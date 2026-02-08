Káosz a legvégén: ezért állították ki a Haalandot lerántó Szoboszlait a Liverpool–Manchester Cityn (VIDEÓ)

Szoboszlait hivatalosan a 103. percben állították ki (Fotó: Paul Ellis/AFP)

A gólt először megadta a játékvezető, de aztán visszavonta, és Szoboszlait kiállította. Az ok az, hogy Szoboszlai szabálytalansága után előnyszabályt adott, mert gólba tartott a labda, viszont Haaland olyan helyzetben rántotta le őt, hogy ha ez nem lett volna, Szoboszlai felszabadít. Tehát Szoboszlai szabálytalansága után a támadó is – előnyszabály alatt – szabálytalankodott, így nem lehet megadni a gólt, hanem az előnyszabály előtti helyzetet kell visszaállítani, vagyis Szoboszlait a tizenhatoson kívül elkövetett szabálytalanságért kiállítani.

A mérkőzés összefoglalója, benne Szoboszlai góljával és kiállításával



