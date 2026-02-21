Át a csillagkapun egy másik valóságba – A Magyar Nemzeti Múzeum Attila című kiállításáról

A Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítása január 23-a óta több mint száztízezer látogatót fogadott, a nem csupán hazai viszonylatban kiemelkedő szám pedig azt jelzi, hogy az intézmény munkatársainak tényleg sikerült valamibe beletrafálniuk. Ezt nem lehet csupán azzal az amúgy ugyancsak kuriózumjelleggel magyarázni, hogy négy évtized után ez az első jelentős hun tematikájú tárlat világszerte, amelyen

13 ország 64 múzeumának 400 műtárgyegyüttese idézi meg Attila alakját és korát.

A hangsúly sokkal inkább a megidézés szón van, amibe olyan elsőre meghökkentő „leletek” is beleférnek, mint egy marokkói gyomirtó szer vagy egy francia bozótvágó gép plakátja – közös bennük, hogy mindkettőt a hunok fejedelméről nevezték el, jelezve a minden útjukba kerülő élőlényt elpusztítani képes erejüket.