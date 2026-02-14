Ft
Robbie Keane Leandro FTC

„Magyarországon kussban kell lenni akkor is, ha igazad van” – ezért nem vett részt Robbie Keane az FTC veresége utáni sajtótájékoztatón

2026. február 14. 21:43

A Ferencváros másodedzője, Leandro szerint Ibrahim Cissé kiállítása jogos volt, a ZTE tizenegyese nem annyira. A másodedző azt is elmondta, miért nem Robbie Keane jelent meg a Zalaegerszeg–FTC utáni sajtótájékoztatón.

2026. február 14. 21:43
null

Mint beszámoltunk róla, meglepő eredménnyel ért véget a Zalaegerszeg–FTC, ugyanis a bajnoki címvédő évadbeli első idegenbeli vereségét elszenvedve 3–1-re kikapott a ZTE-től. A Fradi majdnem az egész meccset emberhátrányban játszotta végig, de még így is közel állt sokáig a pontszerzéshez, aztán Skribek Alen büntetője döntött.

A mérkőzés után a Ferencváros részéről ezúttal nem Robbie Keane vezetőedző, hanem Leandro másodedző tartott sajtótájékoztatót, és finoman szólva sem volt elégedett a játékvezető ténykedésével. És nem a kiállítással volt baja, azt sportszerűen elismerte, hogy Ibrahim Cissé teljesen jogosan kapott azonnali piros lapot, mert megtaposta Szendrei Norbertet.

„Cissé teljesen felelőtlen volt. 

Nyilván nem akarta megrúgni a srácot, először el is találta tisztán a labdát, de a lendület vitte tovább, úgyhogy ez egy adható piros sajnos.

A középpályán, meccs elején inkább nem megyek ilyen szituációba bele. Elpattant tőle a labda, utána akart menni, nem akarta megrúgni, de ez megtörténik sajnos. Egy ilyen rutinos játékosnak nem szabad” – mondta el Leandro.

A sajtótájékoztató egy korábbi szakaszában pedig kitért a büntetőre is.

„Nézem mindig a Bajnokok Ligája és Európa-liga meccseket, keresem a magyar bírókat, de nincsenek ott. Talán nem véletlenül.” 

Itt jegyezzük meg: 

valóban véleményes büntetőt kapott meg a ZTE, Julio Romao teljesen vétlenül ért bele az össze-vissza pattogó labdába.

Zalaegerszeg–FTC
Leandro vett részt a Zalaegerszeg–FTC utáni sajtótájékoztatón. Fotó: MTI/MTVA

Ezután arról kérdezték, hogy miért nem Keane jelent meg a sajtóeseményen.

Ha az ember mond valamit Magyarországon, egyből eltiltják tíz meccsre, úgyhogy ez van, nem lehet mondani, kussban kell lenni akkor is, ha igazad van”

 – fogalmazott.

Zalaegerszeg–FTC: a végén egymásnak estek a kispadok

Végül arról is szó esett, hogy a mérkőzésén végén a két kispad összeszólalkozott egymással.

„Ez ilyen egy meccsen. Pont a végén volt egy vitatott szituáció. Mi a bírónak reklamáltunk, a ZTE pad inkább nekünk jött, nem tudom miért, de ilyen megtörténik egy meccsen.”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

