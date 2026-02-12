Lopásról beszéltek Szoboszlai kapcsán az angol legendák

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Steven Gerrard és Owen Hargreaves is azok táborába tartozik, akik megadták volna a Manchester City harmadik gólját a Liverpool ellen. Szoboszlai Dominik szombaton a Brighton elleni FA-kupa-meccsen térhet vissza a Vörösök kezdő tizenegyébe.
Mint ismert, Szoboszlai Dominik eltiltás miatt nem léphetett pályára a Liverpoolban a szerdai, Sunderland elleni idegenbeli Premier League-mérkőzésen, amelyet együttese Virgil van Dijk fejes góljával 1–0-ra megnyert. A magyar válogatott csapatkapitánya azért nem játszhatott, mert az előző bajnoki meccs, a Manchester City elleni találkozó (1–2) utolsó pillanataiban piros lapot kapott jó barátja, a kapu felé egyedül vágtató Erling Haaland visszahúzásáért.
Két korábbi angol válogatott labdarúgó, Steven Gerrard és Owen Hargreaves is azon a véleményen volt, inkább érvényben kellett volna hagyni a City találatát és eltekinteni Szoboszlai kiállításától, s akkor a magyar futballista a Sunderland ellen is ott lehetett volna a pályán.
Elloptak egy kicsit a meccs végéből
– mondta Gerrard a TNT Sports elemzőműsorában, utalva arra, hogy a játékvezetői csapatnak nem kellett volna ennyire szigorúan ragaszkodnia a szabályokhoz, mert így egy nagyon különleges góltól fosztották meg a Manchester Cityt.
A Sunderland ellen egyébként a Liverpool másik magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos sem lépett pályára, de őt csak pihentette Arne Slot vezetőedző, s a helyén ezúttal Andy Robertson szerepelt a védelem bal oldalán. A két magyar szombaton a Brighton elleni hazai FA-kupa-mérkőzésen térhet vissza a Vörösök kezdő tizenegyébe.
