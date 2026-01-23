Taylor Swift gazdaggá tette Szoboszlaiékat – de nem eléggé

Közzétette legfrissebb jelentését a világ egyik legnagyobb könyvvizsgáló cége, a Deloitte, amelyből kiderül, az angol klubok közül a Liverpool érte el a legnagyobb bevételt az elmúlt szezonban.

Szoboszlai Dominikék együttese 836 millió eurós összbevétellel a Premier League élén áll: a kereskedelmi bevételek a korábbi évhez képest 7 százalékkal nőttek. Ez részben az Anfielden megrendezett nyári eseményeknek köszönhető, többek között Taylor Swift is koncertezett a stadionban.