Robbie Keane nemcsak a hómunkások segítségében bízik Bulgáriában

„Ezt nagyon elszúrtuk” – a Fradival és a Ludogoreccel példálózik a BBC
Tényleg elérhetetlen az európai elit?
Bulgáriában folytatja szereplését a Ferencváros az Európa-ligában a nyolcaddöntőért rendezett páharc első felvonásán. Ludogorec–FTC: ezt várja Robbie Keane vezetőedző és Mariano Gómez a mérkőzéstől.
Régi ismerőssel találkozik a Ferencváros az Európa-ligában a nyolcaddöntőért megrendezett párharcban: Robbie Keane vezetőedző együttese ebben az évadban már negyedik alkalommal mérkőzik meg a bolgár Ludogorec csapatával. A mérleg nem rossz: a nyári Bajnokok Ligája-selejtezőben az idegenbeli gól nélküli döntetlen után a Groupama Arénában 3–0-ra nyert a Fradi, míg az El ligaszakaszában szintén otthon 3–1-es győzelmet ünnepelhetett. A tét azonban most a legnagyobb, hiszen a Ludogorec–FTC párharc győztese a legjobb 16 közé jut a sorozatban.
A hétvégén a ZTE-től meglepetésre az NB I-ben 3–1-es vereséget szenvedő magyar bajnok szerda délután meg is érkezett a mérkőzés helyszínére, ahol hatalmas hó és hideg fogadta a csapatot. A játékosok részéről az argentin Mariano Gómez válaszolt az újságírók kérdéseire, aki korábban soha nem szerepelt még egyetlen európai kupasorozat főtábláján sem.
Egész nap havat takarítanak.
„Ez a két meccs lesz eddigi pályafutásom csúcsa, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Biztosan nagyon nehéz meccs vár ránk, de tudjuk, hogy mire számítsunk tőlük. Azért jöttünk, hogy győzzünk.”
A védő elárulta: mivel alig két hete érkezett a svájci Zürich csapatától, őt egyáltalán nem zavarja, hogy hideg, szeles, havas idő várta őket Razgradban.
„Számomra ez teljesen szokványos időjárás. De játékosként az a dolgunk, hogy minden körülményhez alkalmazkodjunk. Szóval az lesz a legfontosabb, hogy megfelelő mentalitással lépjünk pályára és száz százalékod beleadjunk” – jelentette ki.
Hozátette: alaposan kielemezték bolgár ellenfelüket.
„Tudjuk, mi ráv ránk, igazából nagyon kell figyelnünk a gyors szélsőikre. Az a lényeg, hogy fókuszáltak legyünk.”
A Fradi vezetőedzőjének, Robbie Keane még a sajtótájékoztató előtt azonnal a pálya felé vette az irányt, hogy megnézze, milyen állapotban van.
„Azt láttam, hogy sokan dolgoznak nagyon keményen – beszélt a körülményekről az ír tréner. – Sok a hó, de dolgoznak ezerrel, úgyhogy bízom bennük. Az látszik, hogy mindent megtesznek. Az időjárási körülmények mindenesetre nem jelenthetnek kifogást. Bár a srácok most dolgoznak, időjós nem vagyok, lehet, hogy fog még esni a hó, és sáros, mély lesz a talaj. De nem számít, mindkét csapatra ugyanazok a körülmények várnak.”
Szóba került az is, hogy ismerős ellenféllel találkoznak a bolgár csapat személyében.
„Ez nem számít, mi ismerjük őket, ők ismernek minket. Nekik új edzőjük van, úgyhogy egy kicsit változtak, a videók alapján erősebbnek tűnnek. Igazából ebben a szakaszban könnyű meccs már semmiképp sem várhatna ránk, szóval ez most teljesen más meccs lesz, mint a korábbiak. Óvatosnak kell lennünk, mert veszélyes az ellenfél, de jó formában várjuk a találkozót.”
Az ír trénernek ezután felvetették: mekkora segítség az, hogy ebben a párharcban már az új játékosok is részt vehetnek, mint például
„Ki mondta, hogy játszani fognak?” – reagált tréfásan a mester, majd komolyra fordította a szót. „Őszintén szólva nagy segítségünkre lesz ez a két srác. Mariano fizikuma nagyon hasznos lesz számunkra. Egy vérbeli védő, aki meg akarja nyerni a párharcait, ami nagyon hasznos, amikor hosszú labdákkal operálnak ellenünk” – zárta a mondandóját Keane.
A Ferencváros csütörtök este 9 órától fogadja a Ludogorec csapatát.
Európa-liga, a nyolcaddöntőbe jutásért, 1. mérkőzés
Ludogorec (bolgár)–FTC 21.00
Nyitókép: fradi.hu