01. 24.
szombat
01. 24.
szombat
Arne Slot Liverpool Szoboszlai Dominik

Külön cikket közölt a Liverpool Szoboszlairól – ilyen jelzővel ritkán illetnek magyart

2026. január 23. 16:09

Szoboszlai Dominik fejlődése – ez a kérdés foglalkoztatta az angol újságírókat. A magyar középpályásról külön cikket közölt a klubhonlap a Bournemouth–Liverpool előtt.

2026. január 23. 16:09
null

Bournemouth–Liverpool mérkőzést rendeznek szombaton a Premier League-ben. A Vörösök meg is tartották a találkozó előtti napon szokásos sajtótájékoztatójukat, amiről annak rendje és módja szerint be is számolt a klub hivatalos honlapja. Az már viszont egyáltalán nem általános, hogy a szokásos beszámolón túl készült egy másik cikk is a sajtóeseményről, ami csak és kizárólag azzal foglalkozik, hogy Arne Slot vezetőedző mit mondott magyar középpályásáról, Szoboszlai Dominikről.

 

Az írás arra keresi a választ, hogyan fejlődött ennyit a magyar válogatott csapatkapitánya ebben az évadban. Szoboszlai a hét közben nagyon okos szabadrúgásgólt szerzett a Marseille ellen a Bajnokok Ligájában, így a sorozat eddigi 7 meccséből mindössze egyetlen olyan volt, amelyiken gólt és gólpasszt sem jegyzett – azon ki is kapott a Liverpool a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray-tól.

Bournemouth–Liverpool
Szoboszlai volt a téma a Bournemouth–Liverpool előtt. Fotó: Thibaud MORITZ / AFP

Egyébként van 4 gólja és 3 gólpassza, minden sorozatot figyelembe véve pedig 7 gólja és 5 gólpassza, vagyis könnyen lehet, ez lesz pályafutása legjobb szezonja a mutatókat nézve, amióta Angliában játszik.

Slot szerint ugyanakkor a támadásban mutatott eredményessége csak az egyik oka, hogy Szoboszlai abszolút kulcsemberré nőtte ki magát.

Ha vezetővé akarsz válni, az mindig azzal kezdődik, hogy példát mutatsz”

 – mondta el a sajtótájékoztatón a holland tréner. – „És amióta itt vagyok másfél éve, azóta ő pontosan ezt teszi. Labda nélkül is mindig hihetetlenül intenzív, folyamatosan fut előre-hátra. Ebben az évadban labdával is jobb, mint az előzőben, pedig már akkor is tetszett, amit csinált. Most viszont még magabiztosabb, gyakrabban alakít ki helyzeteket és szerez gólokat.”

Bournemouth–Liverpool: jön a magyaros meccs

Jó formáját pedig szombaton folytathatja Kerkez Milossal egyetemben – ráadásul a bajnokin akár 3 magyar is pályára léphet, hiszen a Bournemouth nemrég leigazolta Tóth Alexet a Ferencvárostól.

Nyitókép: Benoit Pavan / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Takagi
2026. január 23. 17:15
Akarat,inteligencia, alázat, tehetség és sok lemondás.
