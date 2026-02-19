Váratlan helyről érkezett Varga Barnabás helyettese, most már mindenki odafigyel rá

Varga Barnabás távozása után a Ferencváros két csatárt is vásárolt a télen Franko Kovacevic és Elton Acolatse személyében, de a rögzített játékhelyzeteknél lehet, hogy nem ők, hanem a csapat új védője, Mariano Gómez lesz az, akinek a fejjátékára elsősorban támaszkodhatnak.

Az argentin futballista a Ludogorec elleni Európa-liga-párharc első, csütörtöki mérkőzése előtt az M4 Sportnak nyilatkozott arról, hogy igyekszik majd veszélyes lenni az ellenfél kapuja előtt a pontrúgásoknál.