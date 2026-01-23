Tóth Alex elkotyogta magát? Ha ez igaz, minden magyar készüljön!
Tóth Alex nyilatkozatában kijelentette: nagyszerű lesz Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ellen játszani. A tehetséges középpályást a Bournemouth–Liverpool előtt kérdezték.
Bournemouth–Liverpoolt rendeznek szombaton a Premier League-ben, ami igazi magyaros mérkőzés is lehet. Az, hogy a vendégek kezdőcsapatában ott lesz Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, szinte borítékolható, ugyanakkor még az is elképzelhető, hogy a Ferencvárostól igazolt Tóth Alex éppen ezen a találkozón mutatkozik be a hazai csapatban.
Ezt is ajánljuk a témában
A Bournemouth hivatalos honlapja ennek apropójából készített interjút a magyar válogatott 20 éves középpályásával. A cikk megemlíti, hogy Tóth mindkét honfitársának csapattársa a nemzeti együttesben, és mindketten gratuláltak neki a közösségi médiában, amikor Angliába igazolt, ráadásul éppen ahhoz a klubhoz, amelyiknél Kerkez is kezdte szigetországi pályafutását.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter
„Izgatott vagyok, mert ismerős arcokat fogok látni Dom és Milos személyében.
Nagyszerű lesz ellenük játszani a saját stadionunkban, hazai közönség előtt”
– jelentette ki Tóth, ami alapján arra is következtethetünk: kezdő lesz a Liverpool ellen.
„Érdekes lesz, de a pályán nincsenek barátságok. Folyamatosan kapcsolatban vagyok velük, beszélünk telefonon és üzeneteket is váltunk. A viszonyunk jó, de ez a pályán nem számít. Minden gyerek álma, hogy ilyen meccseken játsszon – az enyém is ez volt.”
Tóth arról is beszélt, hogy eddig nagyon jól érzi magát új állomáshelyén.
„Bárkivel találkoztam, nagyon-nagyon segítőkész volt. Nagyon jó látni a Premier League-logóval és a nevemmel ellátott mezt. Izgatottan várom az első mérkőzést a nagyszerű szurkolótáborunk előtt. Boldog vagyok itt.”
Bournemouth–Liverpool szombaton
A Bournemouth szombat délután fél 7-től fogadja a Liverpool csapatát az angol bajnokságban.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor