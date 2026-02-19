Ft
európa-liga Ludogorec Ferencváros

Robbie Keane nemcsak a hómunkások segítségében bízik Bulgáriában

2026. február 19. 05:44

Bulgáriában folytatja szereplését a Ferencváros az Európa-ligában a nyolcaddöntőért rendezett páharc első felvonásán. Ludogorec–FTC: ezt várja Robbie Keane vezetőedző és Mariano Gómez a mérkőzéstől.

2026. február 19. 05:44
null
Nagy-Pál Tamás

Régi ismerőssel találkozik a Ferencváros az Európa-ligában a nyolcaddöntőért megrendezett párharcban: Robbie Keane vezetőedző együttese ebben az évadban már negyedik alkalommal mérkőzik meg a bolgár Ludogorec csapatával. A mérleg nem rossz: a nyári Bajnokok Ligája-selejtezőben az idegenbeli gól nélküli döntetlen után a Groupama Arénában 3–0-ra nyert a Fradi, míg az El ligaszakaszában szintén otthon 3–1-es győzelmet ünnepelhetett. A tét azonban most a legnagyobb, hiszen a Ludogorec–FTC párharc győztese a legjobb 16 közé jut a sorozatban.

A hétvégén a ZTE-től meglepetésre az NB I-ben 3–1-es vereséget szenvedő magyar bajnok szerda délután meg is érkezett a mérkőzés helyszínére, ahol hatalmas hó és hideg fogadta a csapatot. A játékosok részéről az argentin Mariano Gómez válaszolt az újságírók kérdéseire, aki korábban soha nem szerepelt még egyetlen európai kupasorozat főtábláján sem. 

„Ez a két meccs lesz eddigi pályafutásom csúcsa, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Biztosan nagyon nehéz meccs vár ránk, de tudjuk, hogy mire számítsunk tőlük. Azért jöttünk, hogy győzzünk.”

A védő elárulta: mivel alig két hete érkezett a svájci Zürich csapatától, őt egyáltalán nem zavarja, hogy hideg, szeles, havas idő várta őket Razgradban.

„Számomra ez teljesen szokványos időjárás. De játékosként az a dolgunk, hogy minden körülményhez alkalmazkodjunk. Szóval az lesz a legfontosabb, hogy megfelelő mentalitással lépjünk pályára és száz százalékod beleadjunk” – jelentette ki.

Hozátette: alaposan kielemezték bolgár ellenfelüket.

„Tudjuk, mi ráv ránk, igazából nagyon kell figyelnünk a gyors szélsőikre. Az a lényeg, hogy fókuszáltak legyünk.”

Ludogorec–FTC
Ludogorec–FTC: havas pálya fogadta a Ferencvárost. Fotó: fradi.hu

Ludogorec–FTC: Robbie Keane más meccsre számít

A Fradi vezetőedzőjének, Robbie Keane még a sajtótájékoztató előtt azonnal a pálya felé vette az irányt, hogy megnézze, milyen állapotban van.

„Azt láttam, hogy sokan dolgoznak nagyon keményen – beszélt a körülményekről az ír tréner. – Sok a hó, de dolgoznak ezerrel, úgyhogy bízom bennük. Az látszik, hogy mindent megtesznek. Az időjárási körülmények mindenesetre nem jelenthetnek kifogást. Bár a srácok most dolgoznak, időjós nem vagyok, lehet, hogy fog még esni a hó, és sáros, mély lesz a talaj. De nem számít, mindkét csapatra ugyanazok a körülmények várnak.”

Szóba került az is, hogy ismerős ellenféllel találkoznak a bolgár csapat személyében. 

„Ez nem számít, mi ismerjük őket, ők ismernek minket. Nekik új edzőjük van, úgyhogy egy kicsit változtak, a videók alapján erősebbnek tűnnek. Igazából ebben a szakaszban könnyű meccs már semmiképp sem várhatna ránk, szóval ez most teljesen más meccs lesz, mint a korábbiak. Óvatosnak kell lennünk, mert veszélyes az ellenfél, de jó formában várjuk a találkozót.”

Az ír trénernek ezután felvetették: mekkora segítség az, hogy ebben a párharcban már az új játékosok is részt vehetnek, mint például 

  • a sajtóeseményen résztvevő Mariano Gómez 
  • vagy a Varga Barnabás pótlására szerződtetett Franko Kovacevic.

„Ki mondta, hogy játszani fognak?” – reagált tréfásan a mester, majd komolyra fordította a szót. „Őszintén szólva nagy segítségünkre lesz ez a két srác. Mariano fizikuma nagyon hasznos lesz számunkra. Egy vérbeli védő, aki meg akarja nyerni a párharcait, ami nagyon hasznos, amikor hosszú labdákkal operálnak ellenünk” – zárta a mondandóját Keane.

A Ferencváros csütörtök este 9 órától fogadja a Ludogorec csapatát.

Európa-liga, a nyolcaddöntőbe jutásért, 1. mérkőzés
Ludogorec (bolgár)–FTC 21.00

Nyitókép: fradi.hu

