„Fradi, ma újra győzni kell…” – az FTC légiósai magyarul szavalták el a Ferencváros indulóját (VIDEÓ)

Miközben az FTC szurkolói nagyon boldogok lehetnek amiatt, hogy a Zalaegerszeg–ETO 2–1-es hazai győzelemmel ért véget az NB I 25. fordulójában, a klub hivatalos közösségi oldalán egy ritkán látható videóval kedveskedett szimpatizánsainak.

A videóban a Fradi több légiósát tanítják magyarul, majd a végén elszavalják együtt a Ferencváros indulójának egy részéletét.

Nem csak az FTC edzésén volt jó a hangulat. Fotó: fradi.hu

„Fradi, a színed zöld-fehér, sok dicsőt mesél.

Tizenegy bátor sportoló úgy száguld, mint a szél.

Sok-sok ezer szurkoló győzelmet remél.

Fradi, ma újra győzni kell, ez legyen a cél!”