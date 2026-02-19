Ft
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bodö/Glimt Inter Bajnokok Ligája Norvégia

Erre felkapta a fejét a világ: mit tudnak a norvégok, amit a Fradi nem?

2026. február 19. 09:18

Szorult helyzetbe került az előző kiírásban döntős Internazionale a Bajnokok Ligájában. A milánói együttest az egyenes kieséses szakasz első fordulójában a már több nagy vadat is elejtő Bodö/Glimt győzte le.

2026. február 19. 09:18
null

Az elmúlt két napban rendezték a labdarúgó Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakasza első fordulójának első mérkőzéseit. A szerdai játéknap meglepetését a norvég Bodö/Glimt keltette azzal, hogy hazai környezetben 3–1-re legyőzte az előző idényben döntős Internazionalét.

A Bodö/Glimt otthonául szolgáló Aspmyra Stadion az első, Északi sarkkörön elhelyezkedő létesítmény, amelyben BL-meccset játszottak a kieséses szakaszban. A norvég együttes szerzett vezetést a mínusz három Celsius-fokos hidegben, de az Inter még az első félidőben egyenlített. A második játékrész közepén aztán a házigazda három perc leforgása alatt két gólt is szerzett, így kétgólos előnyből várhatja a milánói visszavágót.

A Bodö/Glimt–Inter mérkőzés összefoglalója

A Bodö az elmúlt másfél évben számos alkalommal bebizonyította már, hogy a műfüves hazai pályáján Európa bármely csapatának orra alá képes borsot törni. Az Európa-liga előző, 2024–2025-ös idényének alapszakaszában legyőzte otthon a Portót (3–2) és a Besiktast (2–1), majd az egyenes kieséses szakaszban a Twentét (5–2, hosszabbítás után), az Olympiakoszt (3–0) és a Laziót (2–0) is. Menetelésének a sorozat elődöntőjében a későbbi győztes Tottenham vetett véget, amely a 3–1-es hazai sikere után idegenben 2–0-ra nyert a Bodö ellen.

A tavaszi-őszi rendszerű norvég bajnokság 2024-es győzteseként a Bodö ebben a szezonban már a Bajnokok Ligájában indulhatott, a selejtező utolsó fordulójában a Sturm Grazot otthon 5–0-ra intézte el (ezek után Ausztriában a 2–1-es vereség bőven belefért számára a főtáblára jutáshoz). Az együttes az alapszakasz első hat fordulójában nyeretlen maradt (három döntetlen és három vereség volt addig a mérlege), az utolsó két körben azonban 

  • hazai közönség előtt a Manchester Cityt (3–1), 
  • majd vendégként az Atlético Madridot (2–1) is megverte,

így a tabella 23. helyezettjeként továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba, melyet az Inter elleni 3–1-es sikerrel kezdett.

A Manchester City elleni győzelem összefoglalója

A Bodö ezzel a 2001–2002-es Panathinaikosz, a 2005–2006-os Benfica és a 2015–2016-os Zenit után a negyedik nem topligás csapat lett, amely egy idényen belül sorozatban három meccset is megnyert a Bajnokok Ligájában az öt legerősebb európai bajnokság képviselői ellen.

 

Mindeközben a Bodőnek – amely januárban felkészülési mérkőzésen a Diósgyőrt 4–1-re verte meg – más versenysorozatra nem kell figyelnie, hiszen a norvég bajnokság tavalyi kiírása november végén befejeződött, az új szezon pedig csak március közepén rajtol. Ebben az időszakban a sárga-feketéknek a BL-ben három győzelem és egy döntetlen az eddigi mérlegük. 

Ha a csapat túljut az Interen az egyenes kieséses szakasz első fordulójában, akkor a nyolcaddöntőben a Sporting CP-vel vagy (ismételten) a Manchester Cityvel találkozna.

Bárhogy is alakuljon, az már most biztos, hogy a Bodö a következő idényben is a Bajnokok Ligájában kezdi meg a nemzetközi szereplését, de mivel a bajnoki címet tavaly nem tudta begyűjteni (egy pont hátránnyal második lett a Viking mögött), ezért már a selejtező második körében be kell majd kapcsolódnia a küzdelmekbe.

Jens Petter Haugéért a Milan 2020-ban 4.8 millió, a Frankfurt 2022-ben 8.2 millió eurót fizetett, de aztán 2024 januárjában visszatért a Bödőhöz, amely egy évvel később 4 millió euróért végleg visszavásárolta őt Németországból (Fotó: Facebook / Fotballklubben Bodö/Glimt)

A Bodö játékosállományának összértékét a Transfermarkt 57.13 millió euróra becsüli (a Ferencvárosét 43.48 millió euróra), és a keretben nincs egyetlen játékos sem, akinek az értéke elérné a tízmillió eurót. A két legtöbbre taksált játékos Fredrik Sjövolt és a BL mostani kiírásában négy gólnál és három gólpassznál járó Kasper Högh nyolc-nyolcmillió euróval. A magát korábban a Milannál és az Eintracht Frankfurtnál is kipróbáló, de ott maradandót nem nyújtó Jens Petter Hauge értékét 4.5 millió euróra teszik. A csapat vezetőedzője 2018 óta a most 57 esztendős Kjetil Knutsen, aki azt megelőzően másodedzőként dolgozott a Bodőnél.

Nyitókép: Facebook / Fotballklubben Bodö/Glimt

 

