Von der Leyen ezt nem teszi majd zsebre: Európának köszönetet kellene mondania Magyarországnak (VIDEÓ)

Schulenburg hangsúlyozta: a konfliktusok lezárásához nem vezet út diplomáciai egyeztetések nélkül. Véleménye szerint a béke csak akkor érhető el, ha a felek hajlandók tárgyalóasztalhoz ülni és fenntartani a párbeszédet még a legnehezebb politikai környezetben is.

A volt ENSZ-vezető úgy fogalmazott, hogy Európának ma kiemelt érdeke lenne a feszültségek csökkentése és a diplomáciai csatornák megnyitása, mivel a kontinens gazdasági és biztonsági helyzete erősen függ a konfliktusok alakulásától.