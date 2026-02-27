Átadták A Magyar Természetfotó Nagydíját és a vele járó Arany Daru szobrot

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
A természetfotózás túlmutat az esztétikai élményen, olyan felelősségteljes küldetés, amely a természeti értékekre és a természetvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet. Február 26-án este a Varázslatos Magyarország a pályázat 2010-es indulása óta 16. alkalommal rendezte meg nagyszabású díjátadó gáláját és kiállításmegnyitóját. A rangos eseménynek immár második alkalommal adott otthont a Fővárosi Állat- és Növénykert Biodómja, amely különleges atmoszférájával méltó helyszínt biztosított a 2025-ös pályázati évad lezárásának. Az eseményen, amely egyszerre volt a fotóművészet és a természetvédelmi elköteleződés ünnepe, Daróczi Csaba vehette át A Magyar Természetfotó Nagydíját és az azzal járó Arany Daru szobrot, míg a dobogó második és harmadik fokára Lóki Csaba és Hogya István állhatott fel.
Az est házigazdája Gundel Takács Gábor műsorvezető volt, aki kifinomult érzékkel és magabiztos profizmussal vezette végig a közönséget a változatos programokon.
Dr. Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatójának nyitóbeszéde után Gaál Péter, a Varázslatos Magyarország alapítója és tulajdonosa beszélt a szervezet mögött álló filozófiáról. Hangsúlyozta, hogy a VM küldetése egy olyan platform működtetése, amely a bemutatkozási lehetőségek lehető legkomplexebb eszköztárával támogatja a természetfotósok szakmai kiteljesedését, emellett kiemelt figyelmet fordít a közönség szemléletformálására és a természet értékei iránti elkötelezettség elmélyítésére.
Ezután Gaál Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal segítik a VM tevékenységeit, személyesen köszöntve a színpadon munkatársait, Farády Annát, Dankovics-Szabó Noémit és Körmendi Zsuzsannát. Majd Kövesi Eszternek, a VM korábbi ügyvezetőjének köszönte meg a közös évek munkáját.
A Magyar Természetfotó Nagydíja rangját a tekintélyes szakmai zsűri is emeli. Bár Litauszki Tibor természetfotós nem tudott személyesen jelen lenni az eseményen, a zsűri többi tagja – köztük Britta Jaschinski világhírű fotóriporter, Máté Bence és Suhayda László természetfotósok, Szilágyi Attila természetvédelmi szakember és természetfotós, Tóth Zsolt Marcell természetfilmes, valamint ifj. Vitray Tamás, a National Geographic Magyarország Magazin szerkesztője – jelenlétével tette még ünnepélyesebbé a díjátadót.
Britta Jaschinski az est kiemelt vendégeként arról beszélt, hogyan használja a fotográfiát a vadon élő állatok kizsákmányolása elleni küzdelem eszközeként, és miként tárja fel képein a trófeavadászat és a vadkereskedelem megrázó, rejtett valóságát. Fotói és kiállításai hozzájárulnak ahhoz, hogy a brit parlamentben is napirenden maradjanak a szükséges jogi lépések, köztük a trófeaimport betiltásának kérdése.
A jelenlévők, Gaál Péter személyes történetén keresztül, mély tisztelettel és szeretettel emlékeztek meg a nemrég elhunyt, fantasztikus fotós életművet örökül hagyó Keleti Éváról, aki 14 éven át volt a Varázslatos Magyarország zsűritagja. Bár nem tartotta magát természetfotósnak, hitte, hogy minden jó kép ugyanarról szól: az életről, a fényről és az igaz pillanatról.
Az ünnepségen Kádár András, a Jane Goodall Intézet főtitkára is színpadra lépett, és beszélt a két szervezet közötti mélyülő szakmai partnerségről, amely a Varázslatos Magyarország természetfotós és természetvédelmi magazin Jane Goodall előtt tisztelgő lapszámával vette kezdetét. Bejelentette, hogy az együttműködés részeként a „Jane90 – Egy életút történetei” tárlat ismét látható lesz a nagyközönség számára a Fővárosi Állat- és Növénykert Varázshegyben, ahol a látogatók a Varázslatos Magyarország kiállításával együtt tekinthetik meg a gyűjteményt.
Az est az ünnepélyes díjátadó előtt sem nélkülözte a különleges programelemeket. Török Zoltán természetfilmes Történet a képben – képek a történetben, avagy a mindenható sztori című előadásában arról mesélt, miként találkozik egy képben az esztétika és az elmesélt történet harmóniája – vagy éppen konfliktusa. Gondolatait lélegzetelállító mozgóképekkel, valamint hazai és nemzetközi forgatások során szerzett személyes élményeivel tette még emlékezetesebbé.
Ezt követően érkezett el az est leginkább várt pillanata, a díjátadó.
