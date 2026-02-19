Robbie Keane nemcsak a hómunkások segítségében bízik Bulgáriában

„Ez a két meccs lesz eddigi pályafutásom csúcsa, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Biztosan nagyon nehéz meccs vár ránk, de tudjuk, hogy mire számítsunk tőlük. Azért jöttünk, hogy győzzünk.”

A védő elárulta: mivel alig két hete érkezett a svájci Zürich csapatától, őt egyáltalán nem zavarja, hogy hideg, szeles, havas idő várta őket Razgradban.

„Számomra ez teljesen szokványos időjárás. De játékosként az a dolgunk, hogy minden körülményhez alkalmazkodjunk. Szóval az lesz a legfontosabb, hogy megfelelő mentalitással lépjünk pályára és száz százalékod beleadjunk” – jelentette ki.

Hozátette: alaposan kielemezték bolgár ellenfelüket.

„Tudjuk, mi ráv ránk, igazából nagyon kell figyelnünk a gyors szélsőikre. Az a lényeg, hogy fókuszáltak legyünk.”