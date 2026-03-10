Kubatov Gábor: „Tűrhetetlen, ami Magyarországon tapasztalható”

„Magyarországon kussban kell lenni akkor is, ha igazad van” – ezért nem vett részt Robbie Keane az FTC veresége utáni sajtótájékoztatón
Újabb szintre lépett a Ferencváros és az MLSZ közötti harc. Kubatov Gábor FTC-elnök immár nemcsak a profi bajnokságok szervezését, de a játékvezetőképzést is kivenné Csányi Sándorék kezéből.
Ezúttal a Demokrata hasábjain folytatta a Csányi Sándor és az MLSZ elleni egész pályás letámadását Kubatov Gábor. A Ferencváros elnöke a lapnak adott interjújában a szokásos sérelmek elsorolása, valamint az MLSZ égisze alól kilépéssel fenyegetőzés mellé most behozott egy újabb elemet: a bajnokság szervezésén túl immár a bíróképzést is kivenné a szervezet kezéből.
Kubatov ezúttal egy hatósághoz, majd stílszerűen egy bankhoz hasonlította az MLSZ-t, amely szerinte a közös gondolkodás helyett ügyfélként kezeli a Fradit. Emellett természetesen a menetrendszerű magyarszabály-kritika sem maradhatott el, illetve ismét fölvetette a közös „kiugrás”, vagyis egy MLSZ-től független partizánliga megalakításának a lehetőségét. „Mindennek ellenére reméljük, hogy hamarosan elkezdünk közösen gondolkodni. Ha pedig mégsem, akkor
kénytelenek leszünk valamit kitalálni, létrehozni akár egy profi labdarúgó ligát a többi klubbal közösen. És akkor ott lehet hagyni a Magyar Labdarúgó Szövetségnél az utánpótlás-nevelést, a bajnokságok szervezését pedig csak az NB III.-tól lefelé.”
Az FTC-elnök emellett új nóvumként a ferencvárosi segédedző Leandro közelmúltbeli szavait visszhangozta:
Meg kell szervezni a bíróképzést is, mert úgy gondolom, tűrhetetlen az, ami ezen a téren tapasztalható Magyarországon. A magyar bírók nincsenek ott a Bajnokok Ligájában és az Európa Ligában. Miközben Csányi Sándor komoly pozíciót tölt be az UEFA-ban, még sincs magyar bíró a legjobbak között. Ez is egyfajta bizonyítvány a magyar játékvezetés minőségéről…”
