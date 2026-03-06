Szoboszlait egy lájk miatt vették elő Liverpoolban – majd Madridba is üzent

Már megint az a fránya internet... Miközben a liverpooli fociszurkolók továbbra is lélegzetvisszafojtva várják a fejleményeket Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítási ügyében, addig a Vörösök magyar sztárja ugyanúgy éli közösségimédia-életét, mint bárki más – azzal az aprócska különbséggel, hogy neki minden egyes virtuális „mozdulatát” milliók figyelik világszerte.

Beleértve persze az éles szemű spanyol és angol médiamunkásokat is, akik bármikor készen állnak rá, hogy némi pluszfigyelemért cserébe a bolhából is elefántot csináljanak.