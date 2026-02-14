„Magyarországon kussban kell lenni akkor is, ha igazad van” – ezért nem vett részt Robbie Keane az FTC veresége utáni sajtótájékoztatón

A Fradinak nem csak otthon nem megy a ZTE ellen: emberhátrányban kapott ki a címvédő
Skribek Alen büntetőből szerezte meg a zalaegerszegi győztes gólt.
A Ferencváros másodedzője, Leandro szerint Ibrahim Cissé kiállítása jogos volt, a ZTE tizenegyese nem annyira. A másodedző azt is elmondta, miért nem Robbie Keane jelent meg a Zalaegerszeg–FTC utáni sajtótájékoztatón.
Mint beszámoltunk róla, meglepő eredménnyel ért véget a Zalaegerszeg–FTC, ugyanis a bajnoki címvédő évadbeli első idegenbeli vereségét elszenvedve 3–1-re kikapott a ZTE-től. A Fradi majdnem az egész meccset emberhátrányban játszotta végig, de még így is közel állt sokáig a pontszerzéshez, aztán Skribek Alen büntetője döntött.
A mérkőzés után a Ferencváros részéről ezúttal nem Robbie Keane vezetőedző, hanem Leandro másodedző tartott sajtótájékoztatót, és finoman szólva sem volt elégedett a játékvezető ténykedésével. És nem a kiállítással volt baja, azt sportszerűen elismerte, hogy Ibrahim Cissé teljesen jogosan kapott azonnali piros lapot, mert megtaposta Szendrei Norbertet.
„Cissé teljesen felelőtlen volt.
Nyilván nem akarta megrúgni a srácot, először el is találta tisztán a labdát, de a lendület vitte tovább, úgyhogy ez egy adható piros sajnos.
A középpályán, meccs elején inkább nem megyek ilyen szituációba bele. Elpattant tőle a labda, utána akart menni, nem akarta megrúgni, de ez megtörténik sajnos. Egy ilyen rutinos játékosnak nem szabad” – mondta el Leandro.
A sajtótájékoztató egy korábbi szakaszában pedig kitért a büntetőre is.
„Nézem mindig a Bajnokok Ligája és Európa-liga meccseket, keresem a magyar bírókat, de nincsenek ott. Talán nem véletlenül.”
Itt jegyezzük meg:
valóban véleményes büntetőt kapott meg a ZTE, Julio Romao teljesen vétlenül ért bele az össze-vissza pattogó labdába.
Ezután arról kérdezték, hogy miért nem Keane jelent meg a sajtóeseményen.
Ha az ember mond valamit Magyarországon, egyből eltiltják tíz meccsre, úgyhogy ez van, nem lehet mondani, kussban kell lenni akkor is, ha igazad van”
– fogalmazott.
Végül arról is szó esett, hogy a mérkőzésén végén a két kispad összeszólalkozott egymással.
„Ez ilyen egy meccsen. Pont a végén volt egy vitatott szituáció. Mi a bírónak reklamáltunk, a ZTE pad inkább nekünk jött, nem tudom miért, de ilyen megtörténik egy meccsen.”
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd