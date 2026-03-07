Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
03. 08.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Paks fiola attila Újpest

Bognár György örül, hogy a VAR most nem verte meg a Paksot – Fiola Attila őrjöngése azonnal piros lapot ért Újpesten (VIDEÓ)

2026. március 07. 21:41

Bűnrossz meccs egyetlen meg nem adott góllal és Fiola Attila kiállításával. Sok minden nem történt az Újpest–Pakson.

2026. március 07. 21:41
null

Újpest–Paks: két ellentétes úton haladó csapat találkozott egymással szombat este a Szusza Ferenc Stadionban az NB I 25. fordulójában. A hazaiak, bár az előző fordulóban kikaptak az ETO-tól, egyre jobb formát mutatnak a télen kinevezett Szélesi Zoltán vezetőedzővel, miközben a vendégek öt bajnoki mérkőzésen kaptak ki zsinórban (a kupával együtt hat).

Bognár Györgyöt ráadásul az a veszély fenyegette, hogy egy újabb zakóval történelmi negatív klubcsúcsot állít fel, ugyanis a Paks egymás után hatszor még sohasem kapott ki az élvonalban. Na de egyértelműen nem úgy tervezte a vendégcsapat, hogy folytatja sorozatát, komoly fölényben játszott az első félidőben, összesen 10-szer vette célba Banai Dávid kapuját, 3-szor el is találta, míg Dárdai Pál sportigazgató azt láthatta, hogy az újpestiek egyszer sem találták el a kapu felületét.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Újpest–Paks: csak meg nem adott gól és piros lap a második félidőben

A második félidőre némileg kiegyenlítődtek az erőviszonyok, de inkább a Paks lett rosszabb, mint a lila-fehérek jobbak, ráadásul a hazaiak még így is képtelenek voltak egyetlen védésre is kényszeríteni Kovácsik Ádámot.

Aztán a 75. percben az M4 Sport kommentátora, Hajdú B. István már éppen azon lamentált, milyen nyomdafestéket tűrő szinonimákat használhatna arra, hogy az általa közvetített mérkőzés színvonala nagyon rossz, váratlanul gólt szerzett az Újpest.

A szélről beadott labdát Fran Brodic a mérkőzés színvonalának megfelelően nem találta el, de így Krajcsovics Ábel elé került, aki levette a játékszert, majd a bal sarokba lőtt. Igen ám, de a labdaszerzés előtt Joao Nunes két kézzel ellökte Ádám Martint, a VAR kihívta a játékvezetőt, aki a videózás után végül szabadrúgást ítélt.

Érdekesség: Krajcsovics a télen lett az Újpest játékosa, azóta ez volt a harmadik gólja – és ezzel együtt mind a három találatát elvették.

Újpest–Paks
Újpest–Paks: Joao Nunes lökése miatt nem adták meg a hazaiak gólját. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Nem sokkal később elszabadultak az indulatok, főleg Fiola Attilánál szakadt el a cérna, aki őrjöngése közben többször is fejelő mozdulatot tett Lenzsér Bence irányába, amiért az Újpest védője azonnal piros lapot kapott.

Gól már viszont nem esett, így a rendkívül alacsony színvonalú találkozó 0–0-s döntetlennel ért véget. A paksiak megszakították vereségsorozatukat, és maradtak a 6. helyen a tabellán, míg az Újpest pedig nyolcaddiként várja a folytatást.

„Nem játszottunk rosszul, különösen az első félidőben volt sok lehetőségünk” – értékelt a lefújás után Bognár György az M4 Sport kamerája előtt. – „Sajnálom, hogy nem sikerült gólt szereznünk, de nem vagyok elégedetlen, mert volt tartása a csapatnak. 

Örülök, hogy a VAR most nem vert meg minket.”

 

Ezt is ajánljuk a témában

NB I, 25. forduló
Újpest FC–Paksi FC 0–0 

***

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Robi54
2026. március 08. 12:29
Fityónak nem megy már a foci és ezért durvúl. Abba kellene hagyni,mármint a focit.
Válasz erre
0
0
angolpuska
2026. március 08. 10:23
Mindig más a hibás. Vagy a VAR vagy a bírók vagy a pálya, ideje lenne tükörbe nézni.
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2026. március 08. 08:50
Fiola idegrendszere napról-napra........
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2026. március 08. 05:31
a VAR maga az intézményesített csalás. Ha kell visszamegy a kezdőrúgásig egy eljátszott lökésért és ha kell akkor piros lapot ad egy Oscar díjas nagyhalálért RÖHEJ. De legalább alulról übereli a játék színvonalát
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!