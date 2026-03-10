A Szoboszlai-ügy kulcsfigurája: ő a fő csábító a spanyolok szerint

Így nyilván a Defensa Central cikkét sem fogják a szívükbe zárni, amely szerint a Real-sztár Vinícius Junior gyakorlatilag fő kerítővé lépett elő a Szoboszlai-ügyben: állítólag

a mostani csapatból a brazil sztár látná a legszívesebben Real-mezben válogatottunk csapatkapitányát.

Ez persze nem meglepő, hiszen a spanyol portál is felhozza a brazil fenomén nemrég Szoboszlainak ajándékozott cipőjét, illetve azt, hogy a magyar játékmester nem egyszer a pályán is nyíltan utánozza Vinícius egyedi gólörömét, mutatva a köztük lévő kiváló kapcsolatot. Emellett kiemelik, Viníciustól amúgy sem áll távol a „kerítő” szerepkör, hiszen korábban Kylian Mbappé Madridba csábításában is nagy szerepet játszott. Ám mindezekkel együtt is korrekten, tényszerűen hozzáteszik: úgy tudják,