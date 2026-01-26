A Premier League állítja, Szoboszlai gólja „másolat” volt a Bournemouth ellen (VIDEÓ)

Szoboszlai gólja és gólpassza nem ért pontot, Tóth Alex bravúrgyőzelemmel debütált – óriási meccs volt a Premier League magyaros rangadója!
Milos Kerkez is pályára lépett.
Érdemes szemügyre venni mindkét találatot. Szoboszlai Dominik megidézte a barátját.
Mint arról beszámoltunk, hétvégén újabb gólt lőtt liverpooli mezben a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik. Ezúttal a Premier League-ben volt eredményes, a Bournemouth otthonában rendezett magyaros mérkőzés 80. percében egy szabadrúgás-variáció után ő szerezte az angol bajnoki címvédő egyenlítő gólját a Cseresznyések ellen. Ekkor Tóth Alex még az oldalvonal mellett készülődött a debütálásra a hazaiaknál, Kerkez Milost pedig már lecserélte a Vörösök holland vezetőedzője, Arne Slot.
Ezt is ajánljuk a témában
Milos Kerkez is pályára lépett.
Szoboszlai még kétgólos hátrányban Virgil van Dijknak is kiosztott egy asszisztot, jó meccset zárt, így még jobban fájhatott a vendégszurkolóknak, hogy ez sem volt elég a pontszerzéshez: a ráadásban kapott harmadik találat megpecsételte a sorsukat és 3–2-re kikaptak.
A magyar középpályás gólja azóta is témát szolgáltat az angol sajtóban,
a Premier League közösségi oldalán osztotta meg, hogy micsoda hasonlóság fedezhető fel Trent Alexander-Arnold öt és fél évvel ezelőtti, Chelsea ellen szerzett góljával. Egészen 2019 szeptemberéig kell visszamennünk az időben, hogy felidézzük: a 14. percben egy legurított szabadrúgást tekert jobbal a hosszú sarokba az azóta már a Real Madrid alkalmazottjaként futballozó angol szélső védő. Épp olyan volt a mozdulat, mint az ihletett formában futballozó magyaré. A közös pont még az előkészítő személye: akkor és most is Mohamed Szalah gurította le a labdát. Ilyen egy jól begyakorolt figura. Londonban 2019-ben 2–1-re nyert a Pool, ezúttal 3–2-re kikapott.
A néhány napon belül szerzett két Szoboszlai-találat (előbb Marseille-ben, majd a PL-ben) még Orbán Viktor miniszterelnököt is posztolásra sarkallta, a kormányfő azt írta bejegyzéséhez, hogy finesz!
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar klasszis az Olympique Marseille elleni Bajnokok Ligája-meccsen nagyon okos és technikailag is tökéletesen kivitelezett szabadrúgásgóllal nyitotta meg a liverpooli gólcsapot.
Fotó: MTI/AP/Ian Walton