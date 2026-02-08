Ft
Ft
9°C
3°C
Ft
Ft
9°C
3°C
02. 08.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Manchester City Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Káosz a legvégén: ezért állították ki a Haalandot lerántó Szoboszlait a Liverpool–Manchester Cityn (VIDEÓ)

2026. február 08. 20:20

Elképesztő végjáték a rangadón. Megmutatjuk Szoboszlai gólját és kiállítását!

2026. február 08. 20:20
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Manchester City idegenben 2–1-re legyőzte a Liverpoolt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25. fordulójának rangadóján. Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt, a végén viszont kiállították.

Ezt is ajánljuk a témában

Drámai véghajrát hozott a rangadó. Már Erling Haaland 93. percben értékesített, és City-vezetést eredményező büntetője miatt is drámainak lehetett mondani a végét, de az utolsó másodpercek ezt csak fokozták.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Tovább a cikkhezchevron

Már üres volt a Liverpool kapuja, Haaland nyargalhatott a labdáért, az utolsó emberként visszafutó Szoboszlai próbálta tartani vele a lépést, de visszahúzta őt. Mielőtt azonban Rayan Cherki labdája a kapuba gurulhatott volna, a norvég lerántotta a magyar jóbarátját.

Szoboszlait hivatalosan a 103. percben állították ki
Szoboszlait hivatalosan a 103. percben állították ki (Fotó: Paul Ellis/AFP)

A gólt először megadta a játékvezető, de aztán visszavonta, és Szoboszlait kiállította. Az ok az, hogy Szoboszlai szabálytalansága után előnyszabályt adott, mert gólba tartott a labda, viszont Haaland olyan helyzetben rántotta le őt, hogy ha ez nem lett volna, Szoboszlai felszabadít. Tehát Szoboszlai szabálytalansága után a támadó is – előnyszabály alatt – szabálytalankodott, így nem lehet megadni a gólt, hanem az előnyszabály előtti helyzetet kell visszaállítani, vagyis Szoboszlait a tizenhatoson kívül elkövetett szabálytalanságért kiállítani.

A mérkőzés összefoglalója, benne Szoboszlai góljával és kiállításával


Nyitókép: Paull Ellis/AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!