Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Vinícius Junior Liverpool Real Madrid Szoboszlai Dominik

A Szoboszlai-ügy kulcsfigurája: ő a fő csábító a spanyolok szerint

2026. március 10. 16:55

Nem meglepő módon a brazil világsztár, Vinícius Junior látná a legszívesebben csapattársaként a magyar játékmestert. Más kérdés, hogy óSzoboszlai Dominik Realba szerződése még a spanyolok szerint sem túl reális idén nyáron.

2026. március 10. 16:55
null

Nem csitulnak a Real Madriddal kapcsolatos szóbeszédek Szoboszlai Dominik körül, és ez valószínűleg mindaddig így lesz, amíg nem történik konkrét fejlemény a jelenleg is folyamatban lévő liverpooli szerződéshosszabbítása ügyében. A Premier League-címvédő magyar sztárjának értéke a napokban nőtt lélektani határ, vagyis százmillió euró fölé, de a spanyol gigásznál vannak, akik változatlanul nem tettek le a megszerzéséről – annak ellenére sem, hogy a Liverpool adott esetben fontban kérne el érte ugyanennyi pénzt...

Szoboszlai Real
Kylian Mbappét már sikerült Madridba csábítani – Szoboszlai Dominikkel is ez a terv? (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Ezt is ajánljuk a témában

Vinícius nagyon szeretné Szoboszlait

Az aggódó liverpooli drukkerek eddig sem nézték jó szemmel Szoboszlai különféle madridi kapcsolatait, annak meg főleg nem örültek, hogy Marco Rossi pont mostanában kotyogta ki, a világklasszis középpályás gyerekkori álomklubja éppen a Real volt. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Így nyilván a Defensa Central cikkét sem fogják a szívükbe zárni, amely szerint a Real-sztár Vinícius Junior gyakorlatilag fő kerítővé lépett elő a Szoboszlai-ügyben: állítólag 

a mostani csapatból a brazil sztár látná a legszívesebben Real-mezben válogatottunk csapatkapitányát.

Ez persze nem meglepő, hiszen a spanyol portál is felhozza a brazil fenomén nemrég Szoboszlainak ajándékozott cipőjét, illetve azt, hogy a magyar játékmester nem egyszer a pályán is nyíltan utánozza Vinícius egyedi gólörömét, mutatva a köztük lévő kiváló kapcsolatot. Emellett kiemelik, Viníciustól amúgy sem áll távol a „kerítő” szerepkör, hiszen korábban Kylian Mbappé Madridba csábításában is nagy szerepet játszott. Ám mindezekkel együtt is korrekten, tényszerűen hozzáteszik: úgy tudják, 

Florentino Pérez Real-elnök és belső köre jelenleg nem fontolgatja Szoboszlai megszerzését, és minden jel arra mutat, hogy a játékos az Anfielden marad 

– minden egyéb eshetőséget „bombasztikus meglepetésként” jellemeznek. 

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

* * * 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vakiki
2026. március 10. 17:12
Vinicius előbb tanuljon meg a pályán viselkedni, mielőtt elkezdi osztani az észt. A Real helyében megszabadulnék tőle, egy békétlen, hergelő piszok alak. Focizni tud, viselkedni nem. Bocsánat, de én nem bírom.
Válasz erre
1
0
nemmondom-3
•••
2026. március 10. 17:12 Szerkesztve
Nincs ez a sztori (személy) túlspirázva? Esetleg mindkettő?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!