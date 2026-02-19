Váratlan helyről érkezett Varga Barnabás helyettese, most már mindenki odafigyel rá

Robbie Keane nemcsak a hómunkások segítségében bízik Bulgáriában
Új játékosa élete meccsére készül.
A Ferencváros nagyon erős a szögletek és a szabadrúgások utáni szituációkban. A télen szerződtetett középhátvéd, Mariano Gómez szeretne hasonlóan veszélyes lenni az ellenfelek kapuja előtt a rögzített játékhelyzetek során, mint Varga Barnabás.
Varga Barnabás távozása után a Ferencváros két csatárt is vásárolt a télen Franko Kovacevic és Elton Acolatse személyében, de a rögzített játékhelyzeteknél lehet, hogy nem ők, hanem a csapat új védője, Mariano Gómez lesz az, akinek a fejjátékára elsősorban támaszkodhatnak.
Az argentin futballista a Ludogorec elleni Európa-liga-párharc első, csütörtöki mérkőzése előtt az M4 Sportnak nyilatkozott arról, hogy igyekszik majd veszélyes lenni az ellenfél kapuja előtt a pontrúgásoknál.
Megpróbálom majd segíteni a csapatot a szögleteknél, szabadrúgásoknál. Próbálok fejjel eredményes lenni. Magas vagyok, úgyhogy támadnom kell a labdát. Remélem, tudom segíteni a csapatot
– mondta Gómez, aki az első gólját lábbal az Újpest elleni derbin (3–0) szerezte meg az FTC színeiben.
A Ferencváros szerdán másfél órás repülőút, majd további másfél óra buszozás után érkezett meg Razgradba, a csütörtöki találkozó helyszínére, ahol hatalmas hó és hideg fogadta. A Ludogorec stadionjának (Huvepharma Arena) gyepére közel 30 centiméter vastag hótakaró hullott, de a munkások már szerdán is gőzerővel dolgoztak a pálya megtisztításán, sőt a bolgár csapat vezetőedzője, Per-Mathias Högmo is lapátot ragadott, és beszállt a takarításba.
„Reggel beszéltem a Bodö/Glimt edzőjével (Kjetil Knutsen – a szerk.). Mondtam neki, hogy ma több hó van Razgradban, mint Bodőben, de a klubnál készen állunk arra, hogy a pályát kiváló állapotba hozzuk a mérkőzésre” – idézte szerdán a csakfoci.hu a 66 esztendős norvég szakembert.
Az Európa-liga egyenes kieséses szakaszának első fordulójában rendezendő Ludogorec–Ferencváros párharc első mérkőzését csütörtökön 21 órától játsszák. A visszavágóra egy hét múlva, jövő csütörtökön 18.45 órától kerül sor a Groupama Arénában. A továbbjutó csapat a nyolcaddöntőben egy portugál ellenféllel, a Portóval vagy a Bragával találkozik majd.
