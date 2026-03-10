Ft
Kubatov Csányi Sándor Ferencváros MLSZ FTC

Kubatov Gábor: „Tűrhetetlen, ami Magyarországon tapasztalható”

2026. március 10. 16:16

Újabb szintre lépett a Ferencváros és az MLSZ közötti harc. Kubatov Gábor FTC-elnök immár nemcsak a profi bajnokságok szervezését, de a játékvezetőképzést is kivenné Csányi Sándorék kezéből.

2026. március 10. 16:16
null

Ezúttal a Demokrata hasábjain folytatta a Csányi Sándor és az MLSZ elleni egész pályás letámadását Kubatov Gábor. A Ferencváros elnöke a lapnak adott interjújában a szokásos sérelmek elsorolása, valamint az MLSZ égisze alól kilépéssel fenyegetőzés mellé most behozott egy újabb elemet: a bajnokság szervezésén túl immár a bíróképzést is kivenné a szervezet kezéből. 

KUBATOV Gábor Robbie Keane
Kubatov Gábor és Robbie Keane FTC-vezetőedző rendszeres kritikáinak céltáblája az MLSZ (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Kubatov mindent elvenne Csányiéktól

Kubatov ezúttal egy hatósághoz, majd stílszerűen egy bankhoz hasonlította az MLSZ-t, amely szerinte a közös gondolkodás helyett ügyfélként kezeli a Fradit. Emellett természetesen a menetrendszerű magyarszabály-kritika sem maradhatott el, illetve ismét fölvetette a közös „kiugrás”, vagyis egy MLSZ-től független partizánliga megalakításának a lehetőségét. „Mindennek ellenére reméljük, hogy hamarosan elkezdünk közösen gondolkodni. Ha pedig mégsem, akkor 

kénytelenek leszünk valamit kitalálni, létrehozni akár egy profi labdarúgó ligát a többi klubbal közösen. És akkor ott lehet hagyni a Magyar Labdarúgó Szövetségnél az utánpótlás-nevelést, a bajnokságok szervezését pedig csak az NB III.-tól lefelé.”

Az FTC-elnök emellett új nóvumként a ferencvárosi segédedző Leandro közelmúltbeli szavait visszhangozta: 

Meg kell szervezni a bíróképzést is, mert úgy gondolom, tűrhetetlen az, ami ezen a téren tapasztalható Magyarországon. A magyar bírók nincsenek ott a Bajnokok Ligájában és az Európa Ligában. Miközben Csányi Sándor komoly pozíciót tölt be az UEFA-ban, még sincs magyar bíró a legjobbak között. Ez is egyfajta bizonyítvány a magyar játékvezetés minőségéről…”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

* * * 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
zakar zoltán béla
2026. március 10. 18:46
Kubatov és a"Fradi"!......
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. március 10. 18:15
csak 33 napig kell mar turni
Válasz erre
0
1
Halder_1899
2026. március 10. 16:35
Helyes az MLSz a magyar foci sírásója.
Válasz erre
1
1
akitiosz
2026. március 10. 16:28
'Kubatov Gábor: „Tűrhetetlen, ami Magyarországon tapasztalható” Ő importálja Magyarországra a migráns munkavállalókat. Az általa főnökölt labdarúgó csapatban alig dolgozik magyar.
Válasz erre
2
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!