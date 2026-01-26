Ft
01. 26.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
szoboszlai dominik real madrid vinícius

Csak kapkodják a fejüket Madridban: Szoboszlai lenyűgözte a Real egyik legnagyobb sztárját

2026. január 26. 22:05

Vinícius Júnior reagált a magyar válogatott csapatkapitányának bejegyzésére.

2026. január 26. 22:05
null

Szoboszlai Dominik az Instagram-oldalán tett közzé egy válogatást az elmúlt időszak legemlékezetesebb pillanataiból. A fotók között szerepelnek családi képek, a Marseille elleni mérkőzés legemlékezetesebb jelenetei, meccsek közti utazások, valamint az edzőtermi munka fáradalmai.

A poszt nem maradt észrevétlen a futballvilágban sem: a Real Madrid brazil sztárja, Vinícius Júnior is reagált rá, egy tűz-emojival kifejezve elismerését Szoboszlai Dominik stílusa és képei iránt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Takagi
2026. január 26. 22:11
Szobo egy magyar zseni.