A Magyar Természetfotó Nagydíját és a vele járó Arany Daru szobrot Daróczi Csaba vehette át, míg Lóki Csaba ezüst, Hogya István pedig bronz díjjal gazdagodott. A dobogósok elismeréseit Török Zoltán és Gaál Péter adta át.
Az állandó kategóriák díjazottjainak járó elismerést a VM munkatársai, Dankovics-Szabó Noémi és Farády Anna adták át. Ahogy azt a korábbi években már megszokhattuk, a tematikus és időszaki kategóriák elismerése sem maradhatott el: Az ember hatása a természetre kategória díjak átadója Britta Jaschinski zsűritag volt, a Családi pillanatok – National Geographic kategória díjait ifj. Vitray Tamás zsűritag adta át, a Képek a nagyvilágból kategória díjainak átadója Szilágyi Attila zsűritag, a Vizeink virágai – A kérészek rajzása Magyarországon díjat pedig Pesti Attila, a Kérész Központ munkatársa adta át.
Számos különdíj is gazdára talált. A Fotoplus különdíjat Herpai Imre Tollászkodás című alkotása kapta, amelyet Erdősi Zoltán ügyvezető-tulajdonos adott át. A CEWE különdíjat Ekler László Mutatványosok című képéért Zoboki Zoltán ügyvezető igazgató nyújtotta át. A Nimród Fotóklub portfóliódíját Ravasz Balázs vehette át Barbalics Nándor klubelnöktől. A naturArt „Bágyi Ferenc Emlékdíj” nyertese Hogya István Telihold című képe lett. A Jane Goodall Intézet különdíját szintén Ravasz Balázs kapta Óvóbácsi című alkotásáért, Kádár András főtitkártól. A közönségszavazás győztese Pászthy Dávid lett.
A 2025-ös pályázati év során közel kétszáz fotóstól több mint háromezer fénykép érkezett be, amelyek közül a ranglista 50–4. helyezettjeinek munkáiból vetítést is láthatott a közönség.
A program zárásaként a látogatók a Biodóm letisztult tereiben fedezhették fel azt a térbeli installációra épült kiállítást, amely 56 alkotó 206 felvételén keresztül mutatta be az idei pályázati év legszebb pillanatait. A tárlaton hangsúlyos szerepet kapott A Magyar Természetfotó Nagydíja első három helyezettjének portfóliója, de a különböző pályázati kategóriák győzteseinek válogatott alkotásai is helyet kaptak a válogatásban.
A kiállítás átfogó képet ad Magyarország tíz nemzeti parkjának lenyűgöző természeti világáról is, bemutatva hazánk élőhelyeit és természeti értékeit.
Idén egy különleges együttműködés keretében Weiner Sennyey Tibor József Attila-díjas költő költészete segít elmélyülni a nemzeti parkok világát bemutató tablók hangulatában. A fotók és a természethangok kíséretében meghallgatható versek közösen hívnak arra, hogy saját természetkapcsolatunk újabb rétegeit fedezzük fel.
Az est és a helyszín különlegességét tovább erősítette a Varázslatos Magyarország támogató partnerének köszönhetően megvalósult, a CEWE által nyomtatott önálló tárlat, amely a nagydíjas fotósok és a CEWE különdíjas alkotójának összesen 31 képét vonultatja fel.
A kiállítás képanyagából készült fotóalbum megvásárolható online: vm-shop.hu
A VM tárlata idén nyolc helyszínen, a CEWE x Varázslatos Magyarország, a nagydíjasok képeit bemutató kiállítása pedig várhatóan több helyszínen tekinthető majd meg az országban.
Az idei első helyszínen, a Fővárosi Állat- és Növénykert Varázshegyben két hónapon keresztül, a VM és a CEWE kiállításai mellett újra látható lesz egy exkluzív válogatás a Jane90 – Egy életút történetei c. kiállítás anyagából, tisztelegve Jane Goodall munkássága és öröksége előtt.
Kiállítási helyszínek 2026-ban:
Varázslatos Magyarország - A Magyar Természetfotó Nagydíja kiállítás:
Budapest, Fővárosi Állat- és Növénykert – Varázshegy, Óriások csarnoka 03.03. – 05.03.
Szombathely, Savaria Múzeum 05.03. – 06.20.
Szeged, Agóra 06.20. – 07.10.
Debrecen, Kölcsey Központ 07.10. – 08.24.
Zalaegerszeg, Göcsej múzeum / Szüreti fesztivál 08.24. – 10.05.
Poroszló, Tisza-tavi Ökocentrum 10.05. – 11.16.
Mosonmagyaróvár, Flesch Károly Kulturális Központ 11.16. – 12.03.
Budapest, Evosoft Hungary 12.14. – 2027. 02.01.
CEWE x Varázslatos Magyarország Nagydíjasok vándorkiállítás:
Budapest, Fővárosi Állat- és Növénykert – Varázshegy, Óriások csarnoka 03.03. – 05.03.
Budapest, Shopmark, 10. 01. – 10. 29.