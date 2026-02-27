Átadták A Magyar Természetfotó Nagydíját és a vele járó Arany Daru szobrot

A Magyar Természetfotó Nagydíja rangját a tekintélyes szakmai zsűri is emeli. Bár Litauszki Tibor természetfotós nem tudott személyesen jelen lenni az eseményen, a zsűri többi tagja – köztük Britta Jaschinski világhírű fotóriporter, Máté Bence és Suhayda László természetfotósok, Szilágyi Attila természetvédelmi szakember és természetfotós, Tóth Zsolt Marcell természetfilmes, valamint ifj. Vitray Tamás, a National Geographic Magyarország Magazin szerkesztője – jelenlétével tette még ünnepélyesebbé a díjátadót.

Britta Jaschinski az est kiemelt vendégeként arról beszélt, hogyan használja a fotográfiát a vadon élő állatok kizsákmányolása elleni küzdelem eszközeként, és miként tárja fel képein a trófeavadászat és a vadkereskedelem megrázó, rejtett valóságát. Fotói és kiállításai hozzájárulnak ahhoz, hogy a brit parlamentben is napirenden maradjanak a szükséges jogi lépések, köztük a trófeaimport betiltásának kérdése.

A jelenlévők, Gaál Péter személyes történetén keresztül, mély tisztelettel és szeretettel emlékeztek meg a nemrég elhunyt, fantasztikus fotós életművet örökül hagyó Keleti Éváról, aki 14 éven át volt a Varázslatos Magyarország zsűritagja. Bár nem tartotta magát természetfotósnak, hitte, hogy minden jó kép ugyanarról szól: az életről, a fényről és az igaz pillanatról.

Az ünnepségen Kádár András, a Jane Goodall Intézet főtitkára is színpadra lépett, és beszélt a két szervezet közötti mélyülő szakmai partnerségről, amely a Varázslatos Magyarország természetfotós és természetvédelmi magazin Jane Goodall előtt tisztelgő lapszámával vette kezdetét. Bejelentette, hogy az együttműködés részeként a „Jane90 – Egy életút történetei” tárlat ismét látható lesz a nagyközönség számára a Fővárosi Állat- és Növénykert Varázshegyben, ahol a látogatók a Varázslatos Magyarország kiállításával együtt tekinthetik meg a gyűjteményt.