ferencváros nemzeti sport hajnal tamás bournemouth tóth alex braga Varga Barnabás

Magyarországon kikosarazták, Angliából befenyítették a Ferencvárost

2026. március 02. 10:48

Hajnal Tamás, a zöld-fehérek sportigazgatója a Nemzeti Sportnak adott interjúban az Európa-liga nyolcaddöntőjéről és a nehéz döntésekről is beszélt. A Ferencváros klubtörténelmi nemzetközi kupatavaszt él meg, miközben a téli átigazolási időszakban két kulcsemberét is elveszítette.

2026. március 02. 10:48
null

A Ferencváros klubtörténelmi nemzetközi kupatavaszt él meg, miközben a téli átigazolási időszakban két kulcsemberét, Tóth Alexet és Varga Barnabást is elveszítette. Hajnal Tamás sportigazgató a Nemzeti Sportnak elmondta, hogy a nyolcaddöntőben a portugál Braga ellen két kemény mérkőzés vár a csapatra, de a cél továbbra is az, hogy borítsák a papírformát. A negyeddöntőbe jutás szerinte óriási eredmény lenne: „Ha megnézzük, milyen mezőny szerepel a mostani nyolcaddöntőben… az elmúlt tizenöt év munkájának, ezen belül az elmúlt nyolc esztendőnek egy újabb mérföldköve.”

A téli átigazolások kapcsán Hajnal Tamás részletezte Tóth Alex esetét is. „Tudtuk, hogy legjobb esetben a nyárig tudjuk megtartani. Folyamatosan egyeztettünk az ügynökével, Papp Bencével, láttuk, hogy jelentős az érdeklődés iránta. Amikor a Bournemouth megjelent, és rendszeresen küldte a megfigyelőit a mérkőzéseinkre, érezhető volt, komoly a szándékuk. A téli spanyolországi edzőtáborban voltunk, amikor befutott a konkrét ajánlat. Azért is volt nagy szó, mert ha Tóth Alexnek három csapatot kellett volna papírra vetnie, hová igazolna legszívesebben, a Bournemouth köztük lett volna. A klub filozófiája, a Premier League, a közeg rendkívül vonzó volt számára, innentől egyértelmű volt, hogy ez az optimális választás” – mondta. 

„Az angol klub képviselői kijelentették, ha ebben alkudozni próbálunk, azonnal megszakítják a tárgyalást”

– tette hozzá a sportigazgató, aki hangsúlyozta, hogy Tóth Alex átigazolása fontos üzenet minden fiatal magyar számára: „a gyerekek látják, a Ferencvárosból jelentős nemzetközi karriert lehet indítani.”

Varga Barnabás távozása is elkerülhetetlen volt, mivel „a téli időszak közeledtével egyértelművé tette, hogy váltani akar. Az ő esetében a gazdasági szempontok is fontos szerepet játszottak, az AEK Athén által kínált fizetés a többszöröse annak, mint amit mi biztosítani tudtunk.” 

Érdekesség a hazai piacon kialakult helyzet is. Hajnal Tamás elmondta, hogy Vitális Milánt, Miljan Krpicset és Lukács Dánielt szívesen látta volna az FTC, de 

mindhárom klub teljesen elzárkózott a tárgyalásoktól”.

A sportigazgató kiemelte, hogy ez jól mutatja, milyen nehézségekkel kell szembenézniük a hazai piac megszerzésében és a megfelelő keret kialakításában. Ugyanakkor két értékes magyar futballista, Osváth Attila és Corbu Mariusz, sikeresen érkezett a téli időszakban.

Hajnal végül a bajnoki címért zajló küzdelemről is beszélt, hangsúlyozva, hogy a cél nem változott: „Kilenc mérkőzés van hátra a bajnokságból, és csak az lebeg a szemünk előtt, hogy megszerezzük sorozatban a nyolcadik bajnoki címet is.” 

Nyitókép: fradi.hu

***

galancza-2
•••
2026. március 02. 11:19 Szerkesztve
Ismét egy aljas, aberrélt, hazug főcím! Nem volt semmiféle befenyítés angliából, csak határozottan tárgyaltak az angolok! Napról napra mélyebbre és még mélyebbre süllyed a mandi!
Interista
2026. március 02. 11:12
A Braga már túl nagy falat lesz ennek a fradinak. Varga Barni és Tóth Alex nélkül nincs sok esély a továbbjutásra. Akik a helyükre jöttek elég gyengék.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.