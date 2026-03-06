Szoboszlait egy lájk miatt vették elő Liverpoolban – majd Madridba is üzent

Beszédes üzenet a spanyol fővárosból: madridi sztár cipőjében léphet pályára Szoboszlai Dominik (FOTÓ)
A magyar középpályás Instagram-oldalán osztotta meg madridi ajándékát.
Rendesen feszegeti a szurkolók idegszálait a Vörösök magyar sztárja. Szoboszlai Dominik egyszerre két madridi vasat is a tűzben tart a világ szeme láttára, ez pedig a Real-pletykák kereszttüzében alaposan kiveri a biztosítékot a Mersey partján.
Már megint az a fránya internet... Miközben a liverpooli fociszurkolók továbbra is lélegzetvisszafojtva várják a fejleményeket Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítási ügyében, addig a Vörösök magyar sztárja ugyanúgy éli közösségimédia-életét, mint bárki más – azzal az aprócska különbséggel, hogy neki minden egyes virtuális „mozdulatát” milliók figyelik világszerte.
Beleértve persze az éles szemű spanyol és angol médiamunkásokat is, akik bármikor készen állnak rá, hogy némi pluszfigyelemért cserébe a bolhából is elefántot csináljanak.
A Real Madriddal folyamatosan hírbe hozott Szoboszlait már korábban is „elővették”, amiért a pletykaáradat közepette éppen a Blancók sztárjával, Vinícius Júniorral üzengettek egymásnak nyilvánosan, és most ismét egy közösségi média-posztnál kiszúrt aktivitás váltott ki nagy felhördülést. Mint megírtuk, válogatottunk csapatkapitánya a minap megkapta Viníciustól a brazil már korábban beígért ajándékát, nevét viselő egyedi futballcipőjét, amit mindketten büszkén meg is osztottak Instagram-oldalukon.
Ez még a kisebb „bűn” lett volna, ám Szoboszlai később a 433 nevű, 77,6 millió követővel bíró focis oldalnak az ünnepélyes cipőátadásról készített, látványosan AI-generált fotóját is bekedvelte,
ami liverpooli körökben végképp kiverte a biztosítékot
– már csak azért is, mert a képet kísérő posztszövegben emlékeztetnek Marco Rossi magyar szövetségi kapitány elhíresült mondataira, miszerint Szoboszlai Dominik gyermekkori álomklubja pont a Real volt...
Ha ez nem lett volna elegendő, a székesfehérvári futballista locsolt még egy kis olajat a tűzre azzal, hogy másik madridi jó barátjának, Trent Alexander-Arnoldnak is nyilvánosan üzent a többhetes kényszerkihagyása utáni visszatérése apropóján:
My boy❤️,
vagyis körülbelül „Az én spanom!” – írta az angol szárnyvédő idevágó posztjához, aki ugye saját nevelésű klasszisként éppen a Liverpooltól igazolt a madridiakhoz a nyáron, és ezt azóta sem nagyon tudták megemészteni a Mersey partján...
A kommentmezőkben alaposan megfricskázott liverpooli fanatikusoknak ez így együttesen bőven elegendő volt ahhoz, hogy kellően kiakadjanak, és a szurkolói oldalak mindegyike is foglalkozott a két madridi kapcsolódású sztorival vérmérséklete szerint. Akadt, amelyik
felháborodottan kérte számon Szoboszlait szerintük tiszteletlen gesztusai miatt,
mások igyekeztek tényszerűbben fogalmazni, míg a higgadtabb hangok próbálták csitítani a kedélyeket, mondván, ezek csak ártalmatlan baráti interakciók, Szoboszlai liverpooli szerződéshosszabbítása pedig a hírek szerint már előrehaladott fázisban van. Meglátjuk...
Nyitókép: AFP/Paul Ellis
