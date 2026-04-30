Vadon a város szívében – látogatócsalogató tervek sokaságával készülnek a Biodóm nyitására

Kiderült, mi lesz a Biodómban.
A Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója szerint pár éven belül akár ázsiai elefántok és törpecsimpánzok is beköltözhetnek az eddig hányatatott sorsú intézménybe.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, nyár közepén megnyílik a Fővárosi Állat- és Növénykert Biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget.
Az intézmény tájékoztatása szerint az 1,7 hektár alapterületű építmény közel egyhektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság négy évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal.
A Biodómban mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14 és fél méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé – olvasható a közleményben.
A közlemény szerint a városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre.
Az állatkert mintegy öt évig üresen álló főigazgatói posztjára közel egy éve megválasztott Sós Endre arról is beszélt, hogy egy meglepetéssel is készülnek, amiről a leplet nyitáskor rántják le Ezt a budapesti állatkert idén augusztusban esedékes 160. születésnapja közelébe időzítettek – idézte a HVG.
Kiderült, mi lesz a Biodómban.
Elhangzott, hogy a fenntartók azzal kalkulálnak, hogy mintegy 200 millió forinttal fognak emelkedni az épület fenntartási költségei a jövőben. Ezek a kiadások jelenleg 523 millió forintot visznek el évente.
Sós kitért arra is, hogy azt várják, hogy a nyitás 100 ezerrel több látogatót hoz majd, ami révén ki fogják tudni gazdálkodni a növekvő költségeket. Még úgy is, hogy
az állatkerti belépő ide is érvényes lesz, nem kell külön díjat fizetni az új látványosságért.
A főigazgató azt is megjegyezte, hogy nincs olyan hasonló projekt, ami megbukott volna Példaként említette többek között a lengyelországi Wroclaw Afrykariumát – amely az ottani állatkert korábbi évi 400 ezres látogatószámát közel megnégyszerezte – vagy a Łódźban megnyitott Orientariumot – ahol 150 ezres látogatószám ment fel egymilliósra.
Emlékeztetett , hogy a Biodómba szervezett korábbi események is évi 150 ezer embert vonzottak, ezek alapján szerinte a 100 ezres látogatószám-emelkedés konzervatív becslés.
Sós Endre előre tekintve arról is beszélt, hogy a mostani nyitás csak az első lépés. A látogatószám alakulásától függően 2-3 éves időtávon jöhetnek majd a további fejlesztések. „Nem biztos, hogy ebben a sorrendben, de be fognak ide költözni az ázsiai elefántok, az oroszlánfókák, sőt az állatkertben új fajként majd bonobók – törpecsimpánzok – is” – sorolta.
Utóbbi szakmailag is komoly előrelépés, hiszen ezzel új fajtamentő, természetvédelmi programban vehet részt az állatkert
– fűzte hozzá.
Már arra is vannak elképzelések, hogy miként alakulhatnak át a történelmi állatkert azon részei, ahonnan átköltöznek a lakók: az elefántház egy részében maradnak az elefántok, egy része a Szavanna-kifutóhoz kerül, illetve orrszarvúk területét bővítik vele – ezzel az orrszarvú fajtamentés is szintet léphet. Az oroszlánfókák helyére, a Kissziklához kerülhetnek a jelenleg a Varázshegynél (Nagyszikla) bemutatott arany takinok, amik helye pedig ideális lehet akár óriáspanda fogadására is, már amennyiben eljut odáig a magyar-kínai diplomáciai viszony – ismertett néhány tervet a főigazgató.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán