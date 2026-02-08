Káosz a legvégén: ezért állították ki a Haalandot lerántó Szoboszlait a Liverpool–Manchester Cityn (VIDEÓ)

Szoboszlai főszereplő volt a Manchester City ellen: bombagólt lőtt, kiállították, kikapott a Liverpool (VIDEÓ)
Elképesztő mérkőzés, hihetetlen végjáték!
Elképesztő végjáték a rangadón. Megmutatjuk Szoboszlai gólját és kiállítását!
Ahogyan arról beszámoltunk, a Manchester City idegenben 2–1-re legyőzte a Liverpoolt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25. fordulójának rangadóján. Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt, a végén viszont kiállították.
Ezt is ajánljuk a témában
Elképesztő mérkőzés, hihetetlen végjáték!
Drámai véghajrát hozott a rangadó. Már Erling Haaland 93. percben értékesített, és City-vezetést eredményező büntetője miatt is drámainak lehetett mondani a végét, de az utolsó másodpercek ezt csak fokozták.
Már üres volt a Liverpool kapuja, Haaland nyargalhatott a labdáért, az utolsó emberként visszafutó Szoboszlai próbálta tartani vele a lépést, de visszahúzta őt. Mielőtt azonban Rayan Cherki labdája a kapuba gurulhatott volna, a norvég lerántotta a magyar jóbarátját.
A gólt először megadta a játékvezető, de aztán visszavonta, és Szoboszlait kiállította. Az ok az, hogy Szoboszlai szabálytalansága után előnyszabályt adott, mert gólba tartott a labda, viszont Haaland olyan helyzetben rántotta le őt, hogy ha ez nem lett volna, Szoboszlai felszabadít. Tehát Szoboszlai szabálytalansága után a támadó is – előnyszabály alatt – szabálytalankodott, így nem lehet megadni a gólt, hanem az előnyszabály előtti helyzetet kell visszaállítani, vagyis Szoboszlait a tizenhatoson kívül elkövetett szabálytalanságért kiállítani.
Nyitókép: Paull Ellis/AFP