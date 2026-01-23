Külön cikket közölt a Liverpool Szoboszlairól – ilyen jelzővel ritkán illetnek magyart

– mondta el a sajtótájékoztatón a holland tréner. – „És amióta itt vagyok másfél éve, azóta ő pontosan ezt teszi. Labda nélkül is mindig hihetetlenül intenzív, folyamatosan fut előre-hátra. Ebben az évadban labdával is jobb, mint az előzőben, pedig már akkor is tetszett, amit csinált. Most viszont még magabiztosabb, gyakrabban alakít ki helyzeteket és szerez gólokat.”

Bournemouth–Liverpool: jön a magyaros meccs

Jó formáját pedig szombaton folytathatja Kerkez Milossal egyetemben – ráadásul a bajnokin akár 3 magyar is pályára léphet, hiszen a Bournemouth nemrég leigazolta Tóth Alexet a Ferencvárostól.