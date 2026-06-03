„Bemutatkozó egyeztetés” – Karácsonyék reformokkal érkeztek a miniszteri találkozóra, de szinte üres kézzel távoztak (VIDEÓ)

Visszatért Navracsics Tibor, üzent a vidékfejlesztési miniszternek
A korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter helyreigazította Lőrincz Viktóriát.
A főpolgármester és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöksége nem tudott érdemi eredményről beszámolni a tárgyalás után.
Karácsony Gergely főpolgármester és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) delegációja tárgyalásokat folytatott az önkormányzatiság reformjáról Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel.
Karácsony az egyeztetést követően bejelentette, üdvözölik azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a településeket érintő reklámszennyezésnek korlátot tudnak szabni – idézte a Magyar Nemzet.
A főpolgármester a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság kertjében tartott sajtótájékoztatón a lap beszámolója szerint hosszasan ostorozta a bő egy hónapja leköszönt kormányt, arról azonban nem beszélt, miért nem a miniszterrel közösen tartották a sajtótájékoztatót, az eseményt pedig miért a főváros minisztériummal szomszédos épületében rendezték meg.
Továbbá az is kiderült, hogy
Karácsony Gergely a főváros pénzügyi helyzetét érintő problémákat nem vetette fel az egyeztetésen.
Budapest első embere újságírói kérdésre azt mondta,
az, hogy az Országgyűlés feloszlatná az önkormányzatokat, súlyosan jogállamiság-ellenes, éppen ezért az ilyen, mostanáig hivatalosan nem közölt javaslatot nem lehet komolyan venni”.
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A korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter helyreigazította Lőrincz Viktóriát.
A tájékoztatón felszólalt Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke is, aki kiemelte, hogy szeretnének minél előbb érdemi kérdésekről beszélni. Június második felében ismét tárgyalni fognak a miniszterrel – tette hozzá.
Nemény András, Szombathely polgármestere, a MÖSZ társelnöke a találkozót bemutatkozó egyeztetésnek nevezte, majd hosszasan arról beszélt, mennyire nehéz dolga lesz a Tisza-kormánynak az elkövetkezendő időszakban – írta a lap.
A sajtótájékoztatót alább nézheti vissza:
Nyitókép: Lőrincz Viktória Facebook-oldala