Bournemouth–Liverpool: kiderült, hogy kezdő lesz-e Tóth Alex Szoboszlai Dominikék ellen!
A bajnoki címvédő Liverpool a Bournemouth vendége a Premier League 23. fordulójában. A Bournemouth–Liverpool kezdőjében ott van Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is, Tóth Alex pedig a hazai csapat kispadján kezdi a mérkőzést.
Bournemouth–Liverpool: a bajnokságban idén még nyeretlen bajnoki címvédő Kerkez Milos korábbi csapatának a vendége az angol bajnokság 23. fordulójában. A Vörösöknél ott van a kezdőben természetesen Szoboszlai Dominik és Kerkez is, míg a hazaiaknál a padon kezd a Ferencvárostól frissen igazolt Tóth Alex. Érdekesség még, hogy Mohamed Szalah két hónap után kezdőjátékos újra a bajnokságban.
Bár a bajnokságban eddig csak négy döntetlenre futotta 2026-ban Arne Slot csapatától, a Bajnokok Ligájában jobban szerepel, hiszen Szoboszlai okos szabadrúgásgóljának is köszönhetően a hét közben 3–0-ra nyert a Marseille vendégeként. A Premier League-ben a 4. helyen álltak a forduló előtt, míg a Bournemouth a 15. pozícióban.
Kövesse folyamatosan frissülő, élő közvetítésünket a mérkőzésről!
Bournemouth–Liverpool: a mérkőzés
Premier League, 23. forduló
Bournemouth–Liverpool 18.30
Bournemouth: Petrovics – Smith, Hill, Senesi, Truffert – Scott, Cook – Jimenez, Kroupi, Adli – Evanilson.
Liverpool: Alisson – Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai – Szalah, Gakpo, Wirtz.
