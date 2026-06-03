Világhírű felsőoktatási szakértő méltatta az MCC küldetését

„Az MCC nem pusztán tudást ad át”
A Cambridge-i oktató szerint ma, amikor az oktatás világszerte egyre inkább rövid távú elvárások és teljesítménykényszerek között működik, kiemelten fontos azon intézmények szerepe, amelyek hosszú távon gondolkodnak a fiatalok fejlődéséről. Ezt követően angsúlyozta: az MCC nem pusztán tudást ad át, hanem egyszerre ösztönzi az intellektuális kíváncsiságot és a személyes felelősségvállalást is.
Mark Khater a fentieken túl méltatta az MCC tehetséggondozó szemléletét, amely szerinte abban is különleges, hogy eltérő háttérből érkező fiatalok számára nyit utat a fejlődéshez és a kiválóság kibontakoztatásához. Úgy véli,