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biodóm állatkert dinoszaurusz budapest

Dinoszauruszok lepték el Budapest ikonikus helyszínét (FOTÓK)

2026. június 03. 13:41

Részlegesen megnyitották a Fővárosi Állatkert területén álló Biodómot.

2026. június 03. 13:41
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A Fővárosi Állatkert területén álló Biodóm, a korábbi Vidámpark helyén felépült monumentális, fóliasátorszerű építmény hosszú évek bizonytalansága után részlegesen megnyílt a látogatók előtt. A grandiózus beruházás az elmúlt időszakban inkább a félbemaradt projektek és pénzügyi viták szimbólumaként volt ismert, most azonban fokozatosan élet költözik a futurisztikus csarnokba – írja a Blikk

A jelenlegi tervek szerint a mintegy 1,7 hektáros alapterület egy részén trópusi és szubtrópusi élővilágot alakítanak ki, ahol pálmafák, medencék, valamint különböző állatok – köztük majmok – is helyet kapnak. A látogatók kanyargós ösvényeken járhatják be a több mint 30 méter magas belső teret, amely jelenlegi félkész állapotában is különleges, egzotikus hangulatot áraszt. A fejlesztések részeként egy nagyszabású dinoszaurusz-kiállítás is készül, a modellek egy része már a helyszínen látható. (Fotók ITT

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A Biodóm egyik leglátványosabb eleme az alagsorban található, 3 millió literes akvárium lenne, amely azonban egyelőre nem nyílik meg, mivel a teljes befejezéshez szükséges források még nem állnak rendelkezésre. A mostani, részleges nyitást az állatkert és a főváros korlátozott költségvetési mozgástere tette lehetővé, a belépés pedig a normál állatkerti jeggyel lesz biztosított, külön díj nélkül.

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A nyitókép illusztráció (Pexels)  

 

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