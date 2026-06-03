Dinoszauruszok lepték el Budapest ikonikus helyszínét (FOTÓK)

A Fővárosi Állatkert területén álló Biodóm, a korábbi Vidámpark helyén felépült monumentális, fóliasátorszerű építmény hosszú évek bizonytalansága után részlegesen megnyílt a látogatók előtt. A grandiózus beruházás az elmúlt időszakban inkább a félbemaradt projektek és pénzügyi viták szimbólumaként volt ismert, most azonban fokozatosan élet költözik a futurisztikus csarnokba – írja a Blikk.

A jelenlegi tervek szerint a mintegy 1,7 hektáros alapterület egy részén trópusi és szubtrópusi élővilágot alakítanak ki, ahol pálmafák, medencék, valamint különböző állatok – köztük majmok – is helyet kapnak. A látogatók kanyargós ösvényeken járhatják be a több mint 30 méter magas belső teret, amely jelenlegi félkész állapotában is különleges, egzotikus hangulatot áraszt. A fejlesztések részeként egy nagyszabású dinoszaurusz-kiállítás is készül, a modellek egy része már a helyszínen látható. (Fotók ITT)