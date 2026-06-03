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gémesi györgy önkormányzat országgyűlés főpolgármester karácsony gergely elnökség budapest

„Bemutatkozó egyeztetés” – Karácsonyék reformokkal érkeztek a miniszteri találkozóra, de szinte üres kézzel távoztak (VIDEÓ)

2026. június 03. 14:06

A főpolgármester és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöksége nem tudott érdemi eredményről beszámolni a tárgyalás után.

2026. június 03. 14:06
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Karácsony Gergely főpolgármester és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) delegációja tárgyalásokat folytatott az önkormányzatiság reformjáról Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel. 

Karácsony az egyeztetést követően bejelentette, üdvözölik azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a településeket érintő reklámszennyezésnek korlátot tudnak szabni – idézte a Magyar Nemzet.

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A főpolgármester a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság kertjében tartott sajtótájékoztatón a lap beszámolója szerint hosszasan ostorozta a bő egy hónapja leköszönt kormányt, arról azonban nem beszélt, miért nem a miniszterrel közösen tartották a sajtótájékoztatót, az eseményt pedig miért a főváros minisztériummal szomszédos épületében rendezték meg.

Továbbá az is kiderült, hogy 

Karácsony Gergely a főváros pénzügyi helyzetét érintő problémákat nem vetette fel az egyeztetésen.

Budapest első embere újságírói kérdésre azt mondta, 

az, hogy az Országgyűlés feloszlatná az önkormányzatokat, súlyosan jogállamiság-ellenes, éppen ezért az ilyen, mostanáig hivatalosan nem közölt javaslatot nem lehet komolyan venni”.

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Június második felében folytatódnak a tárgyalások

A tájékoztatón felszólalt Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke is, aki kiemelte, hogy szeretnének minél előbb érdemi kérdésekről beszélni. Június második felében ismét tárgyalni fognak a miniszterrel – tette hozzá.

Nemény András, Szombathely polgármestere, a MÖSZ társelnöke a találkozót bemutatkozó egyeztetésnek nevezte, majd hosszasan arról beszélt, mennyire nehéz dolga lesz a Tisza-kormánynak az elkövetkezendő időszakban – írta a lap.

A sajtótájékoztatót alább nézheti vissza:

Nyitókép: Lőrincz Viktória Facebook-oldala

Összesen 25 komment

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nyafika
2026. június 03. 16:06
Majd az én polgim is nézheti az uniós nincs pénzeit...kellett neki a TiSzar mellé állni...
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nyafika
2026. június 03. 16:05
Lőrincz Viktória az a hisztis ribanc, aki még a Lyobbikos jelöltet is tövig szopta, önkormi képviselőként viszont baszta a bíróság, mert bunkó a viselkedése? a Dr. Képviselőasszony? Még a jogi diplomája sincs meg, pedig vagy 10 éve próbálkozik vele...
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nyafika
2026. június 03. 16:03
Lófaszt kaptok a pofátokba Polgik! Majd a nyakatokba vissza a bölcsit, ovit, sulit, aztán minden feladatot. DE LÓVÉ AZ NEM LESZ, gazdálkodjátok ki, vagy faszomat érdekel ha csődbe mentek.
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pollip
•••
2026. június 03. 16:01 Szerkesztve
Lőrincz Viktória nem egy felkészült önkormányzati miniszter. Semmiben nem fog egyedül dönteni. Azért, mert a településén önkormányzati képviselő volt, meg nem elég ahhoz, hogy átlássa az egész ország önkormányzati feladatait, problémáit, esetleg megoldást javasoljon bármire is. Sajnálom a polgármestereket. Nehéz időszak következik.
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