Taylor Swift gazdaggá tette Szoboszlaiékat – de nem eléggé

Több tíz-, akár százmillió dollártól eshetnek el.
A Liverpool az ötödik leggazdagabb klub a világon a Deloitte listáján. A bevételi oldalon Taylor Swiftnek is sokat köszönhetnek az angolok.
Közzétette legfrissebb jelentését a világ egyik legnagyobb könyvvizsgáló cége, a Deloitte, amelyből kiderül, az angol klubok közül a Liverpool érte el a legnagyobb bevételt az elmúlt szezonban.
Szoboszlai Dominikék együttese 836 millió eurós összbevétellel a Premier League élén áll: a kereskedelmi bevételek a korábbi évhez képest 7 százalékkal nőttek. Ez részben az Anfielden megrendezett nyári eseményeknek köszönhető, többek között Taylor Swift is koncertezett a stadionban.
A Beatles városában Taylor Swift is telt házak előtt játszik, ez pedig komoly tételt jelent az angol pénztárban. A Liverpool mérkőzésnapi bevételei 150 millió, a televíziós közvetítések 321 millió, a reklámok pedig tovább 365 millió euróval gazdagították a kasszát – így jön ki a 836 milliós összbevétel.
A Vörösök ezzel az ötödik helyen állnak a világon, a Real Madrid, a Barcelona, a Bayern München és a PSG mögött.
A cég a 2025-ös bevételeik alapján állította sorrendbe a klubokat – a lista élén tartja vezető helyét a Real Madrid áll 1.161 milliárd euróval, mögöttük azonban nagy a kavarodás, a Manchester City négy pozíciót rontott, de a negyediktől az első tízben így is csak angol csapatokat találunk.
Londonban még nagyobb a felháborodás.
