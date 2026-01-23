Tóth Alex elkotyogta magát? Ha ez igaz, minden magyar készüljön!

„Izgatott vagyok, mert ismerős arcokat fogok látni Dom és Milos személyében.

Nagyszerű lesz ellenük játszani a saját stadionunkban, hazai közönség előtt”

– jelentette ki Tóth, ami alapján arra is következtethetünk: kezdő lesz a Liverpool ellen.

„Érdekes lesz, de a pályán nincsenek barátságok. Folyamatosan kapcsolatban vagyok velük, beszélünk telefonon és üzeneteket is váltunk. A viszonyunk jó, de ez a pályán nem számít. Minden gyerek álma, hogy ilyen meccseken játsszon – az enyém is ez volt.”

Tóth arról is beszélt, hogy eddig nagyon jól érzi magát új állomáshelyén.