Külön cikket közölt a Liverpool Szoboszlairól – ilyen jelzővel ritkán illetnek magyart

Taylor Swift gazdaggá tette Szoboszlaiékat – de nem eléggé
A Liverpool az ötödik leggazdagabb klub a világon a Deloitte listáján. A bevételi oldalon Taylor Swiftnek is sokat köszönhetnek az angolok.
Szoboszlai Dominik fejlődése – ez a kérdés foglalkoztatta az angol újságírókat. A magyar középpályásról külön cikket közölt a klubhonlap a Bournemouth–Liverpool előtt.
Bournemouth–Liverpool mérkőzést rendeznek szombaton a Premier League-ben. A Vörösök meg is tartották a találkozó előtti napon szokásos sajtótájékoztatójukat, amiről annak rendje és módja szerint be is számolt a klub hivatalos honlapja. Az már viszont egyáltalán nem általános, hogy a szokásos beszámolón túl készült egy másik cikk is a sajtóeseményről, ami csak és kizárólag azzal foglalkozik, hogy Arne Slot vezetőedző mit mondott magyar középpályásáról, Szoboszlai Dominikről.
Az írás arra keresi a választ, hogyan fejlődött ennyit a magyar válogatott csapatkapitánya ebben az évadban. Szoboszlai a hét közben nagyon okos szabadrúgásgólt szerzett a Marseille ellen a Bajnokok Ligájában, így a sorozat eddigi 7 meccséből mindössze egyetlen olyan volt, amelyiken gólt és gólpasszt sem jegyzett – azon ki is kapott a Liverpool a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray-tól.
Egyébként van 4 gólja és 3 gólpassza, minden sorozatot figyelembe véve pedig 7 gólja és 5 gólpassza, vagyis könnyen lehet, ez lesz pályafutása legjobb szezonja a mutatókat nézve, amióta Angliában játszik.
Slot szerint ugyanakkor a támadásban mutatott eredményessége csak az egyik oka, hogy Szoboszlai abszolút kulcsemberré nőtte ki magát.
Ha vezetővé akarsz válni, az mindig azzal kezdődik, hogy példát mutatsz”
– mondta el a sajtótájékoztatón a holland tréner. – „És amióta itt vagyok másfél éve, azóta ő pontosan ezt teszi. Labda nélkül is mindig hihetetlenül intenzív, folyamatosan fut előre-hátra. Ebben az évadban labdával is jobb, mint az előzőben, pedig már akkor is tetszett, amit csinált. Most viszont még magabiztosabb, gyakrabban alakít ki helyzeteket és szerez gólokat.”
Jó formáját pedig szombaton folytathatja Kerkez Milossal egyetemben – ráadásul a bajnokin akár 3 magyar is pályára léphet, hiszen a Bournemouth nemrég leigazolta Tóth Alexet a Ferencvárostól.
Tóth Alexért máris rajonganak a Bournemouth-drukkerek.
Nyitókép: Benoit Pavan / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP