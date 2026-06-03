„Bemutatkozó egyeztetés” – Karácsonyék reformokkal érkeztek a miniszteri találkozóra, de szinte üres kézzel távoztak (VIDEÓ)

A tájékoztatón felszólalt Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke is, aki kiemelte, hogy szeretnének minél előbb érdemi kérdésekről beszélni. Június második felében ismét tárgyalni fognak a miniszterrel – tette hozzá.

Nemény András, Szombathely polgármestere, a MÖSZ társelnöke a találkozót bemutatkozó egyeztetésnek nevezte, majd hosszasan arról beszélt, mennyire nehéz dolga lesz a Tisza-kormánynak az elkövetkezendő időszakban – írta a lap.

A sajtótájékoztatót alább nézheti vissza: