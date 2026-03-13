Kémbotrány Brüsszelben: titkosszolgálati kapcsolatokkal gyanúsítják az ukránbarát bővítési biztost

Kicsoda Marta Kos, aki biztosként beengedi majd Ukrajnát és Moldovát az EU-ba?
A szlovén liberális politikus szakmai pályája során sok konfliktust generált, a pártállami ügynökvádat pedig nem sikerült teljesen tisztáznia.
Újabb botrány borzolja a kedélyeket az uniós politikában. Egy EP-képviselő új bizonyítékokra hivatkozva vizsgálatot sürget Marta Kos ügyében, miközben ismét napirendre került a brüsszeli bővítési biztos állítólagos kapcsolata a jugoszláv titkosszolgálattal.
Az európai politikát újabb kellemetlen ügy rázta meg Brüsszelben, miután ismét napirendre került Marta Kos bővítési biztos múltja. A Politico beszámolója szerint egy európai parlamenti képviselő új bizonyítékokra hivatkozva állítja, hogy a szlovén politikus a nyolcvanas években együttműködhetett a jugoszláv titkosszolgálattal.
Az állítások már korábban is felmerültek. Marta Kos 2024-es parlamenti meghallgatásán is szembesült ezekkel a vádakkal, amelyeket akkor határozottan visszautasított.
Soha nem voltam a jugoszláv titkosszolgálat munkatársa vagy informátora.
A biztos akkor azt is kijelentette, hogy az állítások hazugságok és dezinformáció. A Politico szerint a kérdés most új lendületet kapott, miután a szlovén néppárti EP-képviselő, Romana Tomc új bizonyítékokra hivatkozva ismét napirendre tűzte az ügyet. A politikus levélben fordult az Európai Bizottsághoz, és vizsgálatot sürgetett. Tomc azt állítja, hogy Marta Kos nem mondott igazat korábban, amikor tagadta az együttműködést.
Azt állította, hogy nem működött együtt a titkosszolgálattal… ezzel az információval kezdenünk kell valamit.
A képviselő a Politico szerint egy könyvet is bemutatott Strasbourgban. A kötetet Igor Omerza szlovén szerző írta, és állítólag olyan dokumentumokat tartalmaz, amelyek a jugoszláv titkosszolgálattal való kapcsolatot bizonyíthatják. Tomc azt is kérdezte az Európai Bizottságtól, hogy tervezik-e kivizsgálni a vádakat, illetve hogy az új információk hatással lehetnek-e a biztos hitelességére. Az Európai Néppárt szóvivője szerint a friss állításokat megvizsgálják.
Romana Tomc folyamatosan tájékoztatta a néppárti frakciót a Marta Kos biztost érintő legújabb feltárásokról.
A szóvivő hozzátette, hogy a csoport egyelőre tudomásul veszi a fejleményeket, és most Kos lépéseire vár. A Politico szerint maga a biztos nem reagált a lap ismételt megkereséseire. Az Európai Bizottság egyik tisztviselője ugyanakkor arra emlékeztetett, hogy Kos már egy alapos ellenőrzési folyamaton ment keresztül kinevezése előtt. A tisztviselő szerint az Európai Parlament ugyanúgy hagyta jóvá a kinevezését, mint az összes többi biztost.
A vita hátterében a jugoszláv titkosszolgálat, az UDBA áll, amely a szocialista Jugoszlávia egyik legfontosabb állambiztonsági szervezete volt. Az Euronews korábbi cikke szerint a szervezet működését számos bírálat érte, és neve több erőszakos akcióval is összefonódott. A kritikusok szerint az UDBA a hidegháború idején brutális módszereket alkalmazott, és a rendszer ellenfeleivel szemben kíméletlenül lépett fel. A szervezet neve több külföldön végrehajtott művelet és politikai indíttatású akció kapcsán is felmerült.
Az UDBA-hoz köthető több, a határokon túl végrehajtott gyilkosság is, amelyek a jugoszláv rendszer ellenfeleit vették célba.
A titkosszolgálat a jugoszláv állambiztonsági apparátus egyik legkeményebb eszköze volt, amely a rezsim stabilitását igyekezett minden eszközzel fenntartani. A szervezet tevékenysége a hidegháború idején messze túlmutatott Jugoszlávia határain. A cikk szerint a titkosszolgálat kapcsolatba került különböző nemzetközi szereplőkkel is, az izraeli Moszadtól egészen a hírhedt terrorista, Ilich Ramírez Sánchez, azaz Carlos, a Sakál köréig.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP