Csak kapkodják a fejüket Madridban: Szoboszlai lenyűgözte a Real egyik legnagyobb sztárját

Szoboszlai Dominik az Instagram-oldalán tett közzé egy válogatást az elmúlt időszak legemlékezetesebb pillanataiból. A fotók között szerepelnek családi képek, a Marseille elleni mérkőzés legemlékezetesebb jelenetei, meccsek közti utazások, valamint az edzőtermi munka fáradalmai.

A poszt nem maradt észrevétlen a futballvilágban sem: a Real Madrid brazil sztárja, Vinícius Júnior is reagált rá, egy tűz-emojival kifejezve elismerését Szoboszlai Dominik stílusa és képei iránt.