Hírek
Vélemények
Hetilap
Szoboszlai Dominikra Liverpool Bournemouth

Bournemouth–Liverpool: kiderült, hogy kezdő lesz-e Tóth Alex Szoboszlai Dominikék ellen!

2026. január 24. 17:29

A bajnoki címvédő Liverpool a Bournemouth vendége a Premier League 23. fordulójában. A Bournemouth–Liverpool kezdőjében ott van Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is, Tóth Alex pedig a hazai csapat kispadján kezdi a mérkőzést.

2026. január 24. 17:29
null

Bournemouth–Liverpool: a bajnokságban idén még nyeretlen bajnoki címvédő Kerkez Milos korábbi csapatának a vendége az angol bajnokság 23. fordulójában. A Vörösöknél ott van a kezdőben természetesen Szoboszlai Dominik és Kerkez is, míg a hazaiaknál a padon kezd a Ferencvárostól frissen igazolt Tóth Alex. Érdekesség még, hogy Mohamed Szalah két hónap után kezdőjátékos újra a bajnokságban.

Bournemouth–Liverpool
Bournemouth–Liverpool: Szoboszlai Dominik a hét közben okos szabadrúgásgólt szerzett. Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP

Kövesse folyamatosan frissülő, élő közvetítésünket a mérkőzésről!

Bournemouth–Liverpool: a mérkőzés

Premier League, 23. forduló
Bournemouth–Liverpool 18.30
Bournemouth: Petrovics – Smith, Hill, Senesi, Truffert – Scott, Cook – Jimenez, Kroupi, Adli – Evanilson.
Liverpool: Alisson – Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai – Szalah, Gakpo, Wirtz.

Nyitókép: Miguel MEDINA / AFP

