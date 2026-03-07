Bognár György örül, hogy a VAR most nem verte meg a Paksot – Fiola Attila őrjöngése azonnal piros lapot ért Újpesten (VIDEÓ)

„Tudjuk, hogy a VAR-ral is lehet meccset nyerni” – Bognár György a Paks zsinórban hatodik veresége után
Bűnrossz meccs egyetlen meg nem adott góllal és Fiola Attila kiállításával. Sok minden nem történt az Újpest–Pakson.
Újpest–Paks: két ellentétes úton haladó csapat találkozott egymással szombat este a Szusza Ferenc Stadionban az NB I 25. fordulójában. A hazaiak, bár az előző fordulóban kikaptak az ETO-tól, egyre jobb formát mutatnak a télen kinevezett Szélesi Zoltán vezetőedzővel, miközben a vendégek öt bajnoki mérkőzésen kaptak ki zsinórban (a kupával együtt hat).
Bognár Györgyöt ráadásul az a veszély fenyegette, hogy egy újabb zakóval történelmi negatív klubcsúcsot állít fel, ugyanis a Paks egymás után hatszor még sohasem kapott ki az élvonalban. Na de egyértelműen nem úgy tervezte a vendégcsapat, hogy folytatja sorozatát, komoly fölényben játszott az első félidőben, összesen 10-szer vette célba Banai Dávid kapuját, 3-szor el is találta, míg Dárdai Pál sportigazgató azt láthatta, hogy az újpestiek egyszer sem találták el a kapu felületét.
A második félidőre némileg kiegyenlítődtek az erőviszonyok, de inkább a Paks lett rosszabb, mint a lila-fehérek jobbak, ráadásul a hazaiak még így is képtelenek voltak egyetlen védésre is kényszeríteni Kovácsik Ádámot.
Aztán a 75. percben az M4 Sport kommentátora, Hajdú B. István már éppen azon lamentált, milyen nyomdafestéket tűrő szinonimákat használhatna arra, hogy az általa közvetített mérkőzés színvonala nagyon rossz, váratlanul gólt szerzett az Újpest.
A szélről beadott labdát Fran Brodic a mérkőzés színvonalának megfelelően nem találta el, de így Krajcsovics Ábel elé került, aki levette a játékszert, majd a bal sarokba lőtt. Igen ám, de a labdaszerzés előtt Joao Nunes két kézzel ellökte Ádám Martint, a VAR kihívta a játékvezetőt, aki a videózás után végül szabadrúgást ítélt.
Érdekesség: Krajcsovics a télen lett az Újpest játékosa, azóta ez volt a harmadik gólja – és ezzel együtt mind a három találatát elvették.
Nem sokkal később elszabadultak az indulatok, főleg Fiola Attilánál szakadt el a cérna, aki őrjöngése közben többször is fejelő mozdulatot tett Lenzsér Bence irányába, amiért az Újpest védője azonnal piros lapot kapott.
Gól már viszont nem esett, így a rendkívül alacsony színvonalú találkozó 0–0-s döntetlennel ért véget. A paksiak megszakították vereségsorozatukat, és maradtak a 6. helyen a tabellán, míg az Újpest pedig nyolcaddiként várja a folytatást.
„Nem játszottunk rosszul, különösen az első félidőben volt sok lehetőségünk” – értékelt a lefújás után Bognár György az M4 Sport kamerája előtt. – „Sajnálom, hogy nem sikerült gólt szereznünk, de nem vagyok elégedetlen, mert volt tartása a csapatnak.
Örülök, hogy a VAR most nem vert meg minket.”
NB I, 25. forduló
Újpest FC–Paksi FC 0–0
