Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
liverpool Taylor Swift Anfield Szoboszlai Dominik

Taylor Swift gazdaggá tette Szoboszlaiékat – de nem eléggé

2026. január 23. 15:01

A Liverpool az ötödik leggazdagabb klub a világon a Deloitte listáján. A bevételi oldalon Taylor Swiftnek is sokat köszönhetnek az angolok.

2026. január 23. 15:01
null

Közzétette legfrissebb jelentését a világ egyik legnagyobb könyvvizsgáló cége, a Deloitte, amelyből kiderül, az angol klubok közül a Liverpool érte el a legnagyobb bevételt az elmúlt szezonban.

Szoboszlai Dominikék együttese 836 millió eurós összbevétellel a Premier League élén áll: a kereskedelmi bevételek a korábbi évhez képest 7 százalékkal nőttek. Ez részben az Anfielden megrendezett nyári eseményeknek köszönhető, többek között Taylor Swift is koncertezett a stadionban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter
Tovább a cikkhezchevron
Liverpool, Taylor Swift
Nem csak futballmérkőzéseknek ad otthont a legendás Anfield, 2025-ben Taylor Swift háromszor is koncertezett a stadionban
Fotó: Darren Staples / AFP

 

Ezt is ajánljuk a témában

Taylor Swift koncertek az Anfielden

A Beatles városában Taylor Swift is telt házak előtt játszik, ez pedig komoly tételt jelent az angol pénztárban. A Liverpool mérkőzésnapi bevételei 150 millió, a televíziós közvetítések 321 millió, a reklámok pedig tovább 365 millió euróval gazdagították a kasszát – így jön ki a 836 milliós összbevétel.

A Vörösök ezzel az ötödik helyen állnak a világon, a Real Madrid, a Barcelona, a Bayern München és a PSG mögött.

A cég a 2025-ös bevételeik alapján állította sorrendbe a klubokat – a lista élén tartja vezető helyét a Real Madrid áll 1.161 milliárd euróval, mögöttük azonban nagy a kavarodás, a Manchester City négy pozíciót rontott, de a negyediktől az első tízben így is csak angol csapatokat találunk.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Angela Weiss/AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!