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mark khater méltatás tehetség intézmény mcc levél

Világhírű felsőoktatási szakértő méltatta az MCC küldetését

2026. június 03. 14:30

Mark Khater szerint egy intézmény valódi értékét nem politikai viták vagy hangzatos közéleti narratívák mutatják meg, hanem azok a lehetőségek, amelyeket képes megteremteni a diákjai számára.

2026. június 03. 14:30
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Mark Khater, a Cambridge-i Egyetem Institute for Manufacturing intézetének Centre for Strategy & Performance központvezetője és a Queens’ College Cambridge Fellow Benefactor cím birtokosa méltató levelet küldött az MCC-nek.

A világhírű felsőoktatási és stratégiai szakértő szerint 

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egy intézmény valódi értékét nem politikai viták vagy hangzatos közéleti narratívák mutatják meg, hanem azok a lehetőségek, amelyeket képes megteremteni a diákjai számára.

Khater levelében úgy fogalmazott: az MCC az elmúlt években fiatalok ezreinek teremtett szellemi és személyes fejlődési lehetőséget, mentorálást és közösséget.

A szakértő különösen sokatmondó gondolatként emelte ki, hogy 

az MCC legnagyobb eredménye nem a címlapokon vagy a nyilvános vitákban keresendő, hanem azokban a diákokban, akiknek kiszélesedett a látóköre, megerősödtek az ambíciói, és kibontakozhatott a bennük rejlő lehetőség.

„Az MCC nem pusztán tudást ad át”

A Cambridge-i oktató szerint ma, amikor az oktatás világszerte egyre inkább rövid távú elvárások és teljesítménykényszerek között működik, kiemelten fontos azon intézmények szerepe, amelyek hosszú távon gondolkodnak a fiatalok fejlődéséről. Ezt követően angsúlyozta: az MCC nem pusztán tudást ad át, hanem egyszerre ösztönzi az intellektuális kíváncsiságot és a személyes felelősségvállalást is.

Mark Khater a fentieken túl méltatta az MCC tehetséggondozó szemléletét, amely szerinte abban is különleges, hogy eltérő háttérből érkező fiatalok számára nyit utat a fejlődéshez és a kiválóság kibontakoztatásához. Úgy véli, 

  • a tanulás,
  • a mérlegelő gondolkodás,
  • az érdemalapú fejlődés
  • és a nyitott párbeszéd olyan értékek,

 amelyek túlmutatnak politikai törésvonalakon, és az oktatás valódi küldetéséhez tartoznak.

Mark Khater levelét azzal zárta: reméli, hogy az MCC a jövőben is olyan hely marad, ahol a következő generációk lehetőséget kapnak a tanulásra, a fejlődésre és arra, hogy értékes tagjai legyenek közösségeiknek és a társadalomnak.

A levél nem csupán szakmai elismerés, hanem egyben személyes hitvallás is az oktatás erejéről. Arról a meggyőződésről, hogy 

egy fiatal életét sokszor nem egyetlen tanóra vagy előadás változtatja meg, hanem az a közeg, ahol hisznek benne, 

kérdezni tanítják, közösséget kap, és megtapasztalja, hogy többre képes annál, mint amit korábban önmagáról gondolt – tették hozzá. 

A teljes levelet ITT olvashatja.

Nyitókép: MCC

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Összesen 1 komment

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tapir32
2026. június 03. 15:05
A Tisza EP képviselői, köztük Magyar Péterrel mindent megtettek azért, hogy Magyarország ne kapja meg az EU-s pénzeket. Most, ugyanezek, köztük Magyar Péter kunyerálnak az EU-nál a pénzekért és csodálkoznak, hogy mindazt a mocskot a képükbe vágják, amit az országra rászórtak. Az ész nélküli mocskolódás, az ország ócsárlása mindannyiunk kára lett.
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