyerekek látják, a Ferencvárosból jelentős nemzetközi karriert lehet indítani.”
Varga Barnabás távozása is elkerülhetetlen volt, mivel „a téli időszak közeledtével egyértelművé tette, hogy váltani akar. Az ő esetében a gazdasági szempontok is fontos szerepet játszottak, az AEK Athén által kínált fizetés a többszöröse annak, mint amit mi biztosítani tudtunk.”
Ezt is ajánljuk a témában
Tartanak a Groupama Arénától.
Érdekesség a hazai piacon kialakult helyzet is. Hajnal Tamás elmondta, hogy Vitális Milánt, Miljan Krpicset és Lukács Dánielt szívesen látta volna az FTC, de
mindhárom klub teljesen elzárkózott a tárgyalásoktól”.
A sportigazgató kiemelte, hogy ez jól mutatja, milyen nehézségekkel kell szembenézniük a hazai piac megszerzésében és a megfelelő keret kialakításában. Ugyanakkor két értékes magyar futballista, Osváth Attila és Corbu Mariusz, sikeresen érkezett a téli időszakban.
Hajnal végül a bajnoki címért zajló küzdelemről is beszélt, hangsúlyozva, hogy a cél nem változott: „Kilenc mérkőzés van hátra a bajnokságból, és csak az lebeg a szemünk előtt, hogy megszerezzük sorozatban a nyolcadik bajnoki címet is.”
Ezt is ajánljuk a témában
A címvédő Ferencváros nyögvenyelősen, a hajrában fordítva győzte le a sereghajtó Kazincbarcikát a Fizz Liga 24. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén.
Nyitókép: fradi.hu
***
Ezt is ajánljuk a témában
A kárpátaljai, ukrán állampolgár Veres Balázs ráadásul régóta mentális problémákkal küzdött, egy másik fiatalembert, Balogh Lajost pedig szintén magyar társával annak ellenére raboltak el, hogy volt felmentése is.