Bournemouth–Liverpool: kiderült, hogy kezdő lesz-e Tóth Alex Szoboszlai Dominikék ellen!

Bournemouth–Liverpool: a bajnokságban idén még nyeretlen bajnoki címvédő Kerkez Milos korábbi csapatának a vendége az angol bajnokság 23. fordulójában. A Vörösöknél ott van a kezdőben természetesen Szoboszlai Dominik és Kerkez is, míg a hazaiaknál a padon kezd a Ferencvárostól frissen igazolt Tóth Alex. Érdekesség még, hogy Mohamed Szalah két hónap után kezdőjátékos újra a bajnokságban.