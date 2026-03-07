„Fradi, ma újra győzni kell…” – az FTC légiósai magyarul szavalták el a Ferencváros indulóját (VIDEÓ)

Lukács Nikolasz Róka: Az az igazi elfogadás, ha nem b*sz*kszunk egymással – Frizbi-premier a Mandineren! (VIDEÓ)
A Ferencváros légiósai „iskolapadba ültek”, és magyarul tanultak klubjuk jóvoltából. Az FTC-játékosok ezután elszavalták a Fradi-indulót – amiről egy videót is megosztottak a közösségi médiában.
Miközben az FTC szurkolói nagyon boldogok lehetnek amiatt, hogy a Zalaegerszeg–ETO 2–1-es hazai győzelemmel ért véget az NB I 25. fordulójában, a klub hivatalos közösségi oldalán egy ritkán látható videóval kedveskedett szimpatizánsainak.
A videóban a Fradi több légiósát tanítják magyarul, majd a végén elszavalják együtt a Ferencváros indulójának egy részéletét.
„Fradi, a színed zöld-fehér, sok dicsőt mesél.
Tizenegy bátor sportoló úgy száguld, mint a szél.
Sok-sok ezer szurkoló győzelmet remél.
Fradi, ma újra győzni kell, ez legyen a cél!”
Robbie Keane csapata vasárnap a Nyíregyháza vendége lesz az NB I-ben, s miután a győriek kikaptak szombaton, egy győzelemmel a címvédő beérheti pontszámban listavezető riválisát a tabellán.
***
