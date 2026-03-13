Kémbotrány Brüsszelben: titkosszolgálati kapcsolatokkal gyanúsítják az ukránbarát bővítési biztost

Azt állította, hogy nem működött együtt a titkosszolgálattal… ezzel az információval kezdenünk kell valamit.

A képviselő a Politico szerint egy könyvet is bemutatott Strasbourgban. A kötetet Igor Omerza szlovén szerző írta, és állítólag olyan dokumentumokat tartalmaz, amelyek a jugoszláv titkosszolgálattal való kapcsolatot bizonyíthatják. Tomc azt is kérdezte az Európai Bizottságtól, hogy tervezik-e kivizsgálni a vádakat, illetve hogy az új információk hatással lehetnek-e a biztos hitelességére. Az Európai Néppárt szóvivője szerint a friss állításokat megvizsgálják.

Romana Tomc folyamatosan tájékoztatta a néppárti frakciót a Marta Kos biztost érintő legújabb feltárásokról.

A szóvivő hozzátette, hogy a csoport egyelőre tudomásul veszi a fejleményeket, és most Kos lépéseire vár. A Politico szerint maga a biztos nem reagált a lap ismételt megkereséseire. Az Európai Bizottság egyik tisztviselője ugyanakkor arra emlékeztetett, hogy Kos már egy alapos ellenőrzési folyamaton ment keresztül kinevezése előtt. A tisztviselő szerint az Európai Parlament ugyanúgy hagyta jóvá a kinevezését, mint az összes többi biztost.