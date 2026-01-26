A Premier League állítja, Szoboszlai gólja „másolat” volt a Bournemouth ellen (VIDEÓ)

Szoboszlai gólja egyszerű másolat

A magyar középpályás gólja azóta is témát szolgáltat az angol sajtóban,

a Premier League közösségi oldalán osztotta meg, hogy micsoda hasonlóság fedezhető fel Trent Alexander-Arnold öt és fél évvel ezelőtti, Chelsea ellen szerzett góljával. Egészen 2019 szeptemberéig kell visszamennünk az időben, hogy felidézzük: a 14. percben egy legurított szabadrúgást tekert jobbal a hosszú sarokba az azóta már a Real Madrid alkalmazottjaként futballozó angol szélső védő. Épp olyan volt a mozdulat, mint az ihletett formában futballozó magyaré. A közös pont még az előkészítő személye: akkor és most is Mohamed Szalah gurította le a labdát. Ilyen egy jól begyakorolt figura. Londonban 2019-ben 2–1-re nyert a Pool, ezúttal 3–2-re kikapott.

A néhány napon belül szerzett két Szoboszlai-találat (előbb Marseille-ben, majd a PL-ben) még Orbán Viktor miniszterelnököt is posztolásra sarkallta, a kormányfő azt írta bejegyzéséhez, hogy finesz!