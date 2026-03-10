A Szoboszlai-ügy kulcsfigurája: ő a fő csábító a spanyolok szerint

Százmillió eurós biznisz lett Szoboszlai Dominik – megszólalt a menedzser
Magyar játékos még soha nem jutott ilyen magasságba. Szoboszlai csillaga példátlanul emelkedik.
Nem meglepő módon a brazil világsztár, Vinícius Junior látná a legszívesebben csapattársaként a magyar játékmestert. Más kérdés, hogy óSzoboszlai Dominik Realba szerződése még a spanyolok szerint sem túl reális idén nyáron.
Nem csitulnak a Real Madriddal kapcsolatos szóbeszédek Szoboszlai Dominik körül, és ez valószínűleg mindaddig így lesz, amíg nem történik konkrét fejlemény a jelenleg is folyamatban lévő liverpooli szerződéshosszabbítása ügyében. A Premier League-címvédő magyar sztárjának értéke a napokban nőtt lélektani határ, vagyis százmillió euró fölé, de a spanyol gigásznál vannak, akik változatlanul nem tettek le a megszerzéséről – annak ellenére sem, hogy a Liverpool adott esetben fontban kérne el érte ugyanennyi pénzt...
Az aggódó liverpooli drukkerek eddig sem nézték jó szemmel Szoboszlai különféle madridi kapcsolatait, annak meg főleg nem örültek, hogy Marco Rossi pont mostanában kotyogta ki, a világklasszis középpályás gyerekkori álomklubja éppen a Real volt.
Rendesen feszegeti a drukkerek idegszálait...
Így nyilván a Defensa Central cikkét sem fogják a szívükbe zárni, amely szerint a Real-sztár Vinícius Junior gyakorlatilag fő kerítővé lépett elő a Szoboszlai-ügyben: állítólag
a mostani csapatból a brazil sztár látná a legszívesebben Real-mezben válogatottunk csapatkapitányát.
Ez persze nem meglepő, hiszen a spanyol portál is felhozza a brazil fenomén nemrég Szoboszlainak ajándékozott cipőjét, illetve azt, hogy a magyar játékmester nem egyszer a pályán is nyíltan utánozza Vinícius egyedi gólörömét, mutatva a köztük lévő kiváló kapcsolatot. Emellett kiemelik, Viníciustól amúgy sem áll távol a „kerítő” szerepkör, hiszen korábban Kylian Mbappé Madridba csábításában is nagy szerepet játszott. Ám mindezekkel együtt is korrekten, tényszerűen hozzáteszik: úgy tudják,
Florentino Pérez Real-elnök és belső köre jelenleg nem fontolgatja Szoboszlai megszerzését, és minden jel arra mutat, hogy a játékos az Anfielden marad
– minden egyéb eshetőséget „bombasztikus meglepetésként” jellemeznek.
Zelenszkij számára is sorskérdés lesz a magyar választás.