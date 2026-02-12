Lopásról beszéltek Szoboszlai kapcsán az angol legendák

Mint ismert, Szoboszlai Dominik eltiltás miatt nem léphetett pályára a Liverpoolban a szerdai, Sunderland elleni idegenbeli Premier League-mérkőzésen, amelyet együttese Virgil van Dijk fejes góljával 1–0-ra megnyert. A magyar válogatott csapatkapitánya azért nem játszhatott, mert az előző bajnoki meccs, a Manchester City elleni találkozó (1–2) utolsó pillanataiban piros lapot kapott jó barátja, a kapu felé egyedül vágtató Erling Haaland visszahúzásáért.

Két korábbi angol válogatott labdarúgó, Steven Gerrard és Owen Hargreaves is azon a véleményen volt, inkább érvényben kellett volna hagyni a City találatát és eltekinteni Szoboszlai kiállításától, s akkor a magyar futballista a Sunderland ellen is ott lehetett volna a pályán.