Bognár György örül, hogy a VAR most nem verte meg a Paksot – Fiola Attila őrjöngése azonnal piros lapot ért Újpesten (VIDEÓ)

Újpest–Paks: két ellentétes úton haladó csapat találkozott egymással szombat este a Szusza Ferenc Stadionban az NB I 25. fordulójában. A hazaiak, bár az előző fordulóban kikaptak az ETO-tól, egyre jobb formát mutatnak a télen kinevezett Szélesi Zoltán vezetőedzővel, miközben a vendégek öt bajnoki mérkőzésen kaptak ki zsinórban (a kupával együtt hat).

Bognár Györgyöt ráadásul az a veszély fenyegette, hogy egy újabb zakóval történelmi negatív klubcsúcsot állít fel, ugyanis a Paks egymás után hatszor még sohasem kapott ki az élvonalban. Na de egyértelműen nem úgy tervezte a vendégcsapat, hogy folytatja sorozatát, komoly fölényben játszott az első félidőben, összesen 10-szer vette célba Banai Dávid kapuját, 3-szor el is találta, míg Dárdai Pál sportigazgató azt láthatta, hogy az újpestiek egyszer sem találták el a kapu felületét.