Erre felkapta a fejét a világ: mit tudnak a norvégok, amit a Fradi nem?

A Bodö az elmúlt másfél évben számos alkalommal bebizonyította már, hogy a műfüves hazai pályáján Európa bármely csapatának orra alá képes borsot törni. Az Európa-liga előző, 2024–2025-ös idényének alapszakaszában legyőzte otthon a Portót (3–2) és a Besiktast (2–1), majd az egyenes kieséses szakaszban a Twentét (5–2, hosszabbítás után), az Olympiakoszt (3–0) és a Laziót (2–0) is. Menetelésének a sorozat elődöntőjében a későbbi győztes Tottenham vetett véget, amely a 3–1-es hazai sikere után idegenben 2–0-ra nyert a Bodö ellen.

A tavaszi-őszi rendszerű norvég bajnokság 2024-es győzteseként a Bodö ebben a szezonban már a Bajnokok Ligájában indulhatott, a selejtező utolsó fordulójában a Sturm Grazot otthon 5–0-ra intézte el (ezek után Ausztriában a 2–1-es vereség bőven belefért számára a főtáblára jutáshoz). Az együttes az alapszakasz első hat fordulójában nyeretlen maradt (három döntetlen és három vereség volt addig a mérlege), az utolsó két körben azonban

hazai közönség előtt a Manchester Cityt (3–1),

majd vendégként az Atlético Madridot (2–1) is megverte,

így a tabella 23. helyezettjeként továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba, melyet az Inter elleni 3–1-es sikerrel kezdett.

A Manchester City elleni győzelem összefoglalója