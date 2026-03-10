Kubatov Gábor: „Tűrhetetlen, ami Magyarországon tapasztalható”

Ezúttal a Demokrata hasábjain folytatta a Csányi Sándor és az MLSZ elleni egész pályás letámadását Kubatov Gábor. A Ferencváros elnöke a lapnak adott interjújában a szokásos sérelmek elsorolása, valamint az MLSZ égisze alól kilépéssel fenyegetőzés mellé most behozott egy újabb elemet: a bajnokság szervezésén túl immár a bíróképzést is kivenné a szervezet kezéből.

Kubatov Gábor és Robbie Keane FTC-vezetőedző rendszeres kritikáinak céltáblája az MLSZ (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Kubatov mindent elvenne Csányiéktól

Kubatov ezúttal egy hatósághoz, majd stílszerűen egy bankhoz hasonlította az MLSZ-t, amely szerinte a közös gondolkodás helyett ügyfélként kezeli a Fradit. Emellett természetesen a menetrendszerű magyarszabály-kritika sem maradhatott el, illetve ismét fölvetette a közös „kiugrás”, vagyis egy MLSZ-től független partizánliga megalakításának a lehetőségét. „Mindennek ellenére reméljük, hogy hamarosan elkezdünk közösen gondolkodni. Ha pedig mégsem, akkor